október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programkavalkád

1 órája

Kecskemét ízei és hagyományai újra életre keltek az Őszi Helyi Termék Ünnepen – fotók, videó

Címkék#baon videó#Aranyhomok Kistérségi Egyesület#Őszi Helyi Termék Ünnepen

A kecskeméti lakosok szombaton sem unatkoztak. Az Őszi Helyi Termék Ünnep programsorozat rengeteg kikapcsolódási lehetőséget adott a látogatóknak, többek között turisztikai kiállításon, kutyabemutatón vagy kocsikázáson vehettek részt.

Brockmeyer Sophie Isabella

A pénteki megnyitó után szombaton folytatódott az Őszi Helyi Termék Ünnep programsorozata. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 22. alkalommal rendezte meg az ünnepet és Aranyhomok Portéka Vásárt a Hírös Forrás szökőkútnál. A szombati programokon kicsik és nagyok is jól mulathattak, hiszen mindenki találhatott kedvére való elfoglaltságot a rendezvényen. 

Őszi Helyi Termék Ünnep Kecskeméten,
Izgalmas programokkal várták a látogatókat az Őszi Helyi Termék Ünnepen
Fotó: Brockmeyer Sophie

Az Őszi Helyi Termék Ünnep hangulata

Elsőként a Kecskemét és Térsége Turisztikai Kiállítást nyitották meg az ünnepség szombati napján, ahol rengeteg érdekességgel várták a látogatókat, például a Planetárium standja izgalmas feladatokkal készült a vendégek számára. 

A többi sátornál is érdekes kvízek és nyereményjátékok színesítették a programot, melyek kapcsolódnak a XXII. Őszi Helyi Termék Ünnep eseményhez. A rendezvény célja, hogy az érdeklődők megismerjék Kecskemét és térsége szolgáltatóit, éttermeit, szálláshelyeit és szabadidős programkínálatait, valamint hozzájáruljon a térség turizmusának fellendítéséhez. 

11 órától helvéciai hintómustrán és főtéri kocsikázáson vehettek részt a látogatók, amit nagy örömmel vettek igénybe, főleg a kisgyermekes családok. Ezután a színpadon a Varga & Varga Duó teremtett jó hangulatot. Déltől pedig jótékonysági gulyásebédet tartott a jakabszállási Magyarkert a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye által ellátott gyerekek logopédiai fejlesztésére, amit a látogatók nagyon jóízzel fogyasztottak el. 

Aranyhomok Portéka Vásárt rendeztek a Helyi Termék Ünnepen

Fotók: Brockmeyer Sophie

Mint arról korábban beszámoltunk, délután 15:30-tól került sor „A legszebb konyhakertek" – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség díjas országos program kecskeméti kertnevezéseinek eredményhirdetésére és díjátadására. A szervezők elmondták: bár a legtöbb nevező a tapasztalt, idősebb generációt képviselte, örömteli fordulat, hogy egyre több fiatal család és aktív dolgozó is belevág a kertművelésbe.

Az idei versenyen 3 éves volt a legifjabb, míg a legidősebb résztvevő a 82. életévét töltötte be, ami kiválóan tükrözi a mozgalom generációkon átívelő erejét. A díjazottak részére támogatói dijat ajánlottak fel. A díjazottakról részletesebben korábbi cikkünkben olvashat.

Végezetül a Hetényegyházi Kutyaiskola tartotta meg izgalmas bemutatóját 16 órától, ahol gyerekek és felnőttek bevonásával egy interaktív előadásra került sor. 

Vasárnapi újdonság

Az idei év újdonsága a vasárnapi Kecskeméti Mézes Nap, amelyen a térség méhészei mutatkoznak be kiállítással és vásárral. A pódiumbeszélgetés során szakemberek osztják meg a méz gyógyhatásait, betekintést nyújtanak a méhészet világába, és megmutatják, hogyan válik a méz a gasztronómia különleges alapanyagává. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu