Kecskemét ízei és hagyományai újra életre keltek az Őszi Helyi Termék Ünnepen – fotók, videó

A pénteki megnyitó után szombaton folytatódott az Őszi Helyi Termék Ünnep programsorozata. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 22. alkalommal rendezte meg az ünnepet és Aranyhomok Portéka Vásárt a Hírös Forrás szökőkútnál. A szombati programokon kicsik és nagyok is jól mulathattak, hiszen mindenki találhatott kedvére való elfoglaltságot a rendezvényen.

Izgalmas programokkal várták a látogatókat az Őszi Helyi Termék Ünnepen

Fotó: Brockmeyer Sophie

Az Őszi Helyi Termék Ünnep hangulata

Elsőként a Kecskemét és Térsége Turisztikai Kiállítást nyitották meg az ünnepség szombati napján, ahol rengeteg érdekességgel várták a látogatókat, például a Planetárium standja izgalmas feladatokkal készült a vendégek számára.

A többi sátornál is érdekes kvízek és nyereményjátékok színesítették a programot, melyek kapcsolódnak a XXII. Őszi Helyi Termék Ünnep eseményhez. A rendezvény célja, hogy az érdeklődők megismerjék Kecskemét és térsége szolgáltatóit, éttermeit, szálláshelyeit és szabadidős programkínálatait, valamint hozzájáruljon a térség turizmusának fellendítéséhez.

11 órától helvéciai hintómustrán és főtéri kocsikázáson vehettek részt a látogatók, amit nagy örömmel vettek igénybe, főleg a kisgyermekes családok. Ezután a színpadon a Varga & Varga Duó teremtett jó hangulatot. Déltől pedig jótékonysági gulyásebédet tartott a jakabszállási Magyarkert a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye által ellátott gyerekek logopédiai fejlesztésére, amit a látogatók nagyon jóízzel fogyasztottak el.