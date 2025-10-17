1 órája
Belekóstolhattak a szakmákba a döntés előtt, így könnyebb lehet a pályaválasztás – fotók, videó
Az általános iskolai tanulmányok végéhez közeledve a diákoknak el kell dönteniük, merre tanuljanak tovább. Pénteken és szombaton látogathatják meg a tanulók a pályaválasztási kiállítást, ami komoly segítséget jelent a döntéshozatalhoz.
A pályaválasztás olyan kérdés, mely mindenkit érint az iskola végéhez közeledve. Nehéz a döntés és nagy nyomás hárul a tizenévesekre, mert egy életre meghatározó lehet, milyen intézményt választanak, a lehetőségek tárháza pedig végtelennek tűnik. Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak segítésére, tájékoztatásukra szervezték meg idén immár 22. alkalommal a Jövőd a tét! Pályaválasztási Kiállítást Kecskeméten, ahol valamennyi Bács-Kiskun megyei intézmény, szervezet betekintést nyújt a működésükbe.
Pályaválasztási kiállítást több városba is elviszik
A rendezvény megnyitóját péntek délelőtt tartották, ekkorra már iskolások hangja zengte be a Messzi István Sportcsarnokot, nem csak Kecskemétről, hanem Bács-Kiskun más városaiból is érkeztek diákok. A megnyitón Terjék Krisztina, a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Szakpolitika és Programok Főosztály Program Végrehajtási Osztály osztályvezetője és Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal járási hivatalvezetője köszöntötték az egybegyűlteket. A hivatalvezető kedvcsináló beszédét követő sajtótájékoztatón Kollár Péterrel, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főosztályvezetőjével az esemény hagyományáról és jelentőségéről is beszéltek. A kiállítássorozatot idén Kiskunhalason, illetve állandó helyszínein, Baján és Kecskeméten rendezik meg, két napig lesz látogatható.
Pályaválasztási kiállítás KecskemétenFotók: Bús Csaba
Sok megyei intézmény mutatkozott meg
A felállított standok sora végeláthatatlanságig nyúlt, valamennyi középiskola, felsőoktatási intézmény és cég képviseltette magát. A diákok nem csupán hasznos információkra tehettek szert, sok eszközt ki is próbálhattak, belekóstolva abba, milyen lenne egy adott tevékenységet csinálni a jövőben. Mezőgazdasági eszközöket próbálhattak ki szimuláción keresztül, betekintést nyerhettek bizonyos gépek, eszközök működésébe, a katonaság, rendőrség vagy például a kormányhivatal munkájába. Péksütemény-gyúrás és -kóstolók, fegyverbemutató, újraélesztési gyakorlatok, tudományos kísérletek és beszélgetések is várja az érdeklődőket.
