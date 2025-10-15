57 perce
Példamutató program segíti a jakabszállási gyerekeket a pályaválasztásban – fotók
Egyedülálló, német modell alapján pályaorientációs rendezvénysorozat folyik a Jakabszállási Általános Iskolában. Három héten át sokféle megközelítéssel, interaktív módon ismerkednek meg a gyerekek a különböző képzésekkel. Így segítve pályaválasztási döntésüket, mely akár egy életre is szólhat.
Az egyedülálló pályaválasztást segítő programsor főszervezője Hajagos Kis Gréta, országos pályaorientációs koordinátor, az iskola pedagógusa. A részletekről és annak pozitív hatásairól szerdán, a szakmai bemutató napon foglalta össze hírportálunknak.
Jól felépített pályaorientáció segíti a döntést
Minden év decembere fontos mérföldkő a nyolcadikos diákok életében. Ekkor kell eldönteniük, merre tovább, melyik középfokú intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat.
A jól átgondolt döntés, az egyén érdeklődéséhez, képességeihez, lehetőségeihez igazodó pályaválasztás eredményezhet sikeres életutat.
A pályaorientáció azonban akkor igazán hatékony, ha már évek előtte megismerkednek a fiatalok a lehetőségeikkel. Ennek jegyében a jakabszállási általános iskolában három évvel ezelőtt egy pályaorientációs projekt indult, mely a teljes felső tagozatos évfolyamot bevonja a programra, így felmenő rendszerben a négy év alatt teljes képet kapnak a különböző szakmákról, képzésekről.
Az alsósok sem maradnak ki, mindenki a maga érettségének megfelelő programokon ismerkedhet meg egy-egy szakmaterülettel.
Szakmákat helybe hozták a Kandósok
„Az általam bevezetett pályaorientációs projektet egy német rendszerből adaptáltuk. A háromhetes projekt során van egy felvezető hét, ebbe a szülőket is belevonjuk. Tájékoztatókat tartunk a gyerekeknek és a felnőtteknek is a pályaorientációról” – mondta Hajagos Kis Gréta.
A második hét a konkrét pályaorientációs hét, amikor is minden napnak van egy tematikája. Ez zajlik most.
„Hétfőn tanulásmódszertan, tanulástechnika állt a rendezvény fókuszában, egyénre szabva, tantárgyhoz kapcsolódva. A tanórákba építettük be. Kedden önismereti foglalkozások folytak osztályszinten, hogy mindenki képet kapjon arról, mi érdekli, mely képességei erősek, miben jó, mit csinál szívesen. A harmadik, negyedik nap többnyire szakmákat mutatunk be. Vagy mi látogatunk el iskolákba, vagy, ahogyan most az iskola jött el hozzánk. Ezúttal a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikuma saját diákjai prezentálták az intézményben folyó képzéseket” – részletezte a főszervező.
A jakabi diákok különböző állomásokon, forgószínpad-szerűen ismerkedtek a szakmákkal. Ezek nem előadások voltak, hanem interaktív bemutatók, melybe a gyerekek is bekapcsolódhattak. Pluszban a Kecskeméti Animációs Rajzfilmstúdió is kitelepült egy izgalmas, saját szakmáikat bemutató programmal.
Pályaorientációs rendezvénysorozat a Jakabszállási Általános IskolábanFotók: Sebestyén Hajnalka
A pályaválasztást valódi munkakörülmények között is segítik
„A negyedik napon üzemlátogatás, céglátogatás vagy gazdaságlátogatás szerepel mindig a programban, szeretnénk, ha a gyerekek látnák, hogy a valódi életben hogyan működik egy kertész, egy kőműves napi munkája, egyáltalán hogyan működik egy cég. Idén nem kimondottan céglátogatásra megyünk, hanem azt mutatják be számukra a szakemberek, hogy a virtuális világ, a számítógép és a programozás hogyan kapcsolódik be a munka világába” – tette hozzá Hajagos Kis Gréta.
A szülők is szívesen mesélnek munkájukról
Az ötödik napon a 7-8. osztályosok pályaválasztási kiállításra mennek be Kecskemétre. A többiek pedig a település híres szülöttjeivel, az iskola volt növendékeivel, vagy olyan szülőkkel találkoznak, akik szívesen bemutatják saját szakmájukat.
„A projekt harmadik hete a levezetés, amikor összegezzük az élményeket, tapasztalatokat. A benyomásokról a diákok beszámolót vagy plakátot készítenek. Alkottam egy pályaorientációs munkafüzetet is, amit csak az öttől nyolcadikig töltenek ki a tanulók minden évben, saját évfolyamukra vonatkoztatva. Így felmenő rendszerben, mire az ötödikesből nyolcadikos lesz, a teljes füzetet kitölti. Így valójában a négy év tapasztalata, négy év üzemlátogatásai, szakmák ismerete alapján tudatosabban dönthetnek a jövőjükről. Reményeink szerint a kellő tapasztalat és tudás, nagyobb rálátással a mintegy 180 -féle szakmára, a magabiztosabb önismeret hozzájárul a megfelelő döntésükhöz” – mondta végül Hajagos Kis Gréta, akit az egész tantestület és Dolog Ernő igazgató is mindenben támogat a projekt kapcsán.
