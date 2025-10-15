1 órája
90 éves lett az ismert kecskeméti sportoló, unokája kérésére még ma is nyomja a fekvőtámaszokat – fotók
90 éves lett az ismert kecskeméti sportoló. Probojácz Miklós egészségileg jól érzi magát, de a néhány éve elhunyt felesége, Probojáczné Túri Éva szeretett emléke mindig könnyeket csal a szemébe.
Kecskemét város vezetése nevében Engert Jakabné alpolgármester és Nemcsik Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője köszöntötte fel kedden Probojácz Miklóst. Átadták számára Orbán Viktor miniszterelnök és Szemereyné dr. Pataki Klaudia köszöntő oklevelét, és aláíratták vele Kecskemét város szépkorúak könyvét is.
Probojácz Miklós Garán töltötte gyermekkorát
Probojácz Miklós 1935. október 14-én Garán született, négy lánytestvére volt. Ma már csak ő és egy húga él. A hosszú élet nem ritka a családban, édesapjuk 92 évesen hunyt el.
Probojácz Miklós 1962-be költözött Kecskemétre, a városi rendőrkapitányság állományába került. Közel három évtizeden át gépkocsivezetőként szolgált. Tíz évig a városi kapitány sofőrje volt.
Sportszeretete kiváló eredményeket hozott
Életét a sport tette teljessé. Az általános iskolától kezdve aktívan sportolt. Fiatalon futballozott, közel 10 évig a megyei első osztályban a Gara csapatában játszott. A lövészet terén is kiemelkedő teljesítményeket ért el. 1962-től a Kecskeméti Dózsa színeiben versenyzett. 1974-ben géppisztoly versenyszámban a belügyi szervek versenyén egyéni országos bajnok címet szerzett. Később mesterlövész lett.
1986-ban váltott, és Kecskeméti Csúszókorong Sportklub tagjaként hétszeres magyar bajnok lett. A nemzeti válogatott tagjaként nemzetközi versenyeken is szerepelt.
A hosszú élet egyik titka
A születésnapos Probojácz Miklós vallja, a hosszú élet egyik titka az állandó mozgás, a sport. Ő maga is sokáig aktívan sportolt, 64 évesen még a dobogó tetejére állhatott, de utána sem hagyta abba a mozgást, 72 évesen az Európa Bajnokságon egyéni csúcsot ért el.
Az aranylakodalmat már nem érhették meg
Szeretett feleségével közel 50 évig éltek boldog házasságban, sajnos két éve elvesztette őt. Gyásza a mai napig nagyon mély. Probojáczné Túri Éva egykori válogatott kosárlabdázó, iskolaigazgató és közéleti szereplő volt, Kecskeméten városszerte szerették és tisztelték. Nyugdíjasként sem hagyta abba a sportolást, tornaórákat tartott és a nevéhez fűződik a mai napig működő Mozdulj! nyugdíjas sportverseny-sorozat elindítása.
Probojácz Miklós 90 éves köszöntésFotók: Bús Csaba
A 90 éves ünnepelt elmondta: nagyon jó érzés számára, hogy felesége emlékét, hagyatékát a nyugdíjas társak a mai napig nagyon szépen, méltó módon ápolják és éltetik.
Hat unokájuk született
Amikor megismerkedtek, még mindketten házasok voltak. Miklós elvált, Éva pedig egy tragikus balesetben vesztette el korábbi férjét. Kisfiát Miklóssal együtt nevelte fel, közös lánygyermekük is született. Így házaspár két gyermeket nevelt fel, – Pétert és Évát, akik hat unokával ajándékozták meg őket.
A volt sportoló elmondása szerint unokái kedvéért még ma is szívesen nyomja a fekvőtámaszokat, ha megkérik rá.
Meccsekre ma is szívesen kijár
Probojácz Miklós napjai ma már csendesebben telnek. Szívesen fejt rejtvényt, minden nap olvassa a Petőfi Népét és sportműsorokat is néz a tévében. Fiával a meccsekre is kijár, főként a kosárlabda és futball mérkőzésekre. Az internettel már nem ismerkedett meg, boldog nélküle is.
Horvátul mindig szeret beszélgetni
Még ellátja magát, főz is, és alkalmanként ellátogat a nyugdíjas rendőrök köreibe, és szívesen vesz részt horvát nemzetiségi eseményeken. Gyermekként ugyanis bunyevác családba született, általános iskolai tanulmányait is horvátul, részben magyarul sajátította el. Később néptáncolt is, gyakran léptek fel horvát nyelvű településeken is. Ha a helyzet úgy adódik, mai napig folyékonyan beszél horvátul, és szívesen használja is a nyelvet, ha van kivel.
