október 15., szerda

Teréz névnap

3 órája

Ne felejtsd el, ezen a napon fizetni kell a parkolásért Kecskeméten

Címkék#fizetős parkolás#Kecskeméti Városrendészet#parkolás#munkanap

Október 18. szombat áthelyezett munkanap. Így a kecskeméti városrendészet munkatársai is dolgoznak. A parkolásért ugyanúgy fizetni kell.

Sebestyén Hajnalka

A Kecskeméti Városrendészet tájékoztatójában olvasható: 2025. október 18-án, szombaton áthelyezett munkanap miatt fizetni kell a parkolásért a Kecskeméti Városrendészet üzemeltetésében lévő valamennyi fizető várakozási területen, továbbá a Benkó Zoltán Szabadidőközpont parkolójában.

fizetni kell a parkolásért Kecskeméten,
Szombaton is fizetni kell a parkolásért Kecskeméten
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

