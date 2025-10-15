Díjfizetés
38 perce
Ne felejtsd el, ezen a napon fizetni kell a parkolásért Kecskeméten
Október 18. szombat áthelyezett munkanap. Így a kecskeméti városrendészet munkatársai is dolgoznak. A parkolásért ugyanúgy fizetni kell.
A Kecskeméti Városrendészet tájékoztatójában olvasható: 2025. október 18-án, szombaton áthelyezett munkanap miatt fizetni kell a parkolásért a Kecskeméti Városrendészet üzemeltetésében lévő valamennyi fizető várakozási területen, továbbá a Benkó Zoltán Szabadidőközpont parkolójában.
