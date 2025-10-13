A polgárőrség legrangosabb elismerését vehette át Bács-Kiskun rendőr-főkapitánya

A szombati budapesti ünnepségen elismeréseket adtak át, melynek során dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője az OPSZ elnökségétől a polgárőr mozgalom támogatása elismeréseként a polgárőrség legmagasabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet vehette át.

Fotó: Kovács Ferenc

További polgárőri elismerések és érdemrendek

Ez alkalomból az OPSZ elnöke példamutató és felelősségteljes vezetői munkája, valamint járási koordinátori tevékenysége elismeréseként az Év Járási Koordinátora elismerő címben részesítette Vizi Sándort, a Kiskunfélegyházi járás koordinátorát, a Pálmonostorai Polgárőr Egyesület elnökét.

Továbbá a polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést adtak át Bokányi Zoltán, a Bajai Polgárőr Egyesület elnöke részére.