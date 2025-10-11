2 órája
Messze még a gyógyulás, de egy év után újra zenélt az ismert kecskeméti művész – videó
Kecskeméten, az Őszi Helyi Termék Ünnepen egy ismerős arc tűnt fel. Radics Sándor cimbalomművész újra játszott a főtéren. Erre nem is oly rég még ő maga sem gondolt. De végre újra zenélhetett.
Radics Sándor Magyar Ezüst Érdemkeresztes cimbalomművész, Európai unió nagydíjas, Guinness-rekorder őszintén mesél életéről, mindenkihez van egy kedves szava. Már tavasszal megírtuk, a kecskeméti zenész komoly betegségben szenved, többször élet-halál között lebegett. Nagy vágya volt, hogy még egyszer játszhasson, hiszen őt a zene élteti.
Sokan mellé álltak betegségében
Teljesült a vágya. Egy év után újra közönség előtt zenélt szeretett cimbalmán az Őszi Helyi Termék Ünnepen, a főtéren. Elmesélte: a nagy betegsége alatt elfogytak anyagi tartalékai, sokan mellé álltak, segítették. Unokahúga, Radics Gigi énekesnő és barátai koncertet is szerveztek a megsegítésére.
Radics Sándort a zene élteti
Még elég gyengének érzi magát, hamarosan újabb műtét is vár rá. Abban sem volt biztos, hogy tud majd zenélni a főtéren, de boldog, hogy sikerült. Ha vasárnap is lesz ereje, újra visszatér. Számára mindig is a zene adott erőt, bízik benne, most is így lesz.
