Belekóstolhattak a szakmákba a döntés előtt, így könnyebb lehet a pályaválasztás – fotók, videó

A pályaválasztás olyan kérdés, mely mindenkit érint az iskola végéhez közeledve. Nehéz a döntés és nagy nyomás hárul a tizenévesekre, mert egy életre meghatározó lehet, milyen intézményt választanak, a lehetőségek tárháza pedig végtelennek tűnik. Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak segítésére, tájékoztatásukra szervezték meg idén immár 22. alkalommal a Jövőd a tét! Pályaválasztási Kiállítást Kecskeméten, ahol valamennyi Bács-Kiskun megyei intézmény, szervezet betekintést nyújt a működésükbe.

A pályaválasztási kiállítás idén is rengeteg diákot vonzott

Fotó: Bús Csaba

Pályaválasztási kiállítást több városba is elviszik

A rendezvény megnyitóját péntek délelőtt tartották, ekkorra már iskolások hangja zengte be a Messzi István Sportcsarnokot, nem csak Kecskemétről, hanem Bács-Kiskun más városaiból is érkeztek diákok. A megnyitón Terjék Krisztina, a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Szakpolitika és Programok Főosztály Program Végrehajtási Osztály osztályvezetője és Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal járási hivatalvezetője köszöntötték az egybegyűlteket. A hivatalvezető kedvcsináló beszédét követő sajtótájékoztatón Kollár Péterrel, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főosztályvezetőjével az esemény hagyományáról és jelentőségéről is beszéltek. A kiállítássorozatot idén Kiskunhalason, illetve állandó helyszínein, Baján és Kecskeméten rendezik meg, két napig lesz látogatható.