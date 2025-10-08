55 perce
Szintet lépett Kecskemét, hiánypótló eszközt is bevetettek a város további fejlődéséért – fotók, videó
Kecskemét az ország legdinamikusabban fejlődő régiója, ahol a következő években több ezer új munkahely vár majd betöltésre. Az erős munkakörnyezet párosul az erős várossal, amelynek értékteremtő közössége van. Ezeket az értékeket, munka- és lakhatási lehetőségeket, illetve szolgáltatásokat mutatja be a már itt lakóknak és az ide érkezőknek az az új tájékoztató honlap, amelynek címe: Kecskemét – Otthon az ország szívében.
Új közösségi tájékoztató honlapot dolgoztak ki Kecskeméten. Az otthon.kecskemet.hu oldalon elérhető Otthon az ország szívében című honlap hiánypótló és mérföldkő a város fejlődése szempontjából. A honlap informálódási lehetőséget biztosít a már itt lakóknak és az ide érkezőknek mindenről, ami szükséges ahhoz, hogy valaki egy településen otthon érezze magát.
Otthon az ország szívében – a portál interaktívan mutatja be a városi értékeket
A tájékoztató honlapot Kecskemét legújabb rendezvényközpontjában, a KENTER-ben mutatták be. A honlap kisfilmekkel és interaktív tájékoztatókkal hat kategóriában mutatja be a kecskeméti életet, lehetőségeket:
- munkahelyek
- lakhatás
- oktatás
- közlekedés
- szolgáltatások
- szabadidő
Egyszerre szól pályakezdő fiataloknak, egyetemistáknak, családoknak, aktív munkakeresőknek és szenioroknak.
Kecskemét gazdasági fejlődése töretlen
Elsőként Gaál József alpolgármester, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szólalt fel. Mint fogalmazott, Kecskemét az egyik legdinamikusabban fejlődő térsége az országnak, és ez a fejlődés nem állt le, folyamatosan érkeznek ide vállalatok és nagy beruházások zajlanak a városban. A munkaerő viszont mindig nagy kérdés elé állítja a cégeket.
- Az új munkaerő megtalálása,
- beintegrálása
- és megtartása is komoly kihívás.
Ezen segíthet ez a honlap, amely idecsábíthatja a munkakeresőket, illetve a helyi értékeket, szolgáltatásokat és lehetőségeket megmutatva itt is tarthatja őket.
A Mercedes komoly szerepet vállalt a honlap kialakításában
Egyértelműen a Mercedes másfél évtizeddel ezelőtti idetelepülése állította Kecskemét gazdaságát a fejlődés röppályájára. A kecskeméti Mercedes-gyár jelenleg 4500 munkatárssal évente 150 ezer autót gyárt. Októberben gördült le a szalagról a kétmilliomodik Kecskeméten gyártott Mercedes, ám Jens Bühler gyárigazgató elmondta, a négymilliomodik autóra nem kell újabb 15 évet várni.
A gyár kapacitását ugyanis megduplázták, az új berendezések már üzembe álltak, illetve az év végével elindul az akkumulátor végösszeszerelő üzem, valamint az új gyárba beköltözik a tisztán elektromos C Osztály gyártása.
Emiatt a következő években több mint háromezer új munkatársra lesz szüksége a Mercedesnek, de már 2026-ban is ezer új munkahelyet fognak betölteni a tervek szerint. – Egy erős gyárnak erős csapatra van szüksége, az erős csapatnak pedig egy erős városra, ahol a munkavállalók otthonra lelnek. Ezért támogattuk az új honlap elkészítését – mondta Jens Bühler, a Mercedes kecskeméti gyárának igazgatója.
A honlap segíthet az álláskeresők és a cégek összekapcsolásában
A kadafalvi telephellyel rendelkező Autoflex-Knott Kft. cégvezetője, Gara Mihály is felszólalt. Európa második, a világ harmadik legnagyobb utánfutóalkatrész-gyártó cégének – amelynek több külföldi leányvállalata is van, éppen most nyílik Floridában a második amerikai leányvállalata – képviselője hangsúlyozta, a megfelelő kollégák megtalálása mindig kulcskérdés. – Az új honlap segítségével az álláskeresők sokkal közelebb kerülhetnek a városhoz, a cégek pedig közelebb az álláskeresőkhöz – mondta Gara Mihály.
Az ország legerősebb gazdasági központja épül Kecskeméten
A Kecskemét – Otthon az ország szívében honlap kezdeményezése kapcsán Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester elmondta, Kecskemét világhírűvé vált, az ország legerősebb gazdasági központja épül itt, és ez olyan érték, amire mindenki büszke lehet.
– Az új honlap mindannyiunk közös tudás- és élménytára, amely bemutatja, hogy miért jó Kecskeméten dolgozni és Kecskeméten élni.
Választ ad arra, hogy mit tud nyújtani a város az otthon falain kívül is. Célunk, hogy Kecskemét ne csak a gazdaságáról legyen híres, hanem a közösségéről is
– fogalmazott a polgármester, aki hozzátette, a gazdasági fejlődés csak úgy fenntartható, ha az párosul az életminőség fejlődésével is, és a városvezetés feladata az, hogy ezt kiteljesítse.
És ha már közösség: Kecskemét paralimpikonja, Boronkay Péter bemutatta a város önkéntes programját, a TEDD+ADD kezdeményezését, amelyen keresztül önkéntes munkákat lehet vállalni, segíteni a városi közösségeket.
Bemutatkoztak Kecskemét értékei
A beszédek végén a gyakorlatban is bemutatták a város értékeit. Koltai-Nagy Balázs színművész stílusosan egy lóháton bevonulva felsorolta a helyi intézményeket, akiknek képviselői a menethez csatlakozva – értékeiket jelképesen a kezükben tartva – rögtönzött felvonulást tartottak. Művészek rajzokkal, sportolók kupákkal, állatvédők kiskutyával, a mentők lélegeztetőgéppel, az állatkert vezetője egy teknősbékával – és a sort még lehetne sorolni – vonult fel a felújított lovardában.
Érdemes szétnézni a Kecskemét – Otthon az ország szívében honlapon.
