Munkálatok

1 órája

Lezárják Kecskemét egyik legforgalmasabb parkolóját, senki sem hagyhatja ott az autóját

Címkék#faápolás#parkoló#lezárás

Fontos tudnivalót közölt a Kecskeméti Városüzemeltetés. Szombaton lezárják Kecskemét egyik legforgalmasabb parkolóját.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Kecskeméti Városüzemeltetés tájékoztatása alapján október 11-én, szombaton a hajnali óráktól délután 15.00 óráig lezárják a Kodály Zoltán téren a vasútállomás és a régi KTE pálya között elhelyezkedő parkolót faápolási munkálatok miatt. Az elsődleges kár- és balesetveszély elhárítása érdekében, arra kérik a lakosokat, hogy szíveskedjenek gépjárműveikkel elhagyni a helyszínt a feladatvégzés idejére, lehetőleg legkésőbb péntek estig! Október 11-én „behajtani tilos” lesz érvényben ezen a helyszínen. 

parkoló lezárás Kecskeméten
Szombaton lezárják Kecskemét egyik legforgalmasabb parkolóját
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

 

