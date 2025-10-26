1 órája
Évszázados rekordot állított fel a Pataj Vadásztársaság, aranyérmes lett a gímszarvasbika-trófea – fotók
Az 5500 hektáros vadászterület Dunapataj közelében értékes természeti adottságokkal rendelkezik. A Pataj Vadásztársaság a gondos vadgazdálkodásnak köszönhetően az idei szezonban kiemelkedő gímszarvasbika-trófeákat és gazdag apróvad-terítéket tudott felmutatni.
Az 5500 hektáros vadászterülettel rendelkező Pataj Vadásztársaság a Szeidi-tó és a Duna közelsége miatt természetvédelmi és vadgazdálkodási szempontból is értékes területtel rendelkezik. A vadállomány védelmét három kíméleti terület szolgálja, ezeken egyáltalán nincs vadászat. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy míg korábban a társaság az apróvadas vadgazdálkodás irányába specializálódott, egy ideje a vadállomány változására figyeltek fel.
„Területünkön az apróvad, az őz és a vaddisznó mellett megjelent a gímszarvas, az erdők királya. Nagy öröm számunkra, hogy ennek bizonyítékaként a szeptemberben indult vadászati szezonban évszázados kuriózumként helyi rekordot állítottunk fel gímszarvasbika-trófeából. Arany- és ezüstérmes, továbbá több figyelemre érdemes trófeát mutathatunk be most, az apróvadas vadászatra összegyűlt vadásztársainknak” – mondta Bévárdi Ádám, a Pataj Vadásztársaság elnöke október 25-én szombaton, miután lezárult az aznapi nyúl és fácánkakas vadászat Dunapataj-Szeliden.
A vadásztársaság területi adottságaihoz, nagyságához képest az idei évben kiemelkedő gímbikák kerültek terítékre. Hosszú évek tendenciája, hogy az őzön és a vaddisznón kívül először csak fel-fel bukkant, most viszont már érzékelhetően a gímszarvas is megtelepedett a területen.
„Ezt bizonyítja, hogy idén eddig 7 darab gímbikát hoztunk terítékre. Ezek különlegességét az adja, hogy az abnormális agancsútól az aranyérmesig változatos a sor, de ami a legfontosabb, ezek kivétel nélkül mind lőhető példányok voltak. A mai apróvadas vadászatunkhoz párosítottuk a nálunk még különlegesnek számító trófeabemutatónkat. Örülünk a gímbikáknak és örülünk, hogy néhány hónap elteltével újra együtt tudunk lenni, jelenlétükkel a vendégvadászok, a szomszédos vadásztársaságok tagjai is megtisztelnek bennünket” – mondta Bévárdi Ádám elnök.
A Pataj Vadásztársaság generációváltása
A Pataj Vadásztársaság egy nagy múltú társaság, alapítása a régmúltba tekint vissza.
„Egy generációváltáson vagyunk túl, édesapám Bévárdi Pál és a korábbi intézőbizottság a társaság fiatalabb tagjainak adta át a stafétát. Vadásztársaságunk 30 tagból áll, ennek a kétharmada aktív, a többiek inkább csak egyes szezonokban tartanak velünk” – mondta az elnök.
A vadászati hatóság által megállapított kvóta szerint a társaságnak 10 gímszarvasbikára van engedélye, így még hármat tudnak elejteni. Vaddisznóból és őzbakból természetesen nagyobb a kvóta, előbbiből 50 az idei évre. Ezúttal a teríték 14 darab mezei nyúl és 16 darab fácánkakas. A társaság büszke az egyre gyarapodó vadállományra, vadászaikra, valamint arra, hogy a vadásztársaság a helyi közélet aktív szereplőjeként, baráti társaságként is megállja a helyét.
Évszázados rekordot állított föl a Pataj Vadásztársaság
Az idei szezon abból a szempontból egyedülálló, hogy olyan különleges, nagy trófeájú és értékű gímszarvasbikákat sikerült elejteniük, amelyek trófeái ezüst-, illetve aranyérmesek lettek. Ezen a területen ez szenzációnak számít.
Kuriózum az is, hogy az egyik szép példányt a vadásztársaság hölgy tagja, a 27 éves Szakács Eszter ejtette el, megelőzve sok férfi vadászt.
„A dunapataji határban fellelhető mezőgazdasági kultúrák hozzák ide ezeket a gímszarvasokat. Mivel közel vagyunk a Dunához, területünk egy része a Duna kis zátonyait, szigeteit is magában foglalja. Ezeken a területeken a Nemzeti Park és a saját magunk által hozott szabályok szerint tilos a vadászat. Ebből adódóan ott a gímszarvasok háborítatlanul tudnak élni, szaporodni” – monda Ivanics Balázs gazdasági vezető.
Hozzátette: a jövőben is nagy szeretettel várják a vendégvadászokat. A mostani vadászatra Kecskemétről és Bölcskéről érkeztek vendégvadászok, de a dunaszentbenedekiek is eljöttek az ünnepségre. Az elmúlt napok jó híre, hogy az önkormányzat segítségével elnyertek egy pályázatot, így rövid időn belül a vadászház színezése és két apartman kialakítása is megtörténhet.
A Pataj Vadásztársaság gímszarvasbika-trófeái és apróvad-terítékeFotók: Zsiga Ferenc
Szakács Eszter óriási sikere
„Három évvel ezelőtt lettem vadász, erre most a koronát az tette fel, hogy egy 3 éves, 2,72 agancssúlyú gímszarvasbikát sikerült elejtenem. Még most is izgalommal tölt el, amikor rágondolok, hogy 2025. szeptember 24-én, az esti órákban egy irtózatosan szeles este voltunk kint a társaság Duna-menti területén. Már készültünk haza, mert sötétedni kezdett, amikor a kukoricatábla egy nyiladékból kisétált elém egy gyönyörű gímszarvasbika” – mesélte sikertörténetét a fiatal vadásznő.
A vadászszenvedélyt elmondása szerint édesapja, Szakács János ültette el benne, már egészen kisgyermek korában.
A szombati apróvadas vadászat és trófeabemutató ebéddel, fehér asztal melletti beszélgetéssel, iszogatással és az egyik vadásztárs jóvoltából tárogatóval kísért nótázással zárult.
