1 órája
Kecskemét ízei és hagyományai újra életre keltek az Őszi Helyi Termék Ünnepen – fotók, videó
A kecskeméti lakosok szombaton sem unatkoztak. Az Őszi Helyi Termék Ünnep programsorozat rengeteg kikapcsolódási lehetőséget adott a látogatóknak, többek között turisztikai kiállításon, kutyabemutatón vagy kocsikázáson vehettek részt.
A pénteki megnyitó után szombaton folytatódott az Őszi Helyi Termék Ünnep programsorozata. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 22. alkalommal rendezte meg az ünnepet és Aranyhomok Portéka Vásárt a Hírös Forrás szökőkútnál. A szombati programokon kicsik és nagyok is jól mulathattak, hiszen mindenki találhatott kedvére való elfoglaltságot a rendezvényen.
Az Őszi Helyi Termék Ünnep hangulata
Elsőként a Kecskemét és Térsége Turisztikai Kiállítást nyitották meg az ünnepség szombati napján, ahol rengeteg érdekességgel várták a látogatókat, például a Planetárium standja izgalmas feladatokkal készült a vendégek számára.
A többi sátornál is érdekes kvízek és nyereményjátékok színesítették a programot, melyek kapcsolódnak a XXII. Őszi Helyi Termék Ünnep eseményhez. A rendezvény célja, hogy az érdeklődők megismerjék Kecskemét és térsége szolgáltatóit, éttermeit, szálláshelyeit és szabadidős programkínálatait, valamint hozzájáruljon a térség turizmusának fellendítéséhez.
11 órától helvéciai hintómustrán és főtéri kocsikázáson vehettek részt a látogatók, amit nagy örömmel vettek igénybe, főleg a kisgyermekes családok. Ezután a színpadon a Varga & Varga Duó teremtett jó hangulatot. Déltől pedig jótékonysági gulyásebédet tartott a jakabszállási Magyarkert a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye által ellátott gyerekek logopédiai fejlesztésére, amit a látogatók nagyon jóízzel fogyasztottak el.
Aranyhomok Portéka Vásárt rendeztek a Helyi Termék ÜnnepenFotók: Brockmeyer Sophie
Mint arról korábban beszámoltunk, délután 15:30-tól került sor „A legszebb konyhakertek" – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség díjas országos program kecskeméti kertnevezéseinek eredményhirdetésére és díjátadására. A szervezők elmondták: bár a legtöbb nevező a tapasztalt, idősebb generációt képviselte, örömteli fordulat, hogy egyre több fiatal család és aktív dolgozó is belevág a kertművelésbe.
Az idei versenyen 3 éves volt a legifjabb, míg a legidősebb résztvevő a 82. életévét töltötte be, ami kiválóan tükrözi a mozgalom generációkon átívelő erejét. A díjazottak részére támogatói dijat ajánlottak fel. A díjazottakról részletesebben korábbi cikkünkben olvashat.
Végezetül a Hetényegyházi Kutyaiskola tartotta meg izgalmas bemutatóját 16 órától, ahol gyerekek és felnőttek bevonásával egy interaktív előadásra került sor.
Vasárnapi újdonság
Az idei év újdonsága a vasárnapi Kecskeméti Mézes Nap, amelyen a térség méhészei mutatkoznak be kiállítással és vásárral. A pódiumbeszélgetés során szakemberek osztják meg a méz gyógyhatásait, betekintést nyújtanak a méhészet világába, és megmutatják, hogyan válik a méz a gasztronómia különleges alapanyagává.
