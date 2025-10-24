október 24., péntek

Salamon névnap

Ügyintézés

1 órája

Nyugdíjasok, figyelem! Aki erről a postai határidőről lemarad, nagy bajba kerülhet

Címkék#ügyintézés#posta#határidő

Az ügyintézés sokszor komplikáltabb folyamat, mint ahogy azt először gondoljuk. Ezért az olyan fontos dolgokat, mint például a postai meghatalmazások, nem halogathatjuk. A legjobb, ha minél előbb elintézzük a megújításukat, mielőtt lejárna a határidő!

Brockmeyer Sophie Isabella

A 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejártak volna, a Magyar Posta azonban a meghatalmazások megújítását egészen 2026. szeptember 30-ig teszi lehetővé. 

A postai meghatalmazásokat érdemes még időben megújítani
 Érdemes minél előbb megújítani a postai meghatalmazásokat
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

A postai ügyintézés

A határidőig ugyan még van idő, de érdemes minél előbb intézkedi, mert így elkerülhetőek a későbbi torlódások, és biztosítható a postai ügyintézés zavartalansága is. 

A meghatalmazások megújítása kétféleképp lehetséges:

  • Online, az eMeghatalmazás szolgáltatással: előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően, néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás előnye, hogy segítségével később a Posta bevonása nélkül is lehet ügyeket intézni.
  • Személyesen, bármelyik postán: az ügyfelek a Posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.

A Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a torlódás elkerülése érdekében senki se hagyja utolsó pillanatra az ügyintézést, mert azzal csak a saját és a posta munkatársainak dolgát nehezítené meg!

