Szintet lépett Kecskemét, hiánypótló eszközt is bevetettek a város további fejlődéséért – fotók, videó

Új közösségi tájékoztató honlapot dolgoztak ki Kecskeméten. Az otthon.kecskemet.hu oldalon elérhető Otthon az ország szívében című honlap hiánypótló és mérföldkő a város fejlődése szempontjából. A honlap informálódási lehetőséget biztosít a már itt lakóknak és az ide érkezőknek mindenről, ami szükséges ahhoz, hogy valaki egy településen otthon érezze magát.

Új holnapot hoztak létre, amely bemutatja a kecskeméti életet, munkalehetőségeket, szolgáltatásokat, címe Kecskemét – Otthon az ország szívében

Fotó: Vizi Zalán

Otthon az ország szívében – a portál interaktívan mutatja be a városi értékeket

A tájékoztató honlapot Kecskemét legújabb rendezvényközpontjában, a KENTER-ben mutatták be. A honlap kisfilmekkel és interaktív tájékoztatókkal hat kategóriában mutatja be a kecskeméti életet, lehetőségeket:

munkahelyek

lakhatás

oktatás

közlekedés

szolgáltatások

szabadidő

Egyszerre szól pályakezdő fiataloknak, egyetemistáknak, családoknak, aktív munkakeresőknek és szenioroknak.

Kecskemét gazdasági fejlődése töretlen

Elsőként Gaál József alpolgármester, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szólalt fel. Mint fogalmazott, Kecskemét az egyik legdinamikusabban fejlődő térsége az országnak, és ez a fejlődés nem állt le, folyamatosan érkeznek ide vállalatok és nagy beruházások zajlanak a városban. A munkaerő viszont mindig nagy kérdés elé állítja a cégeket.

Az új munkaerő megtalálása,

beintegrálása

és megtartása is komoly kihívás.

Ezen segíthet ez a honlap, amely idecsábíthatja a munkakeresőket, illetve a helyi értékeket, szolgáltatásokat és lehetőségeket megmutatva itt is tarthatja őket.

A Mercedes komoly szerepet vállalt a honlap kialakításában

Egyértelműen a Mercedes másfél évtizeddel ezelőtti idetelepülése állította Kecskemét gazdaságát a fejlődés röppályájára. A kecskeméti Mercedes-gyár jelenleg 4500 munkatárssal évente 150 ezer autót gyárt. Októberben gördült le a szalagról a kétmilliomodik Kecskeméten gyártott Mercedes, ám Jens Bühler gyárigazgató elmondta, a négymilliomodik autóra nem kell újabb 15 évet várni.

A gyár kapacitását ugyanis megduplázták, az új berendezések már üzembe álltak, illetve az év végével elindul az akkumulátor végösszeszerelő üzem, valamint az új gyárba beköltözik a tisztán elektromos C Osztály gyártása.