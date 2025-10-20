október 20., hétfő

Gasztronómia

3 órája

Ezreket vonzott Dunapatajra az első hazai Pacal Piknik, sorok álltak a jegyekért – fotók

Címkék#pacal#Dunapataj#rendezvény

A gasztronómiai élmény mellett színes műsorfolyam várta a pacalt szerető vendégeket. Magyarország első Pacal Piknikjét rendezték meg ugyanis szombaton a dunapataji Tanya Bisztró parkolójában kialakított rendezvénytéren

Zsiga Ferenc

A Pacal Piknikre az ország számos pontjáról, még külföldről is  sokan érkeztek. A látogatók száma az óvatos becslések szerint is meghaladta a 2000 főt. 

Pacal Piknik Dunapatajon
Hatalmas sikere volt a Pacal Pikniknek Dunapatajon
Fotó: Zsiga Ferenc

Pacalútlevéllel járták az országot

Mint emlékezetes, Kollár Gyula, a Tanya Bisztró tulajdonos vezetője és munkatársai a május elsejei Világrekord Pacalfőzés és Országos Pacalember találkozó alkalmával hívták életre a Pacalútlevél névre hallgató egyfajta kéktúrát, melynek keretében hat pecsételő állomást:

  • Zamárdi - Balázs Bisztró
  • Dunabogdány -Faparázs grillterasz
  • Békés - Kíra vendéglő
  • Szabadszállás - Zöld Ász
  • Kecskemét - Szegediek Vendéglője
  • Dunapataj - Tanya Bisztró
  • és egy hajósi vendéglátóhelyet (Judit Étterem) 

tudtak a pacalt szerető túrázók végiglátogatni. 

Az útvonal egyes állomásainál a vendégek a pacalfogyasztás mellett az „útlevélbe” pecsétet gyűjthettek, és ha az úti okmány megtelt, arról fotó formájában lehetett visszajelzést küldeni. A fődíj, amelyet karácsonykor sorsolnak ki, egy 2 főre szóló kétnapos pihenés lesz a Szelidi-tó partján, a Della Strada Apartmanban.

A Pacal Pikniken házhoz jött minden „kéktúrás” étterem

Dunapatajon a hat állomás vezetői, séfjei egyenként mutatkoztak be a színpadon, majd miután Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere köszöntötte a nagyérdeműt.

Miközben a közönség egy része már 12 órától a kóstolójegyekkel járta sorra a főzőhelyeket, pavilonokat, a másik része a nagy érdeklődés miatt még késő délután is a jegyekért állt sorba. Aki úgy gondolta, hogy a jegyvásárlásnál nem áll sorba, az a Tanya Bisztróban fogyaszthatott el egy vagy több adag „patajikumot”, amelynek, mint a polgármesteri köszöntőből kiviláglott, elindult a hungarikummá avatási eljárása.

Nem csak a gasztronómia hódított

A látogatóknak a gasztronómiai élmény mellett persze más jóban is részük volt. Kézműves vásár, gyerekprogramok, Bürgés Tamás séf látványfőzése tette teljessé az Első Pacal Gourmet Fesztivált.

A színpad sem sokáig árválkodott, a Kalocsai Fúvószenekar 13 órakor, Bob és Bobek egy óra múlva adott műsort. A nap hátralévő részében Dömény Krisztián és a Clippers Rockabilly egészen sötétedésig szórakoztatta az akkorra már a pacaltól eltelt, vagy éppen újra megéhező közönséget.

Az országos dunapataji Pacal Piknik DJ Simi retró diszkójával a hajnali órákban zárult.

Pacal Piknik

Fotók: Zsiga Ferenc

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

