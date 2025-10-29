október 29., szerda

Nárcisz névnap

Programajánló

1 órája

6 varázslatos vízparti kirándulóhely Bács-Kiskunban, amit kár lenne kihagyni az őszi szünetben

Címkék#vízparti#tanösvény#élmény#kirándulás

A gyerekek csak november 3-án ülnek vissza az iskolapadba, így bőven jut idő néhány közös napra a természetben. Az idei őszi szünet igazi ajándék lehet, ha kihasználjuk.

Orosz Fanni Flóra

Mielőtt megérkezik a hideg, érdemes kihasználni az őszi szünet alatti napsütést, amikor az erdők aranyba borulnak, és a Tisza-menti holtágak még csillogva tükrözik vissza az őszi fényt. Bács-Kiskun megyében számos olyan kirándulóhely akad, ahol a család együtt élvezheti a friss levegőt, a csendet és a természet színeit — akár a Tisza partján, akár a Kiskunság homokos tájain.

Ezeket a helyeket látogasd meg az őszi szünet alatt
Mutatjuk, hova érdemes elmenni az őszi szünet alatt
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

1. Tőserdő és a Kontyvirág-tanösvény – Lakitelek varázslatos erdeje

Erdei túra Lakiteleken
Lakiteleki Kontyvirág-tanösvény
Forrás: Kiskunsági Nemzeti Park

Lakitelek környékén, a Holt-Tisza partján található a Tőserdő, amely a megye egyik legszebb természeti kincse. A Kontyvirág-tanösvény a vadregényes ártéri erdők világába kalauzolja a látogatót: a 3,5 kilométeres útvonal nyolc állomáson keresztül mutatja be az itt élő növényeket és állatokat. 

A sétát kísérő madárdal, a vízparti fák árnyéka és az őszi levelek színkavalkádja igazi feltöltődést nyújt. A gyerekek számára külön élmény, hogy a pallósorokon sétálva a víz fölött járhatnak, miközben a nádasban megbújó madarakat figyelhetik. A séta után érdemes megállni a holtág partján egy rövid piknikre, vagy csak csendben hallgatni, ahogy a szél megzörgeti a nyárfák leveleit.

2. Nádirigó-tanösvény, Tiszakécske – víz fölött vezető kaland

Tiszakécske tanösvénye
Nádirigó tanösvény
Forrás: Kiskunsági Nemzeti Park

Ha igazi különlegességre vágytok, a Tiszakécske határában húzódó Nádirigó-tanösvény tökéletes választás az őszi szünetre. A 2,5 kilométer hosszú, cölöpökre épített sétány a Holt-Tisza nádasai felett vezet, így testközelből ismerhetitek meg a vízparti élővilágot. Az ösvény mentén madárlesek, rovarhotelek és interaktív táblák segítik a felfedezést – a gyerekeknek ez garantáltan nem unalmas program. 

A kilátótoronyból csodás panoráma nyílik a kanyargó Tiszára, ősszel pedig aranyló fényekben fürdik a táj. Egy napsütéses októberi délutánon, a víz fölött sétálva talán ez az egyik legszebb módja annak, hogy elbúcsúztassatok egy meleg őszt.

3. Tiszaug és a Holt-Tisza partja – őszi szünet a nádasok között

Gyönyörű vízparti kirándulóhely lehet a Holt Tisza ága
Holt-Tisza
Forrás: termalfurdo.hu

Tiszaug környékén a Holt-Tisza partja csendes, nyugalmas menedék, ahol a természetet szó szerint karnyújtásnyira lehet érezni. Bár nyáron fürdőzőhely is, ősszel egészen más arcát mutatja: a part mentén már nem hallani vízcsobbanást, csak a nádas susogását és a madarak hangját. 

A gyerekek szívesen gyűjtik a színes leveleket vagy figyelik a víztükrön úszó vadkacsákat. Itt nincs rohanás, se zaj – csak a folyó és a természet. Érdemes egy kis sétát tenni a part menti ösvényen, majd leülni egy padra, és megfigyelni, hogyan változnak a színek napról napra.

4. Fejetéki-mocsár tanösvény, Kiskunhalas – a mocsár titkai

Egyedülálló élőhellyel rendelkezik a kiskunhalasi tanösvény
Fejetéki-mocsár tanösvény, Kiskunhalas
Forrás: Kiskunság Nemzeti Park

A Kiskunhalas közelében található Fejetéki-mocsár tanösvény igazi különlegesség: egyedülálló élőhely, amely a Kiskunsági Nemzeti Park részeként védett terület. Az ösvényen sétálva bepillantást nyerhettek a mocsári növényzet világába, megismerhetitek a lápvidék madarait és növényeit, és átélhetitek, milyen érzés, amikor a párás levegőben lassan felszáll a köd. 

A gyerekek számára ez maga a kaland: gumicsizmában, hátizsákkal és nagyítóval felszerelkezve igazi kis felfedezők lehetnek. Az útvonal nem hosszú, de tele van látnivalóval, és garantáltan más élményt ad, mint egy erdei séta. Ősszel a mocsár különösen hangulatos, a sárgás-barnás árnyalatok és a víz tükröződései festményszerű látványt nyújtanak.

5. Vadkerti-tó, Soltvadkert – séta a homokhátság oázisában

Strandélmény Soltvadkerten
Vadkerti-tó, Soltvadkert
Forrás: Turista Magazin

A Soltvadkert határában fekvő Vadkerti-tó a Kiskunság egyik legszebb természeti ékköve. A tó körül vezető sétaút ideális családi kirándulásra, akár babakocsival is bejárható. Ősszel a vízparti fák lombjai aranyba és vörösbe borulnak, a víztükör pedig visszaveri a napfény utolsó sugarait. 

A levegő friss, és még nincs igazi hideg – pont ideális idő egy kiadós sétához vagy piknikhez a parton. A tó környékén tanösvény és játszótér is várja a gyerekeket, így a kisebbek sem unatkoznak. A Vadkerti-tó nemcsak nyáron vonzó, hanem az őszi hónapokban is nyugodt, harmonikus hely, ahol feltöltődhet a család.

6. Izsáki Kolon-tó – madárparadicsom a Kiskunság szívében

Édemes Meglátogatni a Kolon-tavat amíg még megvan
Izsáki Kolon-tó
Forrás: Kiskunsági Nemzeti Park

Madárlesre az Izsák melletti Kolon-tó kihagyhatatlan úti cél. A természetvédelmi terület több kilátóval és tanösvénnyel is várja a látogatókat, ahol megfigyelhetitek a gémeket, kócsagokat és récéket. Az őszi időszak különösen izgalmas, hiszen ilyenkor sok vándormadár is megpihen itt. A sétaút mentén padok és információs táblák segítenek abban, hogy a gyerekek játékosan tanuljanak a vizes élőhelyekről. 

A Kolon-tó környékén könnyű terepen, szinte sík vidéken halad az út, így kisebb gyerekekkel is kényelmesen bejárható. A kilátóból pedig olyan kilátás nyílik a víztükörre, ami garantáltan az egyik legszebb látvány az egész megyében.

A hosszú őszi szünet remek alkalom arra, hogy egy kicsit lelassuljanak, kiszabaduljanak a négy fal közül, és együtt legyenek a természetben. Bács-Kiskun megye tájai ilyenkor különösen szépek: a Tisza menti holtágak, az ártéri erdők, a mocsarak és a tavak mind más-más arcukat mutatják.

