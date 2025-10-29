6 varázslatos vízparti kirándulóhely Bács-Kiskunban, amit kár lenne kihagyni az őszi szünetben

Mielőtt megérkezik a hideg, érdemes kihasználni az őszi szünet alatti napsütést, amikor az erdők aranyba borulnak, és a Tisza-menti holtágak még csillogva tükrözik vissza az őszi fényt. Bács-Kiskun megyében számos olyan kirándulóhely akad, ahol a család együtt élvezheti a friss levegőt, a csendet és a természet színeit — akár a Tisza partján, akár a Kiskunság homokos tájain.

Mutatjuk, hova érdemes elmenni az őszi szünet alatt

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

1. Tőserdő és a Kontyvirág-tanösvény – Lakitelek varázslatos erdeje

Lakiteleki Kontyvirág-tanösvény

Forrás: Kiskunsági Nemzeti Park

Lakitelek környékén, a Holt-Tisza partján található a Tőserdő, amely a megye egyik legszebb természeti kincse. A Kontyvirág-tanösvény a vadregényes ártéri erdők világába kalauzolja a látogatót: a 3,5 kilométeres útvonal nyolc állomáson keresztül mutatja be az itt élő növényeket és állatokat.

A sétát kísérő madárdal, a vízparti fák árnyéka és az őszi levelek színkavalkádja igazi feltöltődést nyújt. A gyerekek számára külön élmény, hogy a pallósorokon sétálva a víz fölött járhatnak, miközben a nádasban megbújó madarakat figyelhetik. A séta után érdemes megállni a holtág partján egy rövid piknikre, vagy csak csendben hallgatni, ahogy a szél megzörgeti a nyárfák leveleit.

2. Nádirigó-tanösvény, Tiszakécske – víz fölött vezető kaland

Nádirigó tanösvény

Forrás: Kiskunsági Nemzeti Park

Ha igazi különlegességre vágytok, a Tiszakécske határában húzódó Nádirigó-tanösvény tökéletes választás az őszi szünetre. A 2,5 kilométer hosszú, cölöpökre épített sétány a Holt-Tisza nádasai felett vezet, így testközelből ismerhetitek meg a vízparti élővilágot. Az ösvény mentén madárlesek, rovarhotelek és interaktív táblák segítik a felfedezést – a gyerekeknek ez garantáltan nem unalmas program.

A kilátótoronyból csodás panoráma nyílik a kanyargó Tiszára, ősszel pedig aranyló fényekben fürdik a táj. Egy napsütéses októberi délutánon, a víz fölött sétálva talán ez az egyik legszebb módja annak, hogy elbúcsúztassatok egy meleg őszt.

3. Tiszaug és a Holt-Tisza partja – őszi szünet a nádasok között

Holt-Tisza

Forrás: termalfurdo.hu

Tiszaug környékén a Holt-Tisza partja csendes, nyugalmas menedék, ahol a természetet szó szerint karnyújtásnyira lehet érezni. Bár nyáron fürdőzőhely is, ősszel egészen más arcát mutatja: a part mentén már nem hallani vízcsobbanást, csak a nádas susogását és a madarak hangját.