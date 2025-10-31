Új fegyver a csalók ellen: az OTP Bank bevezette az Utalásőrt

Az online csalások évről évre változnak, a módszerek egyre ravaszabbak, a tét pedig hatalmas. Bár a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a kártyás visszaélések száma csökkent, az internetes átverések és adathalász támadások száma tovább nő. Az OTP Bank a megelőzésre helyezi a hangsúlyt – új fejlesztése, az Utalásőr pedig plusz védelmi réteget kínál az ügyfeleknek.

Az OTP Bank új biztonsági funkciója tovább csökketheti a kártyás csalásokat

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Csökkenő kártyás csalások, de nő az online veszély

2025 második negyedévében több mint 46 ezer kártyás visszaélést regisztráltak Magyarországon, ami 1 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Az okozott kár 1,8 milliárd forintra rúgott, ami viszont több mint 26 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.

Ugyanakkor az online pénzforgalomban elkövetett csalások terén más a helyzet: a sikeres visszaélések értéke megközelítette a 6,1 milliárd forintot, ami 5 százalékos növekedés. A csalók módszerei változnak, a leggyakoribb az adathalászat és a pszichológiai manipuláció.

„A technológia fejlődése mellett a tudatos ügyfélmagatartás a kulcs” – hangsúlyozta Sonjic László, az OTP Bank szakértője.

Megérkezett az Utalásőr – az OTP Bank új biztonsági funkciója

Az OTP Bank legújabb fejlesztése, az Utalásőr, az ügyfelek biztonságát helyezi a középpontba. Az új funkcióval lehetőség van második jóváhagyót kijelölni a számlához, aki értesítést kap a nagyobb összegű utalásokról, és jóváhagyhatja vagy elutasíthatja azokat.

Ez különösen hasznos lehet idősebb rokonok esetében, akik gyakran a csalók célpontjai. Az Utalásőr rugalmasan működik: mindenki maga döntheti el, milyen összeg felett legyen szükség a második jóváhagyásra, így a napi vásárlások zavartalanul történhetnek.

Így ismerheti fel a csalókat

A csalók leggyakoribb trükkje, hogy banki dolgozónak adják ki magukat, és „biztonsági okokra” hivatkozva kérnek adatokat vagy sürgetnek utalást. Fontos tudni, hogy az OTP Bank soha nem kér SMS-ben vagy telefonon banki azonosítókat, kódokat. Gyanús lehet az is, ha valaki ismeretlen forrásból származó „vírusirtó” vagy „banki biztonsági” alkalmazás letöltésére próbál rávenni – ezek gyakran távoli hozzáférést biztosítanak az eszközhöz.