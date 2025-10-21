október 21., kedd

3 órája

Káosz várható az utakon az őszi szünet alatt, ezeken az útvonalakon garantált a torlódás

Címkék#autópálya#őszi szünet#kamionstop#közlekedés

Két hétvégén is megnövekedett forgalommal, módosított kamionstop-renddel és több autópályán érvényben lévő forgalomkorlátozásokkal is számolniuk kell az autósoknak. Az autopalyamatrica.hu összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat az őszi szünetre.

Várkonyi Rozália

Október 23-án, csütörtökön kezdődik az őszi szünet az iskolákban, amely november 2-ig, vasárnapig tart. Ez az időszak lefedi az ősz két legforgalmasabb hétvégéjét. Az autopalyamatrica.hu tapasztalatai szerint ilyenkor országszerte megnövekedett forgalomra lehet számítani, mivel sok család indul útnak – akár egy hosszú hétvégi kiruccanásra, akár a temetőlátogatás miatt. Az 56-os forradalomhoz kapcsolódó négynapos hétvégét (október 23–26.) sokan kihasználják pihenésre, utazásra, és mivel idén Mindenszentek napja (november 1.) szombatra esik, sokan már az első hétvégén meglátogatják szeretteik sírjait – különösen azok, akik több városban is gyertyát gyújtanak. A hosszabb távra indulók jellemzően autóval közlekednek, ezért megnövekedett forgalomra kell számítani.

megnövekedett forgalom az őszi szünetben
Megnövekedett forgalomra kell számítani az autósoknak az őszi szünetben
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Megnövekedett forgalom

Más hosszú hétvégéktől eltérően, most nemcsak az utolsó munkanap végén, illetve a hétvége zárónapján lehet torlódásokra számítani. A temetők környékén gyakoriak lehetnek a helyi dugók, míg az autópályákon és főbb útvonalakon a főváros, illetve a nagyvárosok irányába vezető szakaszokon bárhol előfordulhatnak torlódások – akár napszaktól függetlenül is.

Tavaly is több alkalommal adott ki figyelmeztetést az Útinform, elsősorban az M3-as és M7-es autópályákon tapasztalt forgalmi torlódások miatt.

Útfelújítások is nehezítik a közlekedést

Idén több sztrádaszakaszon is zajlanak karbantartási és felújítási munkák, amelyek sávszűkítéssel, ideiglenes sebességkorlátozással és forgalomtereléssel járnak. A legnagyobb munkálatok:

  • M7-es: burkolatcsere
  • M1-es: nagyszabású bővítés
  • M30-as: felújítási munkálatok (amelyek a tervezettnél később készülnek el)

A kamionstop is módosul az őszi szünetben

Az őszi szünet idején a kamionstop időpontjai is eltérnek a megszokottól:

Október 22. (szerda) 22:00-tól október 23. (csütörtök) 22:00-ig

A vasárnapi kamionstop már a megszokott rend szerint lesz érvényben: október 25. (szombat) 22:00-tól október 26. (vasárnap) 22:00-ig

Mindenszentek napja miatt pedig a tiltás csak november 1-jén, szombat reggel 8 órától lép életbe, és vasárnap este 10-ig tart

Ne feledkezzünk meg a matricákról sem

Aki mindkét hétvégén útra kel, érdemes előre megterveznie, milyen autópálya-matricát vásárol. Ebben segítséget nyújthat a matrica-tervező is. Emellett fontos ellenőrizni a meglévő (nem éves) matricák érvényességi idejét.

Az autopalyamatrica.hu szakértői azt tanácsolják, hogy az autósok minden esetben számoljanak a szokásosnál hosszabb menetidővel, és legyenek felkészülve a lassabb haladásra. A zsúfolt utakon különösen fontos a türelem és a figyelmes vezetés.

