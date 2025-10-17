Fontos változások jöhetnek az otthonfelújítási programban, most tényleg megéri belevágni

2025. január elsején indult a Vidéki Otthonfelújítási Program, 2024 júliusában pedig a KEHOP Plusz-4.1.7-24 otthonfelújítási program. A két lehetőség közül az utóbbi programban a Portfolio.hu információi szerint újabb kedvező változtatásokat vezetnek be.

Így változik az otthonfelújítási program

Ez a pályázat az energiahatékonysági beruházásokat ösztönzi, elsősorban a háztartások rezsiköltségeinek csökkentése érdekében.

A Portfolió oldalán írtak szerint a változások a programban a következők:

támogatható tevékenységgé vált az épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljes körű) hőszigetelése, födémszigetelés mellett a lapostető hőszigetelés is

a program kibővül az árnyékoló/ árnyékvető szerkezetek (zsaluzia, redőny) telepítésére is

használati melegvizet előállító napkollektor telepítését is magába foglalja a támogatás

magában foglalja a kapcsolódó vezérlési rendszereket is a program

Összeg, futamidő, önerő változtatásai

A kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege 2,5-6,0 millió forintról 2,5-10 millió forintra emelkedik, a vissza nem térítendő támogatás aránya továbbra is 50 százalék. Emellett a kölcsön futamideje a korábbi maximális 12 évről 15 évre növekszik. Korábban az energetikai korszerűsítés (projekt) teljes elszámolható költségének minimum 1/7-e (a maximális 6 milliós összeg igénylése esetén legalább 1 millió forint) kellett, hogy legyen az önerő, ezt most minimum 5 százalékra csökkentik (a maximális 10 milliós összeg igénylése esetén tehát 526 316 forint lesz).

Könnyítés a kivitelező oldalán is

A KEHOP Plusz-4.1.7-24 Otthonfelújítási Programban a Portfolió oldalán közölt változtatások alapján eltörlik azt a feltételt, hogy a finanszírozási összeg 50 százalékát meghaladó, legfeljebb 75 százalékos szállítói előleg igénybevételére kizárólag az jogosult, akinek a kivitelezője (szállítója) szerepel az ÉMI NKft. által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán, ehelyett szimplán az szerepel a feltételek között, hogy kivitelezőként (szállítóként) maximum 75 százalék szállítói előleg igényelhető a kivitelező által kibocsátott előlegbekérő/díjbekérő alapján, legfeljebb a finanszírozási összeg 75 százaléka mértékéig.