Veszélyt hozhat az ősz az utakon, ha ezekre odafigyel, biztonságban érhet haza

Lehullott levelek, csúszós utak és párás ablakok. A balesetmentes őszi közlekedés nem csak a téli gumik meglétén múlik, a vezetési stílust is át kell alakítani.

A közlekedés ideális körülmények között veszélytelen, az évszakok váltakozása azonban mindig új és új kihívásokat hoz magával. Ahogy hűl a levegő és a fák levelei is elkezdenek lehullani, a balesetek esélye is megnövekszik. Ha el akarja kerülni őket, az autó szezonális felkészítésén túl fontos, hogy az őszi közlekedési tanácsokhoz is tartsa magát – írta legújabb közleményében a Hankook Tire vállalat.

őszi közlekedés
Veszélyeket rejt az őszi közlekedés
Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

Csúszós utak, az őszi közlekedés védjegye

Ahogy a nyár elvonul, a fák lehullott levelei az utat is elkezdik befedni, ez pedig már komoly veszélyt jelent, hiszen egy kátyút betakarva ez könnyen defekthez vagy futóműkárhoz is vezethet. A leveleken ráadásul egy éles kanyarban, manőverezés során meg is csúszhat a kocsi, főleg, ha vizesek vagy pocsolyát fednek be. A vízen csúszás ebben az időszakban önmagában is gyakori probléma az esőzések miatt, még egy ok, amiért a nyárit már ősz elején ajánlott téli gumira cserélni. A szakértők a gumicserét csapadéktól függetlenül ajánlják, ha az aszfalt hőmérséklete 7 fok alá csökken.

A látási viszonyok is gondot jelentenek

Az ősz beköszöntével nem csak az esőzések jelentenek gondot, a levegő megnövekedett páratartalma egyre gyakrabban képződik sűrű köd is, ami a látótávolság lerövidüléséhez vezet. A látási viszonyokat az autó szélvédőjén képződő pára is rontja, erre sem árt ügyelni. Köd esetén a megoldás egyszerű, csupán ki kell kapcsolni távolsági fényszórót és biztonságos sebességgel közlekedni. Bosszantó, folyamatos párásodás esetén azonban érdemes szerelőhöz fordulni, hisz ezt a pollenszűrő hibás működése is okozhatja.

Veszélyes lehet a vadszerelem

Az ősz számos vadon élő állat számára párzási időszakot jelent, párkeresésük, vándorlásuk következtében pedig sokan kelnek át közúton is. Mivel kiszámíthatatlan, hol és mikor bukkannak fel, ugranak ki az autó elé, érdemes a gumiabroncsok, fékek állapotára ügyelni, hisz a fékezés az egyetlen megoldás - a kormányt félrerántani ugyanis sokkal veszélyesebb, mint vaddal ütközni. Vadveszély esetén, de attól függetlenül is érdemes a sebességkorlátozást betartani, erdő-mező mellett elhaladva különösen ügyelve az útra.

