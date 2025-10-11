Bejelentést tettek egy száguldozó sofőrről, később a csatornában találták meg az autót

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy 22. alkalommal rendezték meg az Őszi Helyi Termék Ünnepet Kecskeméten, megmutatjuk, mit lát az e-matrica ellenőrző kamera éjjel, illetve videót is mutatunk olvasóinknak a Duna-völgyi-főcsatornába zuhant lopott autó mentéséről.

Színes programok az Őszi Helyi Termék Ünnepen

Fotó: Brockmeyer Sophie

5+1 tippet a fűtésszámla csökkentésére

A fűtésszezon beköszöntével különösen fontos odafigyelni néhány egyszerű, mégis hatékony praktikára, amelyek segítenek csökkenteni a rezsiköltségeket.

Ezt látja éjszaka az e-matrica ellenőrző kamera

Sokan azt hiszik, hogy éjszaka nem ellenőrzik a díjköteles útszakaszokat, pedig ez tévedés. Az e-matrica megváltása éjjel is kötelező, hiszen a kamerák sötétben is pontosan rögzítik a rendszámokat és az úthasználati adatokat.

Eltörölték Az Árulók pénteki adását

Érdekes fordulat várta a nézőket péntek este az RTL csatornáján. Az Árulók péntek esti adás elmaradt, hiszen elindult az RTL vadonatúj műsora, a LEGO Masters második évada, ahol egy jakabszállási apa-fia páros is bizonyíthat.

Újabb változás jön a műanyag palackoknál

Az apró változtatások nagy hatással lehetnek a bolygóra. A műanyag palackgyártás új módszere a környezetbarát jövőt ígéri.

Videóban üzent rajongóinak a Megasztár ifjú kecskeméti tehetsége

Bíró Csongor Vitéz neve sokaknak ismerősen csenghet. A kecskeméti énekes a Megasztár 2025 válogatóján megható produkciójával és őszinte történetével azonnal a közönség szívébe lopta magát.

A Mol már nem csak a benzinben látja a jövőt

Tíz év alatt szinte az egész országban megjelent a Mol kiskereskedelmi lánca, de külföldön is nagy népszerűségnek örvend. A Fresh Corner több mint 1300 helyszínen található a régióban, a Mol emiatt új célokat tűzött ki maga elé.

Elindult az Őszi Helyi Termék Ünnep Kecskeméten

Tökéletes szórakozási lehetőség szombaton és vasárnap is az egész családnak. Az Őszi Helyi Termék Ünnepen lesz borkóstolás, kocsikázás, jótékonysági ebéd és más sok más olyan program, ami feltölthet a hétvége folyamán.