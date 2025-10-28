Töltsd aktívan az őszi szünetet Kecskeméten – mutatjuk a legjobb programokat

Október vége nemcsak a hűvösebb napokat hozza el, hanem egy sor izgalmas programot is, amelyekben minden korosztály találhat kedvére valót. A könyvtárak és közösségi terek ezen a héten irodalmi beszélgetésekkel, utazási élményekkel, egészségmegőrző előadásokkal, kreatív gyerekfoglalkozásokkal és különleges kiállításokkal várják az érdeklődőket. Aki kedvet kapott, böngéssze végig a programajánlót az őszi szünetre.

Az őszi szünetre is remek programokkal vár a könyvtár

Fotó: Beküldött fotó

Az őszi szünet keddi eseményei

Október 28-án, kedden 17 órakor folytatódik a Katedra a Középpontban sorozat a kecskeméti Katona József Könyvtárban. Az olvasásnépszerűsítés jegyében Szabados Ági beszél arról, hogyan válhat a könyv megtartó erővé és közösségi élménnyé. A beszélőtársa Steiner Petra, a könyvtár kommunikációs vezetője lesz.

Ugyanezen a napon Ballószögön 18 órakor a Világjáró Klub vendége Mészáros Gyuláné nyugdíjas közgazdász lesz, aki a „Karibi álom” című előadásban kalauzolja el a hallgatóságot a Dominikai Köztársaságba. A belépés ingyenes.

Három program szerdára

Október 29-én, szerdán újabb három programot szemeltünk ki Kecskeméten. A Katona József Könyvtárban 17 órától Eőry Csaba Örs adatkezelési szakember ad tanácsokat a digitális ügyfélvédelemről.

A Tudomány és Művészetek Házában szintén 17 órától Dr. Óváry Csaba neurológus, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója tart előadást a stroke világnapja alkalmából „A neurológus versenyfutása az aggyal és az idővel” címmel. A program része a Szabadegyetem – „A megelőzés szolgálatában” programsorozatnak.

A gyerekeknek sem kell unatkozniuk: 15 órától a kecskeméti Katonatelepi fiókkönyvtárában Harcos Bálint „Boszorkánycica” című meséje várja őket. A foglalkozást Nagy Bernadett könyvtáros vezeti.

Csütörtöki ajánlat: Ghána és a Star Wars univerzum

Október 30-án, csütörtökön ismét érdemes betérni a kecskeméti Katona József Könyvtárba. 16.30-tól két különleges világba utazhatunk.

Egyrészt Ghána kulturális kincseit mutatja be dr. Virág Ágnes művészettörténész és dr. Simon Judit, a ghánai Tamale szemkórház szemorvosa a Szemet gyönyörködtető Ghána című előadáson. Míg a Jedi Akadémia sorozat újabb epizódja a Star Wars univerzum rajongóit szólítja meg a Tinivilágban. Címe: Az új köztársaság és az első rend.