Bács-Kiskun őszi kincsei: három gyümölcs, ami csodát tesz a testeddel

A hűvös idő beköszöntével gyakoribbá válnak a megbetegedések, ezért sokak számára fontossá válik az immunrendszer támogatása. Ilyenkor rengetegen pánikszerűen kezdenek hozzá a szezonális egészségügyi problémák megelőzéséhez szükséges elegendő mennyiségű megfelelő őszi vitaminok beviteléhez.

Az őszi vitaminokért nem kell patikába rohanni, a helyi gyümölcs piacon igazi vitaminbombákat tartogat

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Hogyan juthatunk elegendő őszi vitaminhoz?

Sokan a kényelmes és egyszerű megoldást választják, és tablettákat kezdenek el szedni, pedig Bács-Kiskun termékeny homoktalaja és a helyi gazdák munkája az év minden szakaszában gondoskodik arról, hogy legyenek friss, minőségi, vitaminban gazdag, egészséges gyümölcsök az asztalon. Cikkünkben összeszedtük Bács-Kiskun őszi gyümölcseit, amelyek egészségesek, ízletesek, és bárki beszerezheti a helyi gyümölcs piacon.

Melyik a legolcsóbb egészséges gyümölcs?

Az alma igazi gazdaságos vitaminforrás, a helyi gyümölcs piacon sokfajta kapható. A hazai kertekben szedett apróbbak a legolcsóbbak, azok már 450-500 forint/kilogramm áron megvehetők, a legdrágábbak kilója közel ezer forint helyi gyümölcs piacon.

Az alma Bács-Kiskunban is nagyon népszerű, ami ismerve jótékony hatásait, egyáltalán nem véletlen. Antioxidáns és C-vitamin tartalma nagyon jól tud jönni a hűvös időben.

Bács-Kiskun őszi gyümölcse igazi szuperélelmiszer

A szezonális egészséges gyümölcsök igazi nagyágyúja a szőlő. Igazi kincsestár, szokás szuperélelmiszernek is nevezni, a szőlő egészségre gyakorolt jótékony hatásait felsorolni is nehéz:

őszi vitaminokban gazdag (A, B, C, K),

jelentős a biotin és folsav tartalma,

nagy mennyiségben van benne kálium, vas, magnézium, szelén és cink,

méregtelenít,

természetes cukortalma gyors energiát ad.

A víztartalma miatt segít a hidratálásban is. Lehet sokan nem is gondolnák, de ez ősszel is fontos. Ilyenkor nem a hűség miatt szárad ki az ember, hanem a fűtési szezonban beizzított radiátorok szárítják ki a bőrt. A helyi gyümölcs piacon fehér, vörös és kék fajta is kapható.

Mi a helyi gyümölcs piac sztárja?

Bács-Kiskun őszi gyümölcseit sorolva nem lehet kihagyni a zamatos, illatos és friss fogyasztásra vagy akár befőzésre is tökéletes körtét sem. A helyi gyümölcs piacon is keresett, termék, de sokan meglepődve tapasztalták, hogy az előző évekhez képest magasabb lett az ára. Legutóbbi piaci körképünk szerint a kecskeméti zöldségeseknél és a helyi piacon egy kilogramm körte ára 1200 és 1500 forint között mozgott.