4 órája
Rádiók százai őrzik a múlt hangját egy kecskeméti házban, fotókon mutatjuk a legszebb darabokat
A rádiók kora ugyan elmúlt, a régi darabok azonban újra képesek felidézni a múltat. Rádiógyűjteményéről Solymosi József mesélt kecskeméti otthonában.
Az okostelefon, a számítógép és a televízió előtt a rádió volt az az eszköz, mely megbabonázta az embereket, hisz azelőtt sosem láttak hasonlót. Pár élettelen alkatrész, mely képes megszólalni – pont ez volt az, mely egykoron a kecskeméti rádiógyűjtőt is elvarázsolta. Solymosi József egyedülálló rádiógyűjteményéről mesélt otthonában.
Rádiógyűjtő ízig-vérig
Solymosi József nagyjából 30 éve gyűjt különféle rádiókat, a szenvedélye elmondása szerint jóval korábban kezdődött.
„Bár a rendszerváltás után kezdtem csak el aktívan gyűjteni a rádiókat, gyermekkorom óta kedvelem őket. Jókais diák voltam, nagyjából hetedikes, amikor elkezdtem foglalkozni velük. Akkoriban nem igazán volt pénzünk rádióra, mondhatni luxuscikk volt, több havi fizetés sem volt elég rá, ezért rádiótechnika újságokat és szakkönyveket vettem. A nagybátyám Miskolcon volt műszerész az egyetemen, tőle tanultam nyaranta, hogyan kell bánni velük. Később villanyszerelőként kezdtem el dolgozni, de ez nem tántorított el a rádiók szeretetétől, amikor szerelés közben megláttam egy-egy rádiót a házak padlásán, mindig rákérdeztem, megvehetném e őket” – mesélte Solymosi József.
A rádiógyűjtemény drágakövei
Solymosi József az évek alatt számos rádiót szerzett be, volt, amit szinte hibátlan állapotban, de akadt bőven, ami működésképtelen volt és ő javította meg.
„Azt sem bántam, ha van már olyan típusú készülékem, hisz ha más nem, alkatrésznek mindig elkél egy új darab. A legrégebbi közülük egyébként egy 1942-es Philips készülék – igen, akkoriban a Philips is gyártott rádiókat –, de a legtöbbjük az 50-es, 60-as évekből való. Táskarádióim, tranzisztoros rádióim, telepes rádióim és számos német készülékem van, a kedvencem azonban egy szövet borítású Orion AR 612-es, közismertebb nevén Pacsirta, amelyet 1959-1962 között gyártottak” – mutatott a polc tetejére büszkén.
Rádiók a konyhában, a hálóban és az udvaron
Solymosi László házát járva nem lehetett olyan helységet látni, ahol ne bújt volna meg rádió – a szekrényben, azok tetején, a hűtőn, a mikró mellett, de az udvaron és a műhelyében is készülékek sokasága sorakozott. Bár a legtöbb működőképes, a gyűjtő azt is elmondta, nem valók mindennapos használatra, hisz minden használattal kopnak, öregednek az eszközök.
„Bizonyos alkalmakkor a feleségemmel, ha vendégek jönnek vagy ha elkap a nosztalgia vágya, bekapcsolom őket. Mindnek más az akusztikája, más a rezgése és mind egy más-más életérzést ad át. Olyanok ezek a gépek, mint az emberek, nincs két egyforma köztük, még ugyan abból a gyártmányból sem. Egyszerűen jó érzés körbevenni magam velük.”
Rádiógyűjtemény Solymosi József kecskeméti otthonábanFotók: Mócza Milán
A letűnt kor jövője
Solymosi József gyűjteményének egyes darabjait nemrég a kecskemétiek is megtekinthették a Hunyadivárosi Napok alkalmából, ugyanis megtartotta első nyilvános kiállítását a Corvin Mátyás Általános Iskolában.
„A gyerekeknek, sőt, a szüleiknek sem mondanak már sokat a készülékek, bár látványosak, de igazán csak a nagyszülők tudják értékelni őket, akik megélték azt a kort. Korábban is beszéltem múzeumokkal, szervezetekkel, a rádiók azonban valljuk be, kimentek a divatból, így sokat nem volt alkalmam bemutatni. Remélem, lesz még több ilyen lehetőség a jövőben is, hisz mindegyik egy-egy darab történelem, bár leáldozott az idejük, elfeledni őket igazán kár lenne” – zárta gondolatait a gyűjtő.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!