Fontos változások jöhetnek az otthonfelújítási programban, most tényleg megéri belevágni
Érdemes tisztába lennie a kedvezményekkel azoknak, akik ingatlan felújítását tervezik. Jelenleg kétféle otthonfelújítási program közül lehet választani, ezeken belül az egyikben kedvező változtatásokat vezettek be.
2025. január elsején indult a Vidéki Otthonfelújítási Program, 2024 júliusában pedig a KEHOP Plusz-4.1.7-24 otthonfelújítási program. A két lehetőség közül az utóbbi programban a Portfolio.hu információi szerint újabb kedvező változtatásokat vezetnek be.
Így változik az otthonfelújítási program
Ez a pályázat az energiahatékonysági beruházásokat ösztönzi, elsősorban a háztartások rezsiköltségeinek csökkentése érdekében.
A Portfolió oldalán írtak szerint a változások a programban a következők:
- támogatható tevékenységgé vált az épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljes körű) hőszigetelése, födémszigetelés mellett a lapostető hőszigetelés is
- a program kibővül az árnyékoló/ árnyékvető szerkezetek (zsaluzia, redőny) telepítésére is
- használati melegvizet előállító napkollektor telepítését is magába foglalja a támogatás
- magában foglalja a kapcsolódó vezérlési rendszereket is a program
Összeg, futamidő, önerő változtatásai
A kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege 2,5-6,0 millió forintról 2,5-10 millió forintra emelkedik, a vissza nem térítendő támogatás aránya továbbra is 50 százalék. Emellett a kölcsön futamideje a korábbi maximális 12 évről 15 évre növekszik. Korábban az energetikai korszerűsítés (projekt) teljes elszámolható költségének minimum 1/7-e (a maximális 6 milliós összeg igénylése esetén legalább 1 millió forint) kellett, hogy legyen az önerő, ezt most minimum 5 százalékra csökkentik (a maximális 10 milliós összeg igénylése esetén tehát 526 316 forint lesz).
Könnyítés a kivitelező oldalán is
A KEHOP Plusz-4.1.7-24 Otthonfelújítási Programban a Portfolió oldalán közölt változtatások alapján eltörlik azt a feltételt, hogy a finanszírozási összeg 50 százalékát meghaladó, legfeljebb 75 százalékos szállítói előleg igénybevételére kizárólag az jogosult, akinek a kivitelezője (szállítója) szerepel az ÉMI NKft. által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán, ehelyett szimplán az szerepel a feltételek között, hogy kivitelezőként (szállítóként) maximum 75 százalék szállítói előleg igényelhető a kivitelező által kibocsátott előlegbekérő/díjbekérő alapján, legfeljebb a finanszírozási összeg 75 százaléka mértékéig.
Az energetikai tanúsítvány elszámolható költsége is változik
Emellett a projekt megvalósítását továbbra is a kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül kell befejezni, de azt pontosították, hogy ez a fizikailag és pénzügyileg történő befejezését jelenti; ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal további maximum 6 hónappal meghosszabbítható ezután is.
A kiinduló energetikai tanúsítvány elszámolható költsége nem haladhatja meg a tervezett energetikai korszerűsítésre vonatkozó energetikai számítás elszámolható költségével együtt a bruttó 115 ezer forintot, a záró állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány elszámolható költsége pedig nem haladhatja meg a 65 ezer forintot, azaz mindösszesen a szükséges energetikai tanúsítványok összege nem haladhatja meg a 180 ezer forint összeget (ez a három szám eddig rendre 45 ezer, 30 ezer, illetve 120 ezer forint volt).
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a projekt – a projekt-előkészítési tevékenységet nem számítva – nem lehet fizikailag megkezdett, és a kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően keletkezett fizikai munkálatokról, azaz projekt-előkészítésen kívül egyéb tevékenységekről szóló számlák nem fogadhatóak el. Új kikötés, hogy a tervezett energetikai számítások nem tartalmazhatnak fosszilis alapú fűtési vagy melegvíz előállító berendezésekre irányuló korszerűsítést.
Ezen kívül:
- amennyiben a beruházás elszámolható összköltsége meghaladja a maximális finanszírozási összeg és a minimálisan elvárt önerő összegét, akkor az ezt meghaladó részt is önerőből szükséges finanszírozni
- a kölcsönt nem csak személyesen lehet majd benyújtani
- a rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónapról minimum 12 hónapra nő, de legfeljebb 24 hónap továbbra is. Indokolt esetben maximum 6 hónappal továbbra is meghosszabbítható
- megszüntetik a kötelező kivitelezői regisztrációt
