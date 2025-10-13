1 órája
A polgárőrség legrangosabb elismerését vehette át Bács-Kiskun rendőr-főkapitánya
Október 11-én került sor Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) tisztújító küldöttgyűlésére. A rendezvény előtta a polgárőrök és meghívott vendégek az ünnepség keretében emlékeztek meg az 1956-os forradalomról, melyen a Belügyminisztérium képviseletében részt vett dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes is.
A szombati budapesti ünnepségen elismeréseket adtak át, melynek során dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője az OPSZ elnökségétől a polgárőr mozgalom támogatása elismeréseként a polgárőrség legmagasabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet vehette át.
További polgárőri elismerések és érdemrendek
Ez alkalomból az OPSZ elnöke példamutató és felelősségteljes vezetői munkája, valamint járási koordinátori tevékenysége elismeréseként az Év Járási Koordinátora elismerő címben részesítette Vizi Sándort, a Kiskunfélegyházi járás koordinátorát, a Pálmonostorai Polgárőr Egyesület elnökét.
Továbbá a polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést adtak át Bokányi Zoltán, a Bajai Polgárőr Egyesület elnöke részére.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
A szakértő megmutatta, mit tudsz kezdeni a PET-palack idegesítő kupakjával, hiánypótló videó készült
Nem éri meg veszteségesnek mutatkozni, 200 százalékos bírság járhat a trükközésért