október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendezvénysorozat

1 órája

Példamutató program segíti a jakabszállási gyerekeket a pályaválasztásban – fotók

Címkék#iskola#pályaválasztás#diák#program

Egyedülálló, német modell alapján pályaorientációs rendezvénysorozat folyik a Jakabszállási Általános Iskolában. Három héten át sokféle megközelítéssel, interaktív módon ismerkednek meg a gyerekek a különböző képzésekkel. Így segítve pályaválasztási döntésüket, mely akár egy életre is szólhat.

Sebestyén Hajnalka

Az egyedülálló pályaválasztást segítő programsor főszervezője Hajagos Kis Gréta, országos pályaorientációs koordinátor, az iskola pedagógusa. A részletekről és annak pozitív hatásairól szerdán, a szakmai bemutató napon foglalta össze hírportálunknak.

pályaválasztási programok Jakabszálláson
A pályaválasztási hét interaktívan mutatja be a szakmákat
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Jól felépített pályaorientáció segíti a döntést

Minden év decembere fontos mérföldkő a nyolcadikos diákok életében. Ekkor kell eldönteniük, merre tovább, melyik középfokú intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. 

A jól átgondolt döntés, az egyén érdeklődéséhez, képességeihez, lehetőségeihez igazodó pályaválasztás eredményezhet sikeres életutat. 

A pályaorientáció azonban akkor igazán hatékony, ha már évek előtte megismerkednek a fiatalok a lehetőségeikkel. Ennek jegyében a jakabszállási általános iskolában három évvel ezelőtt egy pályaorientációs projekt indult, mely a teljes felső tagozatos évfolyamot bevonja a programra, így felmenő rendszerben a négy év alatt teljes képet kapnak a különböző szakmákról, képzésekről. 

Az alsósok sem maradnak ki, mindenki a maga érettségének megfelelő programokon ismerkedhet meg egy-egy szakmaterülettel. 

Szakmákat helybe hozták a Kandósok

„Az általam bevezetett pályaorientációs projektet egy német rendszerből adaptáltuk. A háromhetes projekt során van egy felvezető hét, ebbe a szülőket is belevonjuk. Tájékoztatókat tartunk a gyerekeknek és a felnőtteknek is a pályaorientációról” – mondta Hajagos Kis Gréta.

A második hét a konkrét pályaorientációs hét, amikor is minden napnak van egy tematikája. Ez zajlik most. 

„Hétfőn tanulásmódszertan, tanulástechnika állt a rendezvény fókuszában, egyénre szabva, tantárgyhoz kapcsolódva. A tanórákba építettük be. Kedden önismereti foglalkozások folytak osztályszinten, hogy mindenki képet kapjon arról, mi érdekli, mely képességei erősek, miben jó, mit csinál szívesen. A harmadik, negyedik nap többnyire szakmákat mutatunk be. Vagy mi látogatunk el iskolákba, vagy, ahogyan most az iskola jött el hozzánk. Ezúttal a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikuma saját diákjai prezentálták az intézményben folyó képzéseket” – részletezte a főszervező. 

A jakabi diákok különböző állomásokon, forgószínpad-szerűen ismerkedtek a szakmákkal. Ezek nem előadások voltak, hanem interaktív bemutatók, melybe a gyerekek is bekapcsolódhattak. Pluszban a Kecskeméti Animációs Rajzfilmstúdió is kitelepült egy izgalmas, saját szakmáikat bemutató programmal.

Pályaorientációs rendezvénysorozat a Jakabszállási Általános Iskolában

Fotók: Sebestyén Hajnalka

A pályaválasztást valódi munkakörülmények között is segítik

„A negyedik napon üzemlátogatás, céglátogatás vagy gazdaságlátogatás szerepel mindig a programban, szeretnénk, ha a gyerekek látnák, hogy a valódi életben hogyan működik egy kertész, egy kőműves napi munkája, egyáltalán hogyan működik egy cég. Idén nem kimondottan céglátogatásra megyünk, hanem azt mutatják be számukra a szakemberek, hogy a virtuális világ, a számítógép és a programozás hogyan kapcsolódik be a munka világába” – tette hozzá Hajagos Kis Gréta.

A szülők is szívesen mesélnek munkájukról

Az ötödik napon a 7-8. osztályosok pályaválasztási kiállításra mennek be Kecskemétre. A többiek pedig a település híres szülöttjeivel, az iskola volt növendékeivel, vagy olyan szülőkkel találkoznak, akik szívesen bemutatják saját szakmájukat. 

„A projekt harmadik hete a levezetés, amikor összegezzük az élményeket, tapasztalatokat. A benyomásokról a diákok beszámolót vagy plakátot készítenek. Alkottam egy pályaorientációs munkafüzetet is, amit csak az öttől nyolcadikig töltenek ki a tanulók minden évben, saját évfolyamukra vonatkoztatva. Így felmenő rendszerben, mire az ötödikesből nyolcadikos lesz, a teljes füzetet kitölti. Így valójában a négy év tapasztalata, négy év üzemlátogatásai, szakmák ismerete alapján tudatosabban dönthetnek a jövőjükről. Reményeink szerint a kellő tapasztalat és tudás, nagyobb rálátással a mintegy 180 -féle szakmára, a magabiztosabb önismeret hozzájárul a megfelelő döntésükhöz” – mondta végül Hajagos Kis Gréta, akit az egész tantestület és Dolog Ernő igazgató is mindenben támogat a projekt kapcsán. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu