Őszi papírgyűjtés: a MOHU új iskolákat vár a környezettudatos programba

A hulladék nem szemét, különösen akkor, ha újrahasznosítható papírról van szó. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. ismét meghirdeti népszerű iskolai papírgyűjtési programját, amelyhez idén ősszel új intézmények is csatlakozhatnak. A kezdeményezés nemcsak a környezetvédelemről szól, hanem valódi anyagi támogatást is jelent az iskoláknak.

Ősszel is papírgyűjtésre várják az iskolákat

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Egyre többen gyűjtenek, egyre több papír kerül vissza a körforgásba

A MOHU közleménye szerint a program indulása óta már közel 500 iskola csatlakozott országszerte, és a résztvevők száma folyamatosan nő. A begyűjtött papír mennyisége 2024-ben megnégyszereződött az előző évhez képest – ez jól mutatja, milyen komolyan veszik a diákok és pedagógusok a környezettudatos szemléletet.

Duplázott támogatás az iskoláknak

A MOHU 2024 márciusában megduplázta a kilogrammonkénti átvételi árat, így az iskolák már 20 forintot kapnak minden leadott kilogramm papírért. Az összeg teljes egészében az intézményeknél marad, és szabadon felhasználható – akár fejlesztésekre, akár közösségi eseményekre.

Egyszerű részvétel, rugalmas szervezés

Az iskolák ősszel és tavasszal szervezhetik meg a gyűjtést, a pontos időpontot maguk választhatják ki.

Adószámmal rendelkező intézmények a MOHU Partner Portálon regisztrálhatnak, a gyűjtés az alvállalkozóval együttműködve zajlik, a bevételt pedig közvetlenül utalja a MOHU.

a MOHU Partner Portálon regisztrálhatnak, a gyűjtés az alvállalkozóval együttműködve zajlik, a bevételt pedig közvetlenül utalja a MOHU. Adószám nélküli részvétel esetén az alvállalkozó intézi az adminisztrációt, de a bevétel ugyanúgy az iskolához kerül.

A papír újra és újra hasznosítható

A papír az egyik legértékesebb újrahasznosítható anyag, amely többször visszakerülhet a körforgásba. A szelektív gyűjtés nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem valós értéket teremt, ezt a diákok is megtapasztalhatják első kézből.

Csatlakozhatnak az iskolák a papírgyűjtéshez

A MOHU továbbra is várja az új jelentkezőket. Az iskolai papírgyűjtés nemcsak egy környezetbarát akció, hanem egy összetartó közösségi élmény, amelyben minden résztvevő nyer.