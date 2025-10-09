Munkálatok
1 órája
Lezárják Kecskemét egyik legforgalmasabb parkolóját, senki sem hagyhatja ott az autóját
Fontos tudnivalót közölt a Kecskeméti Városüzemeltetés. Szombaton lezárják Kecskemét egyik legforgalmasabb parkolóját.
A Kecskeméti Városüzemeltetés tájékoztatása alapján október 11-én, szombaton a hajnali óráktól délután 15.00 óráig lezárják a Kodály Zoltán téren a vasútállomás és a régi KTE pálya között elhelyezkedő parkolót faápolási munkálatok miatt. Az elsődleges kár- és balesetveszély elhárítása érdekében, arra kérik a lakosokat, hogy szíveskedjenek gépjárműveikkel elhagyni a helyszínt a feladatvégzés idejére, lehetőleg legkésőbb péntek estig! Október 11-én „behajtani tilos” lesz érvényben ezen a helyszínen.
