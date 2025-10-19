2 órája
A múlt életre kel, retró fotókkal üzennek Bács-Kiskun lakói
Utazás a múltba! A régi fotók sok kedves emléket ébresztenek, de nemcsak azokban, akik ismerik a kép szereplőit. Egy-egy fénykép mindig mesél az adott kor hangulatáról, jellegzetes jegyeiről. Ezek pedig sokaknak eszébe juttat saját történetet, saját emléket. Nosztalgiázni mindig jó.
Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink fényképeiből válogattunk. A nosztalgikus régi fotók között most is több érdekesség látható. Az egyik a Kecskeméten élő híres olasz szobrászművész múltjába enged betekintést. Egy másik retró fotó a régi BÁCSBER mindennapjait idézi meg. A többi pedig családi és iskolás emlékeket hív elő, reméljük, sokak örömére.
Régi fotók a múltból
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképét elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
BÁCSBER
Kecskemétről Csordás Erzsébet egy régi BÁCSBER fotóval nosztalgiázna. A 29 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál dolgozott 20 éven át. Az egykori kollegák mai napig tartják a kapcsolatot, 2010 óta rendszeresen, évente szerveznek találkozót. Ez az 1982-es felvétel egy brigád életének pillanatképe. Olvasónk mellett dr. Izsák Dezső és Zakiján Avetisz Miklós látható.
Családi emlék
Kecskemétről Szijjártó László 2005-ös fotója már egy Casio digitális fényképezőgéppel készült. A családját örökítette meg Lakiteleken, egy családi összejövetel alkalmából, a református istentisztelet után. A képen látható az alsó sorban: Golovics Istvánné Sipos Judit, Tóth Ferencné Szijjártó Erzsébet, Parádi József, Szijjártó Lászlóné Sipos Etelka (Olvasónk édesanya), Tóth Ferenc. A második sorban: Olvasónk, Szijjártó László, Golovics István, Parádi Zsolt, Sipos Ilona, Parádi Tamás, valamint Kriszta és Linda.
Madarak és Fák napja
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy iskolás rendezvény emlékét idézné meg a nyolcvanas évekből. Mindig jó hangulatban zajlott le a Madarak és Fák napja, melyen sokszor nemcsak a diákok, hanem a szüleik is részt vettek.
Katona élet
Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója 1954 ősz. Az MN. 59. Vadászrepülő ezred, ezredparancsnoki raja téli hajózó ruhában látható a felvételen. Balról-jobbra: Korb Vilmos, Korbély István főhadnagyok, Kovács Béla százados, ezredparancsnok és Szentpéteri Zoltán főhadnagy.
Testvéri szeretet
Kecskemétről Kovács István költő egyik szeretett testvérére, Kovács Sándor Pálra emlékezne ezzel a 2001-es fényképpel. Ép testben, ép lélek című sporttörténeti kiállításon látható az ismert birkózó edző. Mesélő Pantheon címmel írt könyvet, melyben verseivel 18 olimpiai birkózó bajnoknak állított emléket. A könyvet ott mutatták be.
Legjobb szobrász
Kecskemétről Angelo Minuti olasz szobrászművész saját fotójával nosztalgiázna. Pontosan 25 éve költözött Magyarországra, Kecskemétre. Ez a fénykép még Olaszországban készült róla. 1978-ban megkapta a legjobb szobrásznak járó díjat, melyet Mike Bongiornótól, az ismert olasz tévés sztártól vehetett át.
Esküvő
Bócsáról Bak Antal saját esküvőjét elevenítené fel egy újabb fotóval. Babák Valérkával 1969. október 4-én volt Bócsán a polgári esküvőjük és október 11-én a templomi szertartás. Az első alkalommal a lányos háznál, a másodiknál a fiús háznál mulattak. Ez a fotó a második alkalommal készült róluk. Nagy tanyasi lakodalmuk volt. Sajnos Valérka már nem lehet vele, de szeretett emlékét örökre őrzi.
