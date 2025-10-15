Példamutató program segíti a jakabszállási gyerekeket a pályaválasztásban – fotók

Az egyedülálló pályaválasztást segítő programsor főszervezője Hajagos Kis Gréta, országos pályaorientációs koordinátor, az iskola pedagógusa. A részletekről és annak pozitív hatásairól szerdán, a szakmai bemutató napon foglalta össze hírportálunknak.

A pályaválasztási hét interaktívan mutatja be a szakmákat

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Jól felépített pályaorientáció segíti a döntést

Minden év decembere fontos mérföldkő a nyolcadikos diákok életében. Ekkor kell eldönteniük, merre tovább, melyik középfokú intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat.

A jól átgondolt döntés, az egyén érdeklődéséhez, képességeihez, lehetőségeihez igazodó pályaválasztás eredményezhet sikeres életutat.

A pályaorientáció azonban akkor igazán hatékony, ha már évek előtte megismerkednek a fiatalok a lehetőségeikkel. Ennek jegyében a jakabszállási általános iskolában három évvel ezelőtt egy pályaorientációs projekt indult, mely a teljes felső tagozatos évfolyamot bevonja a programra, így felmenő rendszerben a négy év alatt teljes képet kapnak a különböző szakmákról, képzésekről.

Az alsósok sem maradnak ki, mindenki a maga érettségének megfelelő programokon ismerkedhet meg egy-egy szakmaterülettel.

Szakmákat helybe hozták a Kandósok

„Az általam bevezetett pályaorientációs projektet egy német rendszerből adaptáltuk. A háromhetes projekt során van egy felvezető hét, ebbe a szülőket is belevonjuk. Tájékoztatókat tartunk a gyerekeknek és a felnőtteknek is a pályaorientációról” – mondta Hajagos Kis Gréta.

A második hét a konkrét pályaorientációs hét, amikor is minden napnak van egy tematikája. Ez zajlik most.

„Hétfőn tanulásmódszertan, tanulástechnika állt a rendezvény fókuszában, egyénre szabva, tantárgyhoz kapcsolódva. A tanórákba építettük be. Kedden önismereti foglalkozások folytak osztályszinten, hogy mindenki képet kapjon arról, mi érdekli, mely képességei erősek, miben jó, mit csinál szívesen. A harmadik, negyedik nap többnyire szakmákat mutatunk be. Vagy mi látogatunk el iskolákba, vagy, ahogyan most az iskola jött el hozzánk. Ezúttal a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikuma saját diákjai prezentálták az intézményben folyó képzéseket” – részletezte a főszervező.