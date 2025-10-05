Elszánt libaterelés, esküvő és tajvani emlékek – olvasóink régi fotói mindenki arcára mosolyt csalnak

Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink életének egy-egy pillanatát örökítették meg ezek a felvételek. A egyik régi fotóval az egykori Madarak és Fák napját elevenítjük fel. Megidézünk egy esküvőt, egy nyaralást, egy osztálykirándulást, egy farsangi bulit is. Az olasz szobrászművész pedig Tajvanra kalauzolja a nosztalgiázókat.

Egy régi fotó sokakban ébreszthet nosztalgikus hangulatot, még akkor is, ha nem kötődik hozzá

Fotó: Olvasói fotó

Régi fotók a múltból

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Egy osztálykiránduláson készült az 1950-es évek közepén ez a fotó

Fotó: Olvasói fotó

Szép emlék

Garáról Röckl József feleségét, Röcklné Csuvár Pirosát szeretné meglepni ezzel a régi felvétellel. Egy osztálykiránduláson készült az 1950-es évek közepén. A bajai Türr István Szakközépiskola tanulói vannak a képen. Piroska balról a harmadik. Bízik benne, hogy örömet szerez neki a régi emlékek felidézésével.

Egy vidám beöltözős farsangi buli

Fotó: Olvasói fotó

Cowboy-sztori

Kecskemétről Kovács István költő több évtizedre tekintene vissza. Egy vidám beöltözős farsangi bulin örökítette meg barátaival, cowboy-ként. Olvasónk középen áll.

A nyolcvanas évekbeli felvétel egy gyermeknappal egybekötött Madarak és Fák napja rendezvényen készült

Fotó: Olvasói fotó

Erdei kirándulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy iskolás eseménnyel nosztalgiázna. A nyolcvanas években készült felvétel egy gyermeknappal egybekötött Madarak és Fák napja rendezvényen örökítette meg a diákokat. Jól sikerült az erdei kirándulás.

A libákat nem volt egyszerű terelni

Fotó: Olvasói fotó

Libák

Izsákról kaptuk ezt a régi 1970 körül készült felvételt. Egy kedves életképet örökített meg, amint a kamaszfiú a libákat tereli.

1989-ben Tajvanon, Tajpejben 3 hónapot töltött el a Nemzetközi Művészeti Intézetben a szobrászművész

Fotó: Olvasói fotó

Tajvani emlék

Kecskemétről Angelo Minuti olasz szobrászművész egy régi kedves emlékét elevenítené fel. 1989-ben Tajvanon, Tajpejben 3 hónapot töltött el a Nemzetközi Művészeti Intézetben. Egy 25 tusrajzból álló kiállítást is rendezett, mely gyönyörű élmény volt számára.