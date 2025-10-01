Berobbant az Otthon Start, rekordszintre ugrott a lakáspiaci kínálat

Az ingatlan.com szeptemberi keresletet és kínálatot összegző elemzése szerint minimálisan mérséklődött a kereslet havi alapon, de az éves adatokat nézve még mindig erős bővülés látszik az Otthon Start Program iránt érdeklődők körében. Csak a szeptemberi hónapot nézve 360 ezer hívás érkezett összesen a lakóingatlanok iránt érdeklődőktől, a kínálat növekedése pedig 4,5 éves rekordot döntött meg szeptemberben.

Az Otthon Start Program hatására nőtt a friss lakóingatlanok száma

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Röviden az Otthon Start Programról

A fix 3 százalékos lakáshitel a jelenleg legkedvezőbb kölcsön a fiatal lakásvásárlók számára. A kamat nem változik és nagyon alacsony a többi lakáshitel-konstrukcióhoz képest.

A hitel keretei között összesen 50 millió forintot lehet felvenni. A ház vagy tanya ára maximum 150 millió forint lehet, a lakásoknál pedig 100 millió forint az árhatár, a leghosszabb futamidő pedig 25 év. Emellett az ingatlan négyzetméterenkénti ára maximum 1,5 millió lehet, amivel a közép- vagy alsóbb kategóriás házak vagy lakások vásárlását támogatják. Az elsőlakás-vásárlóknak azért is kedvező lehetőség az Otthon Start Program, mert csak 10 százalék önerőre van szükség igényléséhez.

Berényi István egyéni ingatlan értékesítő tanácsai alapján érdemes időben érékbecslést csinálni, valamint végig gondolni, hogy van-e jelenleg és lesz-e a jövőben is elég jövedelmünk a hitel visszafizetéséhez.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel: ha az ingatlan 15 millió forint vagy annál alacsonyabb értékű. Ahogy más hitelekhez is, úgy ebben az esetben is feltétel

a büntetlen előélet,

a köztartozás-mentesség,

valamint a hitelképesség.

A programnak már internetes oldala is van az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházóinak. Orbán Viktor miniszterelnök korábban hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen.

Az eladók is felébredtek az Otthon Start Program által

Az ingatlan.com információi szerint az augusztusi „keresletboom”-ra már az eladók is felfigyeltek, minek következtében óriási mértékben megnőtt a kínálat szeptemberre.

Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg szeptemberben, ami havi szinten 29 százalékos bővülést jelent. Ennek a szintnek az elérése négy és fél éves rekordot jelent!

Szeptember végén összesen 135 ezer lakóingatlanból választhattak a lakáskeresők, ami 3 százalékos növekedést jelent augusztushoz képest. Az országos kínálatban több mint 100 ezer lakóingatlan felelt meg a 3 százalékos lakáshitelnek, ami körülbelül háromezerrel több, mint egy hónappal ezelőtt. A kínálat ekkora szintű gyarapodása várhatóan lelassítja az áremelkedést, amit a kereslet növekedése okozott.