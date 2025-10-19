A múlt életre kel, retró fotókkal üzennek Bács-Kiskun lakói

Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink fényképeiből válogattunk. A nosztalgikus régi fotók között most is több érdekesség látható. Az egyik a Kecskeméten élő híres olasz szobrászművész múltjába enged betekintést. Egy másik retró fotó a régi BÁCSBER mindennapjait idézi meg. A többi pedig családi és iskolás emlékeket hív elő, reméljük, sokak örömére.

Egy-egy régi fotó mindig mesél az adott kor hangulatáról, jellegzetes jegyeiről

Fotó: Olvasói fotó

Régi fotók a múltból

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképét elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Régi BÁCSBER pillanatot örökített meg a fotó

Fotó: Olvasói fotó

BÁCSBER

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy régi BÁCSBER fotóval nosztalgiázna. A 29 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál dolgozott 20 éven át. Az egykori kollegák mai napig tartják a kapcsolatot, 2010 óta rendszeresen, évente szerveznek találkozót. Ez az 1982-es felvétel egy brigád életének pillanatképe. Olvasónk mellett dr. Izsák Dezső és Zakiján Avetisz Miklós látható.

Ez a 2005-ös fotó már egy Casio digitális fényképezőgéppel készült

Fotó: Olvasói fotó

Családi emlék

Kecskemétről Szijjártó László 2005-ös fotója már egy Casio digitális fényképezőgéppel készült. A családját örökítette meg Lakiteleken, egy családi összejövetel alkalmából, a református istentisztelet után. A képen látható az alsó sorban: Golovics Istvánné Sipos Judit, Tóth Ferencné Szijjártó Erzsébet, Parádi József, Szijjártó Lászlóné Sipos Etelka (Olvasónk édesanya), Tóth Ferenc. A második sorban: Olvasónk, Szijjártó László, Golovics István, Parádi Zsolt, Sipos Ilona, Parádi Tamás, valamint Kriszta és Linda.

Szórád István újabb gyöngyszemmel nosztalgiázik

Fotó: Olvasói fotó

Madarak és Fák napja

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy iskolás rendezvény emlékét idézné meg a nyolcvanas évekből. Mindig jó hangulatban zajlott le a Madarak és Fák napja, melyen sokszor nemcsak a diákok, hanem a szüleik is részt vettek.