október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történt szombaton

58 perce

Bejelentést tettek egy száguldozó sofőrről, később a csatornában találták meg az autót

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a Duna-völgyi-főcsatornába hajtott valaki egy lopott autóval, eltörölték Az Árulók pénteki adását, illetve videót is mutatunk a kecskeméti Őszi Helyi Termék Ünnep megnyitójáról.

Kovács Nóra

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy 22. alkalommal rendezték meg az Őszi Helyi Termék Ünnepet Kecskeméten, megmutatjuk, mit lát az e-matrica ellenőrző kamera éjjel, illetve videót is mutatunk olvasóinknak a Duna-völgyi-főcsatornába zuhant lopott autó mentéséről.

Őszi Helyi Termék Ünnep Kecskeméten,
Színes programok az Őszi Helyi Termék Ünnepen
Fotó: Brockmeyer Sophie

5+1 tippet a fűtésszámla csökkentésére

A fűtésszezon beköszöntével különösen fontos odafigyelni néhány egyszerű, mégis hatékony praktikára, amelyek segítenek csökkenteni a rezsiköltségeket.

Ezt látja éjszaka az e-matrica ellenőrző kamera

Sokan azt hiszik, hogy éjszaka nem ellenőrzik a díjköteles útszakaszokat, pedig ez tévedés. Az e-matrica megváltása éjjel is kötelező, hiszen a kamerák sötétben is pontosan rögzítik a rendszámokat és az úthasználati adatokat.

Eltörölték Az Árulók pénteki adását

Érdekes fordulat várta a nézőket péntek este az RTL csatornáján. Az Árulók péntek esti adás elmaradt, hiszen elindult az RTL vadonatúj műsora, a LEGO Masters második évada, ahol egy jakabszállási apa-fia páros is bizonyíthat.

Újabb változás jön a műanyag palackoknál

Az apró változtatások nagy hatással lehetnek a bolygóra. A műanyag palackgyártás új módszere a környezetbarát jövőt ígéri.

Videóban üzent rajongóinak a Megasztár ifjú kecskeméti tehetsége

Bíró Csongor Vitéz neve sokaknak ismerősen csenghet. A kecskeméti énekes a Megasztár 2025 válogatóján megható produkciójával és őszinte történetével azonnal a közönség szívébe lopta magát.

A Mol már nem csak a benzinben látja a jövőt

Tíz év alatt szinte az egész országban megjelent a Mol kiskereskedelmi lánca, de külföldön is nagy népszerűségnek örvend. A Fresh Corner több mint 1300 helyszínen található a régióban, a Mol emiatt új célokat tűzött ki maga elé.

Elindult az Őszi Helyi Termék Ünnep Kecskeméten

Tökéletes szórakozási lehetőség szombaton és vasárnap is az egész családnak. Az Őszi Helyi Termék Ünnepen lesz borkóstolás, kocsikázás, jótékonysági ebéd és más sok más olyan program, ami feltölthet a hétvége folyamán.

Ezek lettek idén Kecskemét legszebb konyhakertjei

Kecskeméten, az Őszi Helyi Termék Ünnepen sok kerttulajdonos lehetett büszke kétkezi munkájára. Kihirdették „A legszebb konyhakertek” elnevezésű verseny győzteseit.

Embert gázolt a vonat Kecskemétnél, több százan utaztak a szerelvényen

Elgázolt egy embert a Ceglédről Kecskemétre közlekedő vonat Kecskemét határánál szombat délelőtt. 

Egy év után újra zenélt az ismert kecskeméti művész

Kecskeméten, az Őszi Helyi Termék Ünnepen egy ismerős arc tűnt fel. Radics Sándor cimbalomművész újra játszott a főtéren. Erre nem is oly rég még ő maga sem gondolt. De végre újra zenélhetett.

Színes programokkal debütált a Lakótelepi Sokadalom Kiskunfélegyházán

Több százan vettek részt a pénteken első alkalommal megrendezett Lakótelepi Sokadalmon, amelyet a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola szervezett, hogy közelebb hozza egymáshoz a lakótelepen élő családokat, és tartalmas, közösségi élményt nyújtson számukra. Bár az időjárás nem kedvezett a Lakótelepi Sokadalomnak, az érdeklődők a szeles időben is jól szórakoztak.

Lopott autóval hajtott a Duna-völgyi-főcsatornába

Különös baleset történt péntek éjjel Kecel közelében az 5301-es úton, egy autó hajtott a Duna-völgyi-főcsatornába. A vízben elmerült autót azonban csak másnap, szombaton észlelték és értesítették a rendőrséget. A rejtélyes balesetnek már péntek este voltak előzményei.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu