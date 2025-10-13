október 13., hétfő

Érdemrend átadás

1 órája

A polgárőrség legrangosabb elismerését vehette át Bács-Kiskun rendőr-főkapitánya

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság#OPSZ#Év Járási Koordinátora#polgárőr

Október 11-én került sor Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) tisztújító küldöttgyűlésére. A rendezvény előtta a polgárőrök és meghívott vendégek az ünnepség keretében emlékeztek meg az 1956-os forradalomról, melyen a Belügyminisztérium képviseletében részt vett dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes is.

Horváth Péter

A szombati budapesti ünnepségen elismeréseket adtak át, melynek során dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője az OPSZ elnökségétől a polgárőr mozgalom támogatása elismeréseként a polgárőrség legmagasabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet vehette át. 

A Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend átadása
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kapta meg idén a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet
Fotó: Kovács Ferenc

További polgárőri elismerések és érdemrendek

Ez alkalomból az OPSZ elnöke példamutató és felelősségteljes vezetői munkája, valamint járási koordinátori tevékenysége elismeréseként az Év Járási Koordinátora elismerő címben részesítette Vizi Sándort, a Kiskunfélegyházi járás koordinátorát, a Pálmonostorai Polgárőr Egyesület elnökét. 

Továbbá a polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést adtak át Bokányi Zoltán, a Bajai Polgárőr Egyesület elnöke részére.

