Töltsd aktívan az őszi szünetet Kecskeméten – mutatjuk a legjobb programokat
Kecskeméten kulturális, illetve szórakoztató élményeket kerestünk, és találtunk. Az őszi szünet idején sokféle program érhető el a hírös városban, sőt még egy ballószögi kitekintést is adunk.
Október vége nemcsak a hűvösebb napokat hozza el, hanem egy sor izgalmas programot is, amelyekben minden korosztály találhat kedvére valót. A könyvtárak és közösségi terek ezen a héten irodalmi beszélgetésekkel, utazási élményekkel, egészségmegőrző előadásokkal, kreatív gyerekfoglalkozásokkal és különleges kiállításokkal várják az érdeklődőket. Aki kedvet kapott, böngéssze végig a programajánlót az őszi szünetre.
Az őszi szünet keddi eseményei
Október 28-án, kedden 17 órakor folytatódik a Katedra a Középpontban sorozat a kecskeméti Katona József Könyvtárban. Az olvasásnépszerűsítés jegyében Szabados Ági beszél arról, hogyan válhat a könyv megtartó erővé és közösségi élménnyé. A beszélőtársa Steiner Petra, a könyvtár kommunikációs vezetője lesz.
Ugyanezen a napon Ballószögön 18 órakor a Világjáró Klub vendége Mészáros Gyuláné nyugdíjas közgazdász lesz, aki a „Karibi álom” című előadásban kalauzolja el a hallgatóságot a Dominikai Köztársaságba. A belépés ingyenes.
Három program szerdára
Október 29-én, szerdán újabb három programot szemeltünk ki Kecskeméten. A Katona József Könyvtárban 17 órától Eőry Csaba Örs adatkezelési szakember ad tanácsokat a digitális ügyfélvédelemről.
A Tudomány és Művészetek Házában szintén 17 órától Dr. Óváry Csaba neurológus, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója tart előadást a stroke világnapja alkalmából „A neurológus versenyfutása az aggyal és az idővel” címmel. A program része a Szabadegyetem – „A megelőzés szolgálatában” programsorozatnak.
A gyerekeknek sem kell unatkozniuk: 15 órától a kecskeméti Katonatelepi fiókkönyvtárában Harcos Bálint „Boszorkánycica” című meséje várja őket. A foglalkozást Nagy Bernadett könyvtáros vezeti.
Csütörtöki ajánlat: Ghána és a Star Wars univerzum
Október 30-án, csütörtökön ismét érdemes betérni a kecskeméti Katona József Könyvtárba. 16.30-tól két különleges világba utazhatunk.
Egyrészt Ghána kulturális kincseit mutatja be dr. Virág Ágnes művészettörténész és dr. Simon Judit, a ghánai Tamale szemkórház szemorvosa a Szemet gyönyörködtető Ghána című előadáson. Míg a Jedi Akadémia sorozat újabb epizódja a Star Wars univerzum rajongóit szólítja meg a Tinivilágban. Címe: Az új köztársaság és az első rend.
Boszorkányos mesék péntekre
Október 31-én, pénteken 16.30-tól a Halloween hangulatát idézi meg Kovács Evelin könyvtáros a kecskeméti Ménteleki Fiókkönyvtárban, Boldizsár Ildikó boszorkányos meséivel és kreatív sapkakészítéssel várja a fiatalokat. Igazi családi élménynek ígérkezik.
Végül, de nem utolsó sorban egész hónapban látogatható volt a „World Unseen – Láthatatlan világ?” című érzékenyítő kiállítás a Katona József Könyvtár kávézójában, amely a művészetet látók és látássérültek számára egyaránt élménnyé teszi. Péntek az utolsó nap, amikor még látható.
