Elszánt libaterelés, esküvő és tajvani emlékek – olvasóink régi fotói mindenki arcára mosolyt csalnak
Szerencsére sokan megbecsülve őrzik a papír alapú családi felvételeket. Egy régi fotó sokakban ébreszthet nosztalgikus hangulatot, még akkor is, ha nem kötődik hozzá, hiszen eszébe juttathat egy saját emléket, egy kedves pillanatot.
Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink életének egy-egy pillanatát örökítették meg ezek a felvételek. A egyik régi fotóval az egykori Madarak és Fák napját elevenítjük fel. Megidézünk egy esküvőt, egy nyaralást, egy osztálykirándulást, egy farsangi bulit is. Az olasz szobrászművész pedig Tajvanra kalauzolja a nosztalgiázókat.
Régi fotók a múltból
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Szép emlék
Garáról Röckl József feleségét, Röcklné Csuvár Pirosát szeretné meglepni ezzel a régi felvétellel. Egy osztálykiránduláson készült az 1950-es évek közepén. A bajai Türr István Szakközépiskola tanulói vannak a képen. Piroska balról a harmadik. Bízik benne, hogy örömet szerez neki a régi emlékek felidézésével.
Cowboy-sztori
Kecskemétről Kovács István költő több évtizedre tekintene vissza. Egy vidám beöltözős farsangi bulin örökítette meg barátaival, cowboy-ként. Olvasónk középen áll.
Erdei kirándulás
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy iskolás eseménnyel nosztalgiázna. A nyolcvanas években készült felvétel egy gyermeknappal egybekötött Madarak és Fák napja rendezvényen örökítette meg a diákokat. Jól sikerült az erdei kirándulás.
Libák
Izsákról kaptuk ezt a régi 1970 körül készült felvételt. Egy kedves életképet örökített meg, amint a kamaszfiú a libákat tereli.
Tajvani emlék
Kecskemétről Angelo Minuti olasz szobrászművész egy régi kedves emlékét elevenítené fel. 1989-ben Tajvanon, Tajpejben 3 hónapot töltött el a Nemzetközi Művészeti Intézetben. Egy 25 tusrajzból álló kiállítást is rendezett, mely gyönyörű élmény volt számára.
Esküvő
Bócsáról Bak Antal saját esküvőjét elevenítené fel. Babák Valérkával 1969. október 4-én volt Bócsán a polgári esküvőjük. Ez volt a lányos házi lakodalom. Autóval mentek, ami akkor még ritkaságnak számított. Az esküvőt Valérka nagynénjééknél tartották, akik saját lányukként szerették. Sajnos Olvasónk néhány éve elvesztette szeretett feleségét.
Nyaralás
Kecskemétről Facol Lajos fiatalkorát idézné meg ezzel a több évtizedes felvétellel. Fátyol Lajos néven Jugoszláviában nőtt fel. Fiatalon a zentai cukorgyárban is dolgozott, a legjobbak nyaralást nyertek. Ő volt az egyik kiválasztott. (Olvasónk a képen jobbról)
