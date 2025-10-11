október 11., szombat

1 órája

Ízek, borok, hagyományok: elindult az Őszi Helyi Termék Ünnep Kecskeméten – fotók, videó

Tökéletes szórakozási lehetőség szombaton és vasárnap is az egész családnak. Az Őszi Helyi Termék Ünnepen lesz borkóstolás, kocsikázás, jótékonysági ebéd és más sok más olyan program, ami feltölthet a hétvége folyamán.

Brockmeyer Sophie Isabella

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 22. alkalommal rendezi meg az Őszi Helyi Termék Ünnepet és Aranyhomok Portéka Vásárt a Hírös Forrás szökőkútnál. Kecskemét főtere október 10–12. között 22. alkalommal kel életre a térségi ízek, hagyományok és közösségi élmények ünnepével. Ennek megnyitójára péntek délután került sor. 

Őszi Helyi Termék Ünnep
Őszi Helyi Termék Ünnep megnyitóján közös koccintásra is sor került
Fotó: Brockmeyer Sophie

Az Őszi Helyi Termék Ünnep megnyitója

A megnyitó Szabó Sándor tárogatóművész előadásával kezdődött. A rendezvényen először Hanzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára köszöntötte a nézőket, majd dr. Fekete Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg a rendezvényt.

Ezután a „Az év Kecskeméti Tanyai Termék Piac gazdája” díj átadása következett. A díjat Gulyás János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei szervezetének élelmiszeriparért felelős alelnöke adta át Laczi Bence gazdának állhatatos munkájáért, és tartotta meg ünnepi köszöntését.

17 órától a szervezők immáron hatodik alkalommal Térségi Nagy Koccintásra invitálták a fesztivál résztvevőit, melynek keretében 150 pohárral koccintanak 9 városi és térségi borosgazda és borászat felajánlásából, megszerettetve ezáltal Kecskemét és környéke borait. Köszöntőt mondott a koccintáshoz Szabó Attila elnök nagymester.

Kecskemét főterén, a Hírös Forrás Szökőkútnál bemutatkoztak a nagyközönség előtt a 2025. év Kecskemét Város Bora címet viselő borok is, az izsáki Gedeon Birtok 2023-as évjáratú Rajnai rizlingje és a kunszállási Polyák Borászat 2022-es évjáratú Merlot – Cabernet Sauvignon cuvée bora. 

Őszi Helyi Termék Ünnep Kecskeméten

Fotók: Brockmeyer Sophie

A térségi koccintás a Mathiász János Borrend és a Kunsági Női Borrend közreműködésével valósul meg. A nap zárásaként 18 órától Olasz Csaba and Ritmo akusztik duó gondoskodott a kellemes kikapcsolódásról.

Programok

A szórakozás minden korosztály számára garantált az egész hétvége során: a gyermekeket Piros lábasos nosztalgiajátékok, népi ügyességi programok, a jakabszállási Magyarkert jóvoltából tökfaragás és kézműves foglalkozások várják, míg a felnőttek koncertek, bor- és mézkóstolók, jótékonysági látványfőzés, valamint kézműves és kistermelői finomságok közül válogathatnak.

Újdonság

Az idei év újdonsága a Kecskeméti Mézes Nap (vasárnap), amelyen a térség méhészei mutatkoznak be kiállítással és vásárral. A pódiumbeszélgetés során szakemberek osztják meg a méz gyógyhatásait, betekintést nyújtanak a méhészet világába, és megmutatják, hogyan válik a méz a gasztronómia különleges alapanyagává. 

A programhoz csatlakozik a Fodor Cukrászda is, amely mézes sütemény vásárral várja a vendégeket Szabadság téri üzletében.

