Bejelentést tettek egy száguldozó sofőrről, később a csatornában találták meg az autót
Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a Duna-völgyi-főcsatornába hajtott valaki egy lopott autóval, eltörölték Az Árulók pénteki adását, illetve videót is mutatunk a kecskeméti Őszi Helyi Termék Ünnep megnyitójáról.
5+1 tippet a fűtésszámla csökkentésére
A fűtésszezon beköszöntével különösen fontos odafigyelni néhány egyszerű, mégis hatékony praktikára, amelyek segítenek csökkenteni a rezsiköltségeket.
Ezt látja éjszaka az e-matrica ellenőrző kamera
Sokan azt hiszik, hogy éjszaka nem ellenőrzik a díjköteles útszakaszokat, pedig ez tévedés. Az e-matrica megváltása éjjel is kötelező, hiszen a kamerák sötétben is pontosan rögzítik a rendszámokat és az úthasználati adatokat.
Eltörölték Az Árulók pénteki adását
Érdekes fordulat várta a nézőket péntek este az RTL csatornáján. Az Árulók péntek esti adás elmaradt, hiszen elindult az RTL vadonatúj műsora, a LEGO Masters második évada, ahol egy jakabszállási apa-fia páros is bizonyíthat.
Újabb változás jön a műanyag palackoknál
Az apró változtatások nagy hatással lehetnek a bolygóra. A műanyag palackgyártás új módszere a környezetbarát jövőt ígéri.
Videóban üzent rajongóinak a Megasztár ifjú kecskeméti tehetsége
Bíró Csongor Vitéz neve sokaknak ismerősen csenghet. A kecskeméti énekes a Megasztár 2025 válogatóján megható produkciójával és őszinte történetével azonnal a közönség szívébe lopta magát.
A Mol már nem csak a benzinben látja a jövőt
Tíz év alatt szinte az egész országban megjelent a Mol kiskereskedelmi lánca, de külföldön is nagy népszerűségnek örvend. A Fresh Corner több mint 1300 helyszínen található a régióban, a Mol emiatt új célokat tűzött ki maga elé.
Elindult az Őszi Helyi Termék Ünnep Kecskeméten
Tökéletes szórakozási lehetőség szombaton és vasárnap is az egész családnak. Az Őszi Helyi Termék Ünnepen lesz borkóstolás, kocsikázás, jótékonysági ebéd és más sok más olyan program, ami feltölthet a hétvége folyamán.
Ezek lettek idén Kecskemét legszebb konyhakertjei
Kecskeméten, az Őszi Helyi Termék Ünnepen sok kerttulajdonos lehetett büszke kétkezi munkájára. Kihirdették „A legszebb konyhakertek” elnevezésű verseny győzteseit.
Embert gázolt a vonat Kecskemétnél, több százan utaztak a szerelvényen
Elgázolt egy embert a Ceglédről Kecskemétre közlekedő vonat Kecskemét határánál szombat délelőtt.
Egy év után újra zenélt az ismert kecskeméti művész
Kecskeméten, az Őszi Helyi Termék Ünnepen egy ismerős arc tűnt fel. Radics Sándor cimbalomművész újra játszott a főtéren. Erre nem is oly rég még ő maga sem gondolt. De végre újra zenélhetett.
Színes programokkal debütált a Lakótelepi Sokadalom Kiskunfélegyházán
Több százan vettek részt a pénteken első alkalommal megrendezett Lakótelepi Sokadalmon, amelyet a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola szervezett, hogy közelebb hozza egymáshoz a lakótelepen élő családokat, és tartalmas, közösségi élményt nyújtson számukra. Bár az időjárás nem kedvezett a Lakótelepi Sokadalomnak, az érdeklődők a szeles időben is jól szórakoztak.
Lopott autóval hajtott a Duna-völgyi-főcsatornába
Különös baleset történt péntek éjjel Kecel közelében az 5301-es úton, egy autó hajtott a Duna-völgyi-főcsatornába. A vízben elmerült autót azonban csak másnap, szombaton észlelték és értesítették a rendőrséget. A rejtélyes balesetnek már péntek este voltak előzményei.
