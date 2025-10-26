Évszázados rekordot állított fel a Pataj Vadásztársaság, aranyérmes lett a gímszarvasbika-trófea – fotók

Az 5500 hektáros vadászterülettel rendelkező Pataj Vadásztársaság a Szeidi-tó és a Duna közelsége miatt természetvédelmi és vadgazdálkodási szempontból is értékes területtel rendelkezik. A vadállomány védelmét három kíméleti terület szolgálja, ezeken egyáltalán nincs vadászat. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy míg korábban a társaság az apróvadas vadgazdálkodás irányába specializálódott, egy ideje a vadállomány változására figyeltek fel.

A Pataj Vadásztársaság a gondos vadgazdálkodásnak köszönhetően idén kiemelkedő gímszarvasbika-trófeákat és gazdag apróvad-terítéket tudott felmutatni.

Fotó: Zsiga Ferenc

„Területünkön az apróvad, az őz és a vaddisznó mellett megjelent a gímszarvas, az erdők királya. Nagy öröm számunkra, hogy ennek bizonyítékaként a szeptemberben indult vadászati szezonban évszázados kuriózumként helyi rekordot állítottunk fel gímszarvasbika-trófeából. Arany- és ezüstérmes, továbbá több figyelemre érdemes trófeát mutathatunk be most, az apróvadas vadászatra összegyűlt vadásztársainknak” – mondta Bévárdi Ádám, a Pataj Vadásztársaság elnöke október 25-én szombaton, miután lezárult az aznapi nyúl és fácánkakas vadászat Dunapataj-Szeliden.

A vadásztársaság területi adottságaihoz, nagyságához képest az idei évben kiemelkedő gímbikák kerültek terítékre. Hosszú évek tendenciája, hogy az őzön és a vaddisznón kívül először csak fel-fel bukkant, most viszont már érzékelhetően a gímszarvas is megtelepedett a területen.

„Ezt bizonyítja, hogy idén eddig 7 darab gímbikát hoztunk terítékre. Ezek különlegességét az adja, hogy az abnormális agancsútól az aranyérmesig változatos a sor, de ami a legfontosabb, ezek kivétel nélkül mind lőhető példányok voltak. A mai apróvadas vadászatunkhoz párosítottuk a nálunk még különlegesnek számító trófeabemutatónkat. Örülünk a gímbikáknak és örülünk, hogy néhány hónap elteltével újra együtt tudunk lenni, jelenlétükkel a vendégvadászok, a szomszédos vadásztársaságok tagjai is megtisztelnek bennünket” – mondta Bévárdi Ádám elnök.

A Pataj Vadásztársaság generációváltása

A Pataj Vadásztársaság egy nagy múltú társaság, alapítása a régmúltba tekint vissza.

„Egy generációváltáson vagyunk túl, édesapám Bévárdi Pál és a korábbi intézőbizottság a társaság fiatalabb tagjainak adta át a stafétát. Vadásztársaságunk 30 tagból áll, ennek a kétharmada aktív, a többiek inkább csak egyes szezonokban tartanak velünk” – mondta az elnök.