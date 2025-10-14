Rádiók százai őrzik a múlt hangját egy kecskeméti házban, fotókon mutatjuk a legszebb darabokat

Az okostelefon, a számítógép és a televízió előtt a rádió volt az az eszköz, mely megbabonázta az embereket, hisz azelőtt sosem láttak hasonlót. Pár élettelen alkatrész, mely képes megszólalni – pont ez volt az, mely egykoron a kecskeméti rádiógyűjtőt is elvarázsolta. Solymosi József egyedülálló rádiógyűjteményéről mesélt otthonában.

Régi rádiógyűjtemény rejtőzik egy kecskeméti otthonban

Fotó: Mócza Milán

Rádiógyűjtő ízig-vérig

Solymosi József nagyjából 30 éve gyűjt különféle rádiókat, a szenvedélye elmondása szerint jóval korábban kezdődött.

„Bár a rendszerváltás után kezdtem csak el aktívan gyűjteni a rádiókat, gyermekkorom óta kedvelem őket. Jókais diák voltam, nagyjából hetedikes, amikor elkezdtem foglalkozni velük. Akkoriban nem igazán volt pénzünk rádióra, mondhatni luxuscikk volt, több havi fizetés sem volt elég rá, ezért rádiótechnika újságokat és szakkönyveket vettem. A nagybátyám Miskolcon volt műszerész az egyetemen, tőle tanultam nyaranta, hogyan kell bánni velük. Később villanyszerelőként kezdtem el dolgozni, de ez nem tántorított el a rádiók szeretetétől, amikor szerelés közben megláttam egy-egy rádiót a házak padlásán, mindig rákérdeztem, megvehetném e őket” – mesélte Solymosi József.

A rádiógyűjtemény drágakövei

Solymosi József az évek alatt számos rádiót szerzett be, volt, amit szinte hibátlan állapotban, de akadt bőven, ami működésképtelen volt és ő javította meg.

„Azt sem bántam, ha van már olyan típusú készülékem, hisz ha más nem, alkatrésznek mindig elkél egy új darab. A legrégebbi közülük egyébként egy 1942-es Philips készülék – igen, akkoriban a Philips is gyártott rádiókat –, de a legtöbbjük az 50-es, 60-as évekből való. Táskarádióim, tranzisztoros rádióim, telepes rádióim és számos német készülékem van, a kedvencem azonban egy szövet borítású Orion AR 612-es, közismertebb nevén Pacsirta, amelyet 1959-1962 között gyártottak” – mutatott a polc tetejére büszkén.

Rádiók a konyhában, a hálóban és az udvaron

Solymosi László házát járva nem lehetett olyan helységet látni, ahol ne bújt volna meg rádió – a szekrényben, azok tetején, a hűtőn, a mikró mellett, de az udvaron és a műhelyében is készülékek sokasága sorakozott. Bár a legtöbb működőképes, a gyűjtő azt is elmondta, nem valók mindennapos használatra, hisz minden használattal kopnak, öregednek az eszközök.