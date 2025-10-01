Gyönyörű gyilkos rejtőzik a virágoskertekben, a mérge pár nap alatt öl

Nem csupán a tavasznak, minden évszaknak, köztük az ősznek is megvannak a különböző színekben pompázó virágai. A szépségek között azonban szörnyeteg is rejtőzhet. Azt például kevesen tudják, hogy az őszi kikerics mérgező a háziállatokra, annak ellenére, milyen megtévesztően ékes dísze a természetnek.

Az őszi kikerics mérge nem csupán állatokra, emberre is veszélyes lehet

Forrás: knp.hu

Mit érdemes tudni az őszi kikericsről?

Az őszi kikerics egy látványos, lilás színű évelő virág. Hazánkban számos helyen fellelhető a természetben, leginkább nyirkos réteken, mezőkön, domboldalakon, de sok helyen parkokba és kertekbe is ültetik. Augusztustól októberig virágzik. Sokan azonban nem is tudják, hogy az egyik legmérgezőbb növény, ami az országban virágzik. Levele, virága, magja és gumója is tartalmaz toxinokat, népies nevén ezért kutyadöglesztőfűnek hívják – írja a haziallat.hu oldal.

Emberre, állatra egyaránt veszélyes

Hatóanyaga a kolchicin, mely egy sejtosztódást gátló erős méreg. A kisebb testű állatok akár 2 nap alatt is belepusztulhatnak. A legelő, nagyobb testű állatokra azonban szintén veszélyes, sőt a tehén vagy kecske tejének fogyasztásán keresztül emberre is.

Hogyan ismerheti fel a mérgezést?

A toxin alapvetően a gyomor-bélrendszert támadja meg, de a szív- és idegrendszerre is hatással lehet. A mérgezés tünetei között hányás, hasmenés, de fokozott nyáladzás is szerepel. Gyengeség és koordinációs zavarok is gyakoriak, súlyosabb esetben életveszélyes görcsök, szívritmuszavar és légzési nehézségek is felléphetnek.

Mit tegyen, ha mérgezést gyanít?

Már a legelső jeleknél érdemes azonnal orvoshoz fordulni, a tünetek ugyanis maguktól nem javulnak, nem tűnnek el. Az állatorvos hánytatás, gyomormosás és infúzió segítségével igyekszik eltávolítani a szervezetből a mérget. Minél gyorsabban kap kezelést az érintett, annál nagyobb az esélye a felépülésre.