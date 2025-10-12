október 12., vasárnap

Kecskemét

1 órája

Mindent megtanulhattak a folyékony aranyról a Mézes Nap látogatói

A Mézes Nap értékes információkkal szolgált az érdeklődőknek. Az Őszi Helyi Termék Ünnep keretei között a látogatók a méhész és dietetikus szakértőktől tanulhattak a folyékony arany értékeiről.

Brockmeyer Sophie Isabella

Október 12-én, vasárnap a mézé volt a főszerep. Első ízben rendezték meg a Kecskeméti Mézes Napot az Őszi Helyi Termék Ünnep keretei között, amelynek fő célja, hogy a méz és a méhészet fontosságára hívja fel a figyelmet.

Az Őszi Helyi Termék Ünnep utolsó napján a méz és a helyi méhészeké lett a főszerep
Fotó: Brockmeyer Sophie

Mézes nap az Őszi Helyi Termék Ünnep keretei között

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 22. alkalommal rendezte meg az ünnepet és az Aranyhomok Portéka Vásárt a Hírös Forrás szökőkútnál. A szombati programokon kicsik és nagyok is jól mulathattak, hiszen mindenki találhatott kedvére való elfoglaltságot a rendezvényen. A vasárnapi napon pedig a méz jótékony hatásairól és más érdekességekről tanulhattak a látogatók.

10 órától Kecskemét és térsége méhészeinek kiállításán és vásárján a látogatók közvetlenül a termelőktől szerezhették be a legkülönfélébb mézfajtákat. Ez egy kiváló alkalom volt arra, hogy megismerjék a helyi méhészek munkáját és támogassák őket.

Szakemberek beszéltek a méz szerepéről

13.30 és 14.30 között pódiumbeszélgetés keretében a méz és a méhészeti praktikák kerültek terítékre, amelynek résztvevői Ács Imre, a Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum nyugalmazott mesterpedagógusa, Horváth Tünde, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház dietetikusa és Hegedűs Gábor méhész, a kecskeméti Hegedűs Méhészet őstermelője voltak. A szakértők a méz gasztronómiai szerepéről, az egészséges életmódban betöltött fontosságáról, valamint a méhészeti tevékenységről beszélgettek. Ez az esemény a méz iránt érdeklődő nagyközönség mellett a szakmabeliek számára is értékes információkat nyújtottak.

A beszélgetésből kiderült, hogy az emberiség körülbelül 5000–8000 éve fogyaszt mézet, így az idők során már sokkal jobban hozzászokott szervezetünk, mint bármilyen más adalékanyaghoz. A méz fontos, értékes tápanyag: tartalmaz többek között C-, B1-, B2-, B6-vitamint és további ásványi anyagokat is. Segíti a jótékony hatású bélbaktériumok szaporodását, sebgyógyító hatása is lehet, ha orvosi steril mézről beszélünk. Immunerősítő hatása miatt a nátha és influenza időszakában tökéletes védelmet nyújt a betegségek ellen. Jó minőségű mézet Magyarországon bárhol lehet találni, a termelői mézek kiváló minőségűek, de fontos, hogy valódi termelődtől vegyük a mézet. Szakszerű tárolása pedig napfénytől védett helyen, normál hőmérsékleten valósulhat meg.

