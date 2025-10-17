október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jövőd a tét!

1 órája

Belekóstolhattak a szakmákba a döntés előtt, így könnyebb lehet a pályaválasztás – fotók, videó

Címkék#baon videó#pályaválasztás#kiállítás#általános iskola

Az általános iskolai tanulmányok végéhez közeledve a diákoknak el kell dönteniük, merre tanuljanak tovább. Pénteken és szombaton látogathatják meg a tanulók a pályaválasztási kiállítást, ami komoly segítséget jelent a döntéshozatalhoz.

Mócza Milán

A pályaválasztás olyan kérdés, mely mindenkit érint az iskola végéhez közeledve. Nehéz a döntés és nagy nyomás hárul a tizenévesekre, mert egy életre meghatározó lehet, milyen intézményt választanak, a lehetőségek tárháza pedig végtelennek tűnik. Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak segítésére, tájékoztatásukra szervezték meg idén immár 22. alkalommal a Jövőd a tét! Pályaválasztási Kiállítást Kecskeméten, ahol valamennyi Bács-Kiskun megyei intézmény, szervezet betekintést nyújt a működésükbe.

Pályaválasztási kiállítás Kecskeméten
A pályaválasztási kiállítás idén is rengeteg diákot vonzott
Fotó: Bús Csaba

Pályaválasztási kiállítást több városba is elviszik

A rendezvény megnyitóját péntek délelőtt tartották, ekkorra már iskolások hangja zengte be a Messzi István Sportcsarnokot, nem csak Kecskemétről, hanem Bács-Kiskun más városaiból is érkeztek diákok. A megnyitón Terjék Krisztina, a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Szakpolitika és Programok Főosztály Program Végrehajtási Osztály osztályvezetője és Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal járási hivatalvezetője köszöntötték az egybegyűlteket. A hivatalvezető kedvcsináló beszédét követő sajtótájékoztatón Kollár Péterrel, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főosztályvezetőjével az esemény hagyományáról és jelentőségéről is beszéltek. A kiállítássorozatot idén Kiskunhalason, illetve állandó helyszínein, Baján és Kecskeméten rendezik meg, két napig lesz látogatható.

Pályaválasztási kiállítás Kecskeméten

Fotók: Bús Csaba

Sok megyei intézmény mutatkozott meg

A felállított standok sora végeláthatatlanságig nyúlt, valamennyi középiskola, felsőoktatási intézmény és cég képviseltette magát. A diákok nem csupán hasznos információkra tehettek szert, sok eszközt ki is próbálhattak, belekóstolva abba, milyen lenne egy adott tevékenységet csinálni a jövőben. Mezőgazdasági eszközöket próbálhattak ki szimuláción keresztül, betekintést nyerhettek bizonyos gépek, eszközök működésébe, a katonaság, rendőrség vagy például a kormányhivatal munkájába. Péksütemény-gyúrás és -kóstolók, fegyverbemutató, újraélesztési gyakorlatok, tudományos kísérletek és beszélgetések is várja az érdeklődőket.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu