Nem jogosult az Otthon Start lakáshitelre? Segítünk, mit tehet ellene

Az Otthon Start Program a jelenleg legkedvezőbb hitellehetőség a fiatal lakásvásárlók számára. Szeptember elsejétől lehetett felvenni a kedvezményes lakáshitelt, ami óriási népszerűségnek örvend azóta is. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az igénylők dolgát, összegyűjtöttük a Biztosdöntés.hu segítségével a kizáró okokat, és az ezekre ajánlott megoldásokat is.

Mi a kizáró ok az Otthon Start Programból?

A Biztos Döntés oldala szerint a hitelnek nem felel meg például az, aki az utóbbi 10 évben rendelkezett saját tulajdonú belterületi ingatlannal.

Az is kizáró ok lehet, ha az igénylőnek nincs magyarországi lakóhelye vagy állampolgársága, illetve nem teljesül a jogszabályban előírt tartózkodási feltétel, vagy ha nem rendelkezik legfeljebb 30 nap kihagyással legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal, illetve az utolsó 180 napban nincs igazolt magyarországi jogviszonya (kivéve az ingázókat).

Nem igényelheti a kedvezményes lakáshitelt, akinek 5000 forintot meghaladó köztartozása van a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál. A hiányos dokumentáció is megakadályozza a hitel felvételének lehetőségét, így a nem megfelelő jövedelemigazolás vagy a hiányos TB-adatok is gondot jelentenek az Otthon Start Program szempontjából.

Az ingatlan esetében az alábbi tényezők akadályozhatják a kölcsön felvételét:

lakás több mint 100 millió forint, ház több mint 150 millió forint,

négyzetméterár meghaladja a 1,5 millió forintot,

az ingatlan nem belterületi vagy nem lakható,

20 százalékkal nagyobb a különbség az ingatlan vételára és az értékbecslő által meghatározott érték között.

Banki akadályok

A bank visszautasíthatja a kérelmet, ha a jövedelem:

nem elég magas,

nem elég stabil,

a forrása nem elfogadható.

A banknak problémát okozhat, ha az illetőnek nincs az intézmény által elvárt mennyiségű önerője, vagy nem felel meg a jövedelem és a törlesztőrészletek a JTM-szabálynak.

A korábbi hitelek törlesztőrészletei vagy túl nagy, egyéb meglévő hitelkötelezettségek is kizárhatnak a kölcsönből.

Nem veheti fel az Otthon Startot, aki negatív KHR-listán szerepel, nem töltötte be a bank által elvárt alsó korhatárt, vagy a hitel lejáratakor a maximális életkora meghaladná a bank által előírt életkort. Emellett kizáró ok még, ha nem megfelelő az adóstárs vagy a kezes hitelképessége, vagy nem elfogadható az ingatlanfedezet értéke vagy állapota – írta a biztosdöntés.hu