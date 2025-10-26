október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikeres szezon

42 perce

Évszázados rekordot állított fel a Pataj Vadásztársaság, aranyérmes lett a gímszarvasbika-trófea – fotók

Címkék#gímszarvasbika#trófea#aranyérem#vadásztársaság

Az 5500 hektáros vadászterület Dunapataj közelében értékes természeti adottságokkal rendelkezik. A Pataj Vadásztársaság a gondos vadgazdálkodásnak köszönhetően az idei szezonban kiemelkedő gímszarvasbika-trófeákat és gazdag apróvad-terítéket tudott felmutatni.

Kovács Alexandra

Az 5500 hektáros vadászterülettel rendelkező Pataj Vadásztársaság a Szeidi-tó és a Duna közelsége miatt természetvédelmi és vadgazdálkodási szempontból is értékes területtel rendelkezik. A vadállomány védelmét három kíméleti terület szolgálja, ezeken egyáltalán nincs vadászat. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy míg korábban a társaság az apróvadas vadgazdálkodás irányába specializálódott, egy ideje a vadállomány változására figyeltek fel. 

A Pataj Vadásztársaság évszázados rekordot állított fel
A Pataj Vadásztársaság a gondos vadgazdálkodásnak köszönhetően idén kiemelkedő gímszarvasbika-trófeákat és gazdag apróvad-terítéket tudott felmutatni.
Fotó: Zsiga Ferenc

„Területünkön az apróvad, az őz és a vaddisznó mellett megjelent a gímszarvas, az erdők királya. Nagy öröm számunkra, hogy ennek bizonyítékaként a szeptemberben indult vadászati szezonban évszázados kuriózumként helyi rekordot állítottunk fel gímszarvasbika-trófeából. Arany- és ezüstérmes, továbbá több figyelemre érdemes trófeát mutathatunk be most, az apróvadas vadászatra összegyűlt vadásztársainknak” – mondta Bévárdi Ádám, a Pataj Vadásztársaság elnöke október 25-én szombaton, miután lezárult az aznapi nyúl és fácánkakas vadászat Dunapataj-Szeliden.

A vadásztársaság területi adottságaihoz, nagyságához képest az idei évben kiemelkedő gímbikák kerültek terítékre. Hosszú évek tendenciája, hogy az őzön és a vaddisznón kívül először csak fel-fel bukkant, most viszont már érzékelhetően a gímszarvas is megtelepedett a területen. 

„Ezt bizonyítja, hogy idén eddig 7 darab gímbikát hoztunk terítékre. Ezek különlegességét az adja, hogy az abnormális agancsútól az aranyérmesig változatos a sor, de ami a legfontosabb, ezek kivétel nélkül mind lőhető példányok voltak. A mai apróvadas vadászatunkhoz párosítottuk a nálunk még különlegesnek számító trófeabemutatónkat. Örülünk a gímbikáknak és örülünk, hogy néhány hónap elteltével újra együtt tudunk lenni, jelenlétükkel a vendégvadászok, a szomszédos vadásztársaságok tagjai is megtisztelnek bennünket” – mondta Bévárdi Ádám elnök.

A Pataj Vadásztársaság generációváltása

A Pataj Vadásztársaság egy nagy múltú társaság, alapítása a régmúltba tekint vissza. 

„Egy generációváltáson vagyunk túl, édesapám Bévárdi Pál és a korábbi intézőbizottság a társaság fiatalabb tagjainak adta át a stafétát. Vadásztársaságunk 30 tagból áll, ennek a kétharmada aktív, a többiek inkább csak egyes szezonokban tartanak velünk” – mondta az elnök.

A vadászati hatóság által megállapított kvóta szerint a társaságnak 10 gímszarvasbikára van engedélye, így még hármat tudnak elejteni. Vaddisznóból és őzbakból természetesen nagyobb a kvóta, előbbiből 50 az idei évre. Ezúttal a teríték 14 darab mezei nyúl és 16 darab fácánkakas. A társaság büszke az egyre gyarapodó vadállományra, vadászaikra, valamint arra, hogy a vadásztársaság a helyi közélet aktív szereplőjeként, baráti társaságként is megállja a helyét.

Évszázados rekordot állított föl a Pataj Vadásztársaság

 Az idei szezon abból a szempontból egyedülálló, hogy olyan különleges, nagy trófeájú és értékű gímszarvasbikákat sikerült elejteniük, amelyek trófeái ezüst-, illetve aranyérmesek lettek. Ezen a területen ez szenzációnak számít. 

Kuriózum az is, hogy az egyik szép példányt a vadásztársaság hölgy tagja, a 27 éves Szakács Eszter ejtette el, megelőzve sok férfi vadászt. 

„A dunapataji határban fellelhető mezőgazdasági kultúrák hozzák ide ezeket a gímszarvasokat. Mivel közel vagyunk a Dunához, területünk egy része a Duna kis zátonyait, szigeteit is magában foglalja. Ezeken a területeken a Nemzeti Park és a saját magunk által hozott szabályok szerint tilos a vadászat. Ebből adódóan ott a gímszarvasok háborítatlanul tudnak élni, szaporodni” – monda Ivanics Balázs gazdasági vezető.

Hozzátette: a jövőben is nagy szeretettel várják a vendégvadászokat. A mostani vadászatra Kecskemétről és Bölcskéről érkeztek vendégvadászok, de a dunaszentbenedekiek is eljöttek az ünnepségre. Az elmúlt napok jó híre, hogy az önkormányzat segítségével elnyertek egy pályázatot, így rövid időn belül a vadászház színezése és két apartman kialakítása is megtörténhet.

A Pataj Vadásztársaság gímszarvasbika-trófeái és apróvad-terítéke

Fotók: Zsiga Ferenc

Szakács Eszter óriási sikere

„Három évvel ezelőtt lettem vadász, erre most a koronát az tette fel, hogy egy 3 éves, 2,72 agancssúlyú gímszarvasbikát sikerült elejtenem. Még most is izgalommal tölt el, amikor rágondolok, hogy 2025. szeptember 24-én, az esti órákban egy irtózatosan szeles este voltunk kint a társaság Duna-menti területén. Már készültünk haza, mert sötétedni kezdett, amikor a kukoricatábla egy nyiladékból kisétált elém egy gyönyörű gímszarvasbika” – mesélte sikertörténetét a fiatal vadásznő.

A vadászszenvedélyt elmondása szerint édesapja, Szakács János ültette el benne, már egészen kisgyermek korában.

A szombati apróvadas vadászat és trófeabemutató ebéddel, fehér asztal melletti beszélgetéssel, iszogatással és az egyik vadásztárs jóvoltából tárogatóval kísért nótázással zárult.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu