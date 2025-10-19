Megmaradt bennünk a figyelmesség? A kasszánál sorban állók vallomásai egyértelmű választ adnak

Pár nappal ezelőtt azt a kérdést tettük fel olvasóink a Facebook-oldalunkon, hogy „Előreengeded a kasszánál azt, aki csak néhány terméket vásárolt?”. Meglepően nagy visszhangot váltott ki a kérdés, közel 300 komment érkezett, és bár a többség még mindig hisz az apró figyelmességben, amit a pénztárnál is megmutat, akadnak, akik szerint ez már csak illúzió.

Kiderült, olvasóink előreengedik-e a pénztárnál azt, aki keveset vásárolt

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

„Jónak lenni jó” – a többség előzékeny a pénztárnál

A legtöbb hozzászóló szerint az udvariasság soha nem megy ki a divatból. Sokaknak ez egyszerűen a mindennapi rutin része: ha valaki mögöttük áll néhány termékkel, automatikusan előreengedik. Egyikük frappánsan így fogalmazott: „Igen. Miért tartsam fel, amikor én a fél boltot viszem haza?”

Más valaki pedig hozzátette: „Igen, és olyan jó utána, a napi jó cselekedet megvolt.”

Többen kiemelték, hogy a kedvesség gyakran apró gesztusokon múlik, és az emberek sokkal jobban éreznék magukat, ha ezek újra általánossá válnának. „Minden alkalommal előreengedem. Arra kell gondolni, hogy ami nekem jó, az a másiknak is az!” – írta egy olvasónk.

Sokan úgy gondolják, különösen a kisgyermekesek, idősek vagy kismamák érdemelnek elsőbbséget. „Ha szimpatikus, avagy idős, vagy kisgyerekkel van – mindig” – fogalmazta meg egy férfi kommentelő, míg más valaki hozzátette: „Tőlem idősebbet, beteget, kismamát mindig előre engedek. Nekem is jól esik, ha velem figyelmes valaki.”

Vannak, akik már nem hisznek a viszonzásban

Bár a válaszok túlnyomó része pozitív, azért a több száz komment között akadt néhány keserédes hang is. Vannak, akik korábbi negatív élmények miatt már nem szívesen teszik meg ezt a gesztust.

Egy olvasó például felidézte: „Nem. 25 évvel ezelőtt két gyerekkel (egy újszülötttel és egy négyévessel) álltam a sorban egy doboz tejföllel. A hátul lévők mondták, hogy menjek előre, de az elöl állók visszaküldtek a sor végére. Azóta nem engedek előre senkit.”

Másokat az bosszant, hogy a kedvességet sokan természetesnek veszik. „Néha nem is kell engedni, van, aki már magától megy előre, mintha ez járna neki” – írta egy kommentelő.