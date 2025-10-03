Ez lehet a fűtési szezon slágerterméke, segíthet faragni a rezsin is

A korábban megszokottal szemben idén már október elején is javában zajlik a fűtési szezon, sok helyen már árasztják magukból a hőt a radiátorok. A fűtés jelentős része a rezsinek, ezért sokan szeretnének rajta spórolni. Ebben lehet nagy segítség a radiátor fűtéserősítő ventilátor.

A fűtési szezonban jól jöhet egy radiátor fűtéserősítő ventilátor. Forrás: Illusztráció: sonline.hu

Hamarabb kezdődött a fűtési szezon

Az idei évben egy kormányrendelet miatt nem október közepén, hanem szeptember 15-én kezdődött a fűtési szezon. Hiába volt szeptember elején még kánikula Bács-Kiskunban is, október elejére alaposan lehűlt a levegő, sok helyen be is kapcsolták a radiátorokat. A megfelelő hőmérséklet elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez, de a fűtéssel kapcsolatos kiadások a családok havi költségvetésére is komoly hatással vannak, ezért érthető módon sokan szeretnének ezen faragni. Kis odafigyeléssel, a radiátorok karbantartásával, vagy egy radiátor fűtéserősítő ventilátor felszerelésével bárki faraghat a fűtési szezon költségein.

Hogyan működik a radiátor fűtéserősítő ventilátor?

A radiátor fűtéserősítő ventilátor működési elve egyszerű: a radiátor tetején (vagy alján) elhelyezett ventilátor katalizátorként segít a meleg levegőt a helyiség felé irányítani, nem hagyja, hogy felfelé, közvetlenül a mennyezet felé szálljon el. A ventilátor bekapcsolása történhet manuálisan és automatikusan is. Bizonyos típusoknál előre be lehet állítani, hogy a készülék automatikusan bekapcsoljon, ha a felületi hőmérséklet elér egy bizonyos értéket.

Milyen előnyei lehetnek a radiátor fűtéserősítő ventilátoroknak?

A radiátor fűtéserősítő ventilátor segítségével a meleg levegő nem reked meg a radiátor közelében, hanem mozgásba lendül, és hamarabb eléri a szoba távolabbi részeit.

Energiamegtakarítás: A gyártók állítása szerint a készülék révén gyorsabban elérhető a kívánt hőmérséklet, így a termosztát hamarabb lekapcsol – ez elvileg csökkentheti a fűtési költségeket. Elméletileg 1–2 °C-kal alacsonyabbra állítható termosztát, miközben komfortérzet nem változik.

A ventilátorok könnyen felszerelhetők, sok modell mágneses rögzítést használ.

Működésük alig jár hanghatással, ezért hálószobába is lehet rakni.

Mivel készült a fűtési szezonra a népszerű üzletlánc?

A Lidl is készül a fűtési szezonra, csütörtökön bekerült kínálatukba egy radiátor fűtéserősítő ventilátor.