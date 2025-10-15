90 éves lett az ismert kecskeméti sportoló, unokája kérésére még ma is nyomja a fekvőtámaszokat – fotók

Kecskemét város vezetése nevében Engert Jakabné alpolgármester és Nemcsik Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője köszöntötte fel kedden Probojácz Miklóst. Átadták számára Orbán Viktor miniszterelnök és Szemereyné dr. Pataki Klaudia köszöntő oklevelét, és aláíratták vele Kecskemét város szépkorúak könyvét is.

A 90 éves Probojácz Miklóst köszöntötték

Fotó: Bús Csaba

Probojácz Miklós Garán töltötte gyermekkorát

Probojácz Miklós 1935. október 14-én Garán született, négy lánytestvére volt. Ma már csak ő és egy húga él. A hosszú élet nem ritka a családban, édesapjuk 92 évesen hunyt el.

Probojácz Miklós 1962-be költözött Kecskemétre, a városi rendőrkapitányság állományába került. Közel három évtizeden át gépkocsivezetőként szolgált. Tíz évig a városi kapitány sofőrje volt.

Sportszeretete kiváló eredményeket hozott

Életét a sport tette teljessé. Az általános iskolától kezdve aktívan sportolt. Fiatalon futballozott, közel 10 évig a megyei első osztályban a Gara csapatában játszott. A lövészet terén is kiemelkedő teljesítményeket ért el. 1962-től a Kecskeméti Dózsa színeiben versenyzett. 1974-ben géppisztoly versenyszámban a belügyi szervek versenyén egyéni országos bajnok címet szerzett. Később mesterlövész lett.

1986-ban váltott, és Kecskeméti Csúszókorong Sportklub tagjaként hétszeres magyar bajnok lett. A nemzeti válogatott tagjaként nemzetközi versenyeken is szerepelt.

A hosszú élet egyik titka

A születésnapos Probojácz Miklós vallja, a hosszú élet egyik titka az állandó mozgás, a sport. Ő maga is sokáig aktívan sportolt, 64 évesen még a dobogó tetejére állhatott, de utána sem hagyta abba a mozgást, 72 évesen az Európa Bajnokságon egyéni csúcsot ért el.

Az aranylakodalmat már nem érhették meg

Szeretett feleségével közel 50 évig éltek boldog házasságban, sajnos két éve elvesztette őt. Gyásza a mai napig nagyon mély. Probojáczné Túri Éva egykori válogatott kosárlabdázó, iskolaigazgató és közéleti szereplő volt, Kecskeméten városszerte szerették és tisztelték. Nyugdíjasként sem hagyta abba a sportolást, tornaórákat tartott és a nevéhez fűződik a mai napig működő Mozdulj! nyugdíjas sportverseny-sorozat elindítása.