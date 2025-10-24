Nyugdíjasok, figyelem! Aki erről a postai határidőről lemarad, nagy bajba kerülhet

A 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejártak volna, a Magyar Posta azonban a meghatalmazások megújítását egészen 2026. szeptember 30-ig teszi lehetővé.

Érdemes minél előbb megújítani a postai meghatalmazásokat

A határidőig ugyan még van idő, de érdemes minél előbb intézkedi, mert így elkerülhetőek a későbbi torlódások, és biztosítható a postai ügyintézés zavartalansága is.

A meghatalmazások megújítása kétféleképp lehetséges:

Online , az eMeghatalmazás szolgáltatással: előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően, néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás előnye, hogy segítségével később a Posta bevonása nélkül is lehet ügyeket intézni.

Személyesen, bármelyik postán: az ügyfelek a Posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.

A Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a torlódás elkerülése érdekében senki se hagyja utolsó pillanatra az ügyintézést, mert azzal csak a saját és a posta munkatársainak dolgát nehezítené meg!