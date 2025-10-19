október 19., vasárnap

Nosztalgia

2 órája

A múlt életre kel, retró fotókkal üzennek Bács-Kiskun lakói

Utazás a múltba! A régi fotók sok kedves emléket ébresztenek, de nemcsak azokban, akik ismerik a kép szereplőit. Egy-egy fénykép mindig mesél az adott kor hangulatáról, jellegzetes jegyeiről. Ezek pedig sokaknak eszébe juttat saját történetet, saját emléket. Nosztalgiázni mindig jó.

Sebestyén Hajnalka

Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink fényképeiből válogattunk. A nosztalgikus régi fotók között most is több érdekesség látható. Az egyik a Kecskeméten élő híres olasz szobrászművész múltjába enged betekintést. Egy másik retró fotó a régi BÁCSBER mindennapjait idézi meg. A többi pedig családi és iskolás emlékeket hív elő, reméljük, sokak örömére. 

A régi fotók sok kedves emléket ébresztenek
Egy-egy régi fotó mindig mesél az adott kor hangulatáról, jellegzetes jegyeiről
Fotó: Olvasói fotó

Régi fotók a múltból

BÁCSBER fotó
Régi BÁCSBER pillanatot örökített meg a fotó
Fotó: Olvasói fotó

BÁCSBER

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy régi BÁCSBER fotóval nosztalgiázna. A 29 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál dolgozott 20 éven át. Az egykori kollegák mai napig tartják a kapcsolatot, 2010 óta rendszeresen, évente szerveznek találkozót. Ez az 1982-es felvétel egy brigád életének pillanatképe. Olvasónk mellett dr. Izsák Dezső és Zakiján Avetisz Miklós látható. 

családi emlék Kecskemétről
Ez a 2005-ös fotó már egy Casio digitális fényképezőgéppel készült
Fotó: Olvasói fotó

Családi emlék

Kecskemétről Szijjártó László 2005-ös fotója már egy Casio digitális fényképezőgéppel készült. A családját örökítette meg Lakiteleken, egy családi összejövetel alkalmából, a református istentisztelet után. A képen látható az alsó sorban: Golovics Istvánné Sipos Judit, Tóth Ferencné Szijjártó Erzsébet, Parádi József, Szijjártó Lászlóné Sipos Etelka (Olvasónk édesanya), Tóth Ferenc. A második sorban: Olvasónk, Szijjártó László, Golovics István, Parádi Zsolt, Sipos Ilona, Parádi Tamás, valamint Kriszta és Linda.

madarak és fák napja Ágasegyházáról
Szórád István újabb gyöngyszemmel nosztalgiázik
Fotó: Olvasói fotó

Madarak és Fák napja

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy iskolás rendezvény emlékét idézné meg a nyolcvanas évekből. Mindig jó hangulatban zajlott le a Madarak és Fák napja, melyen sokszor nemcsak a diákok, hanem a szüleik is részt vettek. 

katona élet 1954-ből
Az MN. 59. Vadászrepülő ezred, ezredparancsnoki raja téli hajózó ruhában látható a felvételen
Fotó: Olvasói fotó

Katona élet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 1954 ősz. Az MN. 59. Vadászrepülő ezred, ezredparancsnoki raja téli hajózó ruhában látható a felvételen. Balról-jobbra: Korb Vilmos, Korbély István főhadnagyok, Kovács Béla százados, ezredparancsnok és Szentpéteri Zoltán főhadnagy. 

testvéri szeretet
Kovács István költő egyik szeretett testvérére, Kovács Sándor Pálra emlékezne ezzel a fotóval
Fotó: Olvasói fotó

Testvéri szeretet

Kecskemétről Kovács István költő egyik szeretett testvérére, Kovács Sándor Pálra emlékezne ezzel a 2001-es fényképpel. Ép testben, ép lélek című sporttörténeti kiállításon látható az ismert birkózó edző. Mesélő Pantheon címmel írt könyvet, melyben verseivel 18 olimpiai birkózó bajnoknak állított emléket. A könyvet ott mutatták be. 

Angelo Minuti olasz szobrászművész saját fotójával nosztalgiázna
Angelo Minuti Olaszországban
Fotó: Olvasói fotó

Legjobb szobrász

Kecskemétről Angelo Minuti olasz szobrászművész saját fotójával nosztalgiázna. Pontosan 25 éve költözött Magyarországra, Kecskemétre. Ez a fénykép még Olaszországban készült róla. 1978-ban megkapta a legjobb szobrásznak járó díjat, melyet Mike Bongiornótól, az ismert olasz tévés sztártól vehetett át. 

esküvői emlék
Esküvői emlék 1969-ből
Fotó: olvasói fotó

Esküvő

Bócsáról Bak Antal saját esküvőjét elevenítené fel egy újabb fotóval. Babák Valérkával 1969. október 4-én volt Bócsán a polgári esküvőjük és október 11-én a templomi szertartás. Az első alkalommal a lányos háznál, a másodiknál a fiús háznál mulattak. Ez a fotó a második alkalommal készült róluk. Nagy tanyasi lakodalmuk volt. Sajnos Valérka már nem lehet vele, de szeretett emlékét örökre őrzi. 

