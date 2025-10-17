1 órája
Nem jogosult az Otthon Start lakáshitelre? Segítünk, mit tehet ellene
A kedvezményes lakáshitel már rengeteg fiatalt segített a lakásvásárlás útjára lépni. A hiteligénylőknek segítségként összegyűjtöttük az Otthon Start Program felvételének akadályait, és azt is, hogy ezekre milyen megoldások vannak.
Az Otthon Start Program a jelenleg legkedvezőbb hitellehetőség a fiatal lakásvásárlók számára. Szeptember elsejétől lehetett felvenni a kedvezményes lakáshitelt, ami óriási népszerűségnek örvend azóta is. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az igénylők dolgát, összegyűjtöttük a Biztosdöntés.hu segítségével a kizáró okokat, és az ezekre ajánlott megoldásokat is.
Mi a kizáró ok az Otthon Start Programból?
A Biztos Döntés oldala szerint a hitelnek nem felel meg például az, aki az utóbbi 10 évben rendelkezett saját tulajdonú belterületi ingatlannal.
Az is kizáró ok lehet, ha az igénylőnek nincs magyarországi lakóhelye vagy állampolgársága, illetve nem teljesül a jogszabályban előírt tartózkodási feltétel, vagy ha nem rendelkezik legfeljebb 30 nap kihagyással legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal, illetve az utolsó 180 napban nincs igazolt magyarországi jogviszonya (kivéve az ingázókat).
Nem igényelheti a kedvezményes lakáshitelt, akinek 5000 forintot meghaladó köztartozása van a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál. A hiányos dokumentáció is megakadályozza a hitel felvételének lehetőségét, így a nem megfelelő jövedelemigazolás vagy a hiányos TB-adatok is gondot jelentenek az Otthon Start Program szempontjából.
Az ingatlan esetében az alábbi tényezők akadályozhatják a kölcsön felvételét:
- lakás több mint 100 millió forint, ház több mint 150 millió forint,
- négyzetméterár meghaladja a 1,5 millió forintot,
- az ingatlan nem belterületi vagy nem lakható,
- 20 százalékkal nagyobb a különbség az ingatlan vételára és az értékbecslő által meghatározott érték között.
Banki akadályok
A bank visszautasíthatja a kérelmet, ha a jövedelem:
- nem elég magas,
- nem elég stabil,
- a forrása nem elfogadható.
A banknak problémát okozhat, ha az illetőnek nincs az intézmény által elvárt mennyiségű önerője, vagy nem felel meg a jövedelem és a törlesztőrészletek a JTM-szabálynak.
A korábbi hitelek törlesztőrészletei vagy túl nagy, egyéb meglévő hitelkötelezettségek is kizárhatnak a kölcsönből.
Nem veheti fel az Otthon Startot, aki negatív KHR-listán szerepel, nem töltötte be a bank által elvárt alsó korhatárt, vagy a hitel lejáratakor a maximális életkora meghaladná a bank által előírt életkort. Emellett kizáró ok még, ha nem megfelelő az adóstárs vagy a kezes hitelképessége, vagy nem elfogadható az ingatlanfedezet értéke vagy állapota – írta a biztosdöntés.hu
Teendők elutasítás esetén
Ilyen lehetőségek állnak rendelkezésére a hiteligénylőnek, ha megakadna a kölcsön felvételének folyamata során:
Munkahely
Határozott idejű szerződést is utasíthatnak el a bankok, ebben az esetben csak a szerződés feltételeinek megváltoztatása nyújthat megoldást, ha pedig még nem járt le a próbaidő (ami szintén lehet akadályozó tényező a kölcsön szempontjából) akkor csak ennek kivárása után lesz lehetséges a kölcsön felvétele.
Munkahelyváltás esetén fontos tudnivaló, hogy 3-6 hónap leöltött munkaidő után fogadja csak el a bank biztos jövedelmi forrásként az új intézményt.
TB-jogviszony
Sokaknál problémát okoz a rendelet által meghatározott 2 éves folyamatos TB-jogviszony, melyben nincs 30 napnál nagyobb szünet. Erre nincs más megoldás, mint kivárni a 2 év lejártát.
Külföldi jövedelem elfogadása Otthon Startnál tb-jogviszony szempontjából nem okoz problémát, mert a rendelet szerint a 2 éves tb-jogviszony lehet külföldi munkaviszony alapján is igazolható. Azonban, ha nem ingázó munkavállalóról van szó, akkor az utolsó 180 napos biztosítotti jogviszonynak magyarországi TB-jogviszonynak kell lennie.
Erre három lehetséges megoldás van:
- Magyarországi munkaviszony segítségével a munkáltató bejelent a magyar tb-rendszerbe.
- Egyéni vállalkozóként, és társas vállalkozás tagjaként létrehozott magyar tb-jogviszony, ami mellé járulékot kell fizetni.
- Olyan adóstárs bevonása, aki Magyarországon fizeti legalább 180 napja a tb-t és rendelkezik 2 éves biztosítotti jogviszonnyal.
Köztartozások
Abban az esetben, ha több mint 5000 forinttal tartozik a NAV-nak, 14 napon belül rendeznie kell az adósságot a banki felszólítás után, így ezután igénybe veheti az Otthon Start Programot.
Korábbi hitelek rendezése
Korábbi hitelek is okozhatnak problémát a kedvezményes lakáshitel felételében. A tartozást úgy tudja csökkenteni, ha végtörlesztéssel lezárja meglevő hiteleit és rendezi tartozásait.
Az Otthon Start Program rövid ismertetője
A fix 3 százalékos lakáshitel a jelenleg legkedvezőbb kölcsön a fiatal lakásvásárlók számára. A kamat nem változik és nagyon alacsony a többi lakáshitel-konstrukcióhoz képest.
A hitel keretei között összesen 50 millió forintot lehet felvenni. A ház vagy tanya ára maximum 150 millió forint lehet, a lakásoknál pedig 100 millió forint az árhatár, a leghosszabb futamidő pedig 25 év.
Emellett az ingatlan négyzetméterenkénti ára maximum 1,5 millió lehet, amivel a közép- vagy alsóbb kategóriás házak vagy lakások vásárlását támogatják. Az elsőlakás-vásárlóknak azért is kedvező lehetőség az Otthon Start Program, mert csak 10 százalék önerőre van szükség igényléséhez.
Berényi István egyéni ingatlanértékesítő tanácsai alapján érdemes időben érékbecslést csinálni, valamint végig gondolni, hogy van-e jelenleg és lesz-e a jövőben is elég jövedelmünk a hitel visszafizetéséhez.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel: ha az ingatlan 15 millió forint vagy annál alacsonyabb értékű. Ahogy más hitelekhez is, úgy ebben az esetben is feltétel
- a büntetlen előélet,
- a köztartozás-mentesség,
- valamint a hitelképesség.
A programnak már internetes oldala is van az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházóinak. Orbán Viktor miniszterelnök korábban hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen.
