Káosz várható az utakon az őszi szünet alatt, ezeken az útvonalakon garantált a torlódás

Október 23-án, csütörtökön kezdődik az őszi szünet az iskolákban, amely november 2-ig, vasárnapig tart. Ez az időszak lefedi az ősz két legforgalmasabb hétvégéjét. Az autopalyamatrica.hu tapasztalatai szerint ilyenkor országszerte megnövekedett forgalomra lehet számítani, mivel sok család indul útnak – akár egy hosszú hétvégi kiruccanásra, akár a temetőlátogatás miatt. Az 56-os forradalomhoz kapcsolódó négynapos hétvégét (október 23–26.) sokan kihasználják pihenésre, utazásra, és mivel idén Mindenszentek napja (november 1.) szombatra esik, sokan már az első hétvégén meglátogatják szeretteik sírjait – különösen azok, akik több városban is gyertyát gyújtanak. A hosszabb távra indulók jellemzően autóval közlekednek, ezért megnövekedett forgalomra kell számítani.

Megnövekedett forgalomra kell számítani az autósoknak az őszi szünetben

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Megnövekedett forgalom

Más hosszú hétvégéktől eltérően, most nemcsak az utolsó munkanap végén, illetve a hétvége zárónapján lehet torlódásokra számítani. A temetők környékén gyakoriak lehetnek a helyi dugók, míg az autópályákon és főbb útvonalakon a főváros, illetve a nagyvárosok irányába vezető szakaszokon bárhol előfordulhatnak torlódások – akár napszaktól függetlenül is.

Tavaly is több alkalommal adott ki figyelmeztetést az Útinform, elsősorban az M3-as és M7-es autópályákon tapasztalt forgalmi torlódások miatt.

Útfelújítások is nehezítik a közlekedést

Idén több sztrádaszakaszon is zajlanak karbantartási és felújítási munkák, amelyek sávszűkítéssel, ideiglenes sebességkorlátozással és forgalomtereléssel járnak. A legnagyobb munkálatok:

M7-es: burkolatcsere

M1-es: nagyszabású bővítés

M30-as: felújítási munkálatok (amelyek a tervezettnél később készülnek el)

A kamionstop is módosul az őszi szünetben

Az őszi szünet idején a kamionstop időpontjai is eltérnek a megszokottól:

Október 22. (szerda) 22:00-tól október 23. (csütörtök) 22:00-ig

A vasárnapi kamionstop már a megszokott rend szerint lesz érvényben: október 25. (szombat) 22:00-tól október 26. (vasárnap) 22:00-ig

Mindenszentek napja miatt pedig a tiltás csak november 1-jén, szombat reggel 8 órától lép életbe, és vasárnap este 10-ig tart