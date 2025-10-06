október 6., hétfő

Bács-Kiskun őszi kincsei: három gyümölcs, ami csodát tesz a testeddel

Címkék#vitaminbomba#szuperélelmiszer#alma#szőlő

Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen kezdenek el gondoskodni az immunrendszerükről. Az őszi vitaminok fontosak, segítenek feltölteni a szervezetet a tél előtti időszakban. Szerencsére a természet vitaminban gazdag gyümölcsökkel is megajándékoz minket. Mutatjuk Bács-Kiskun három legjobb őszi gyümölcsét, amelyek igazi egészségvédő szuperélelmiszerek.

Bátori Attila

A hűvös idő beköszöntével gyakoribbá válnak a megbetegedések, ezért sokak számára fontossá válik az immunrendszer támogatása. Ilyenkor rengetegen pánikszerűen kezdenek hozzá a szezonális egészségügyi problémák megelőzéséhez szükséges elegendő mennyiségű megfelelő őszi vitaminok beviteléhez. 

A helyi gyümölcs piacon is vásárolhatóak őszi vitaminban gazdag egészséges gyümölcsök,
Az őszi vitaminokért nem kell patikába rohanni, a helyi gyümölcs piacon igazi vitaminbombákat tartogat
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Hogyan juthatunk elegendő őszi vitaminhoz?

Sokan a kényelmes és egyszerű megoldást választják, és tablettákat kezdenek el szedni, pedig Bács-Kiskun termékeny homoktalaja és a helyi gazdák munkája az év minden szakaszában gondoskodik arról, hogy legyenek friss, minőségi, vitaminban gazdag, egészséges gyümölcsök az asztalon. Cikkünkben összeszedtük Bács-Kiskun őszi gyümölcseit, amelyek egészségesek, ízletesek, és bárki beszerezheti a helyi gyümölcs piacon.

Melyik a legolcsóbb egészséges gyümölcs?

Az alma igazi gazdaságos vitaminforrás, a helyi gyümölcs piacon sokfajta kapható. A hazai kertekben szedett apróbbak a legolcsóbbak, azok már 450-500 forint/kilogramm áron megvehetők, a legdrágábbak kilója közel ezer forint helyi gyümölcs piacon. 

Az alma Bács-Kiskunban is nagyon népszerű, ami ismerve jótékony hatásait, egyáltalán nem véletlen. Antioxidáns és C-vitamin tartalma nagyon jól tud jönni a hűvös időben. 

Bács-Kiskun őszi gyümölcse igazi szuperélelmiszer

A szezonális egészséges gyümölcsök igazi nagyágyúja a szőlő. Igazi kincsestár, szokás szuperélelmiszernek is nevezni, a szőlő egészségre gyakorolt jótékony hatásait felsorolni is nehéz:

  • őszi vitaminokban gazdag (A, B, C, K),
  • jelentős a biotin és folsav tartalma,
  • nagy mennyiségben van benne kálium, vas, magnézium, szelén és cink,
  • méregtelenít,
  • természetes cukortalma gyors energiát ad.

A víztartalma miatt segít a hidratálásban is. Lehet sokan nem is gondolnák, de ez ősszel is fontos. Ilyenkor nem a hűség miatt szárad ki az ember, hanem a fűtési szezonban beizzított radiátorok szárítják ki a bőrt. A helyi gyümölcs piacon fehér, vörös és kék fajta is kapható.

Mi a helyi gyümölcs piac sztárja?

Bács-Kiskun őszi gyümölcseit sorolva nem lehet kihagyni a zamatos, illatos és friss fogyasztásra vagy akár befőzésre is tökéletes körtét sem. A helyi gyümölcs piacon is keresett, termék, de sokan meglepődve tapasztalták, hogy az előző évekhez képest magasabb lett az ára. Legutóbbi piaci körképünk szerint a kecskeméti zöldségeseknél és a helyi piacon egy kilogramm körte ára 1200 és 1500 forint között mozgott. 

A körte jótékony hatásai miatt joggal szerepel szinten mindig az egészséges gyümölcsöket összegző listákon:

  • rostartalma magas,
  • segíti a bélrendszer működését,
  • jó hatással van a vércukorszintre,
  • gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban,
  • glikémiás indexe alacsony, ezért cukorbetegek is fogyaszthatják.

