3 órája
Megmaradt bennünk a figyelmesség? A kasszánál sorban állók vallomásai egyértelmű választ adnak
Régen szinte természetes volt: ha valaki mögöttünk állt két kiflivel vagy egy üdítővel, udvariasan előreengedtük. Ma viszont, amikor mindenki siet, és minden perc számít, már egyre ritkábban látni ezt a gesztust a pénztáraknál – derült ki olvasóink válaszaiból.
Pár nappal ezelőtt azt a kérdést tettük fel olvasóink a Facebook-oldalunkon, hogy „Előreengeded a kasszánál azt, aki csak néhány terméket vásárolt?”. Meglepően nagy visszhangot váltott ki a kérdés, közel 300 komment érkezett, és bár a többség még mindig hisz az apró figyelmességben, amit a pénztárnál is megmutat, akadnak, akik szerint ez már csak illúzió.
„Jónak lenni jó” – a többség előzékeny a pénztárnál
A legtöbb hozzászóló szerint az udvariasság soha nem megy ki a divatból. Sokaknak ez egyszerűen a mindennapi rutin része: ha valaki mögöttük áll néhány termékkel, automatikusan előreengedik. Egyikük frappánsan így fogalmazott: „Igen. Miért tartsam fel, amikor én a fél boltot viszem haza?”
Más valaki pedig hozzátette: „Igen, és olyan jó utána, a napi jó cselekedet megvolt.”
Többen kiemelték, hogy a kedvesség gyakran apró gesztusokon múlik, és az emberek sokkal jobban éreznék magukat, ha ezek újra általánossá válnának. „Minden alkalommal előreengedem. Arra kell gondolni, hogy ami nekem jó, az a másiknak is az!” – írta egy olvasónk.
Sokan úgy gondolják, különösen a kisgyermekesek, idősek vagy kismamák érdemelnek elsőbbséget. „Ha szimpatikus, avagy idős, vagy kisgyerekkel van – mindig” – fogalmazta meg egy férfi kommentelő, míg más valaki hozzátette: „Tőlem idősebbet, beteget, kismamát mindig előre engedek. Nekem is jól esik, ha velem figyelmes valaki.”
Vannak, akik már nem hisznek a viszonzásban
Bár a válaszok túlnyomó része pozitív, azért a több száz komment között akadt néhány keserédes hang is. Vannak, akik korábbi negatív élmények miatt már nem szívesen teszik meg ezt a gesztust.
Egy olvasó például felidézte: „Nem. 25 évvel ezelőtt két gyerekkel (egy újszülötttel és egy négyévessel) álltam a sorban egy doboz tejföllel. A hátul lévők mondták, hogy menjek előre, de az elöl állók visszaküldtek a sor végére. Azóta nem engedek előre senkit.”
Másokat az bosszant, hogy a kedvességet sokan természetesnek veszik. „Néha nem is kell engedni, van, aki már magától megy előre, mintha ez járna neki” – írta egy kommentelő.
Egy másik olvasónk pedig keserű humorral jegyezte meg: „Igen, ha kifizeti a vásárlásomat!”
Az is előfordult, hogy valaki csalódott egy túl „kényelmes” vásárlóban: „Előreengedtem egy kisgyermekes anyukát, mondta, hogy siet. Aztán az utcán láttam, hogy fél óráig beszélgetett. Azóta meggondolom.”
Az apró gesztus, ami mégis sokat jelent
A humoros, ironikus olvasói válaszok mögött azonban egy közös gondolat húzódik meg: az emberek még mindig vágynak a figyelmességre. Sokan úgy látják, hogy nem a rohanás miatt tűnik el a kedvesség, hanem mert egyszerűen kevesebb figyelmet fordítunk egymásra. „A vásárlás nem lóverseny” – írta egy hozzászóló, aki szerint a sietség mögött gyakran csak megszokás áll, nem valós ok.
Egy másik Facebook-kommentelő pedig azt írta: „Nálam ez alap. Ha pár dolgot vesz, miért várjon rám? Jó érzés látni, hogy megköszöni, és mosolyogva távozik.”
A több száz válaszból egyértelműen az rajzolódik ki, hogy a jó szándék még mindig ott van az emberekben, csak talán kicsit elhalványult a mindennapi rohanásban.
