október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kreativitás

1 órája

Ismét versenyben a 4. számú választókerület legszebb őszi dekorációi – fotók

Címkék#dekoráció#verseny#vándorkupa

Idén is igazi színkavalkádba öltöznek a 4. számú választókerület települései. Második alkalommal hirdették meg az Őszi színekben a településeink elnevezésű versenyt, amelyben a lakosok szavazataikkal dönthetik el, melyik falu vagy város díszítette fel legszebben köztereit az ősz jegyében. Az őszi dekorációkat galériánkban is láthatják.

Vajda Piroska

A kezdeményezést Lenkei Róbert, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő kabinetfőnöke indította útjára. Célja, hogy megmutassa, mennyi kreativitás, közösségi összefogás és helyi büszkeség rejlik a 4. számú választókerület településeiben. Az őszi dekorációs verseny lehetőséget ad arra, hogy mindenki megcsodálhassa, milyen egyedi ötletekkel és színes kompozíciókkal készülnek az őszi hónapokra a helyiek. 

Őszi dekorációk versenyeznek, idén 4. alkalommal
4. alkalommal rendezték meg a választókerületekben a legszebb őszi dekoráció versenyt
Fotó: Vajda Piroska

Őszi dekorációk versenyeznek

A települések három-három fényképpel nevezhetnek, amelyeken bemutatják az általuk készített dekorációkat – legyen szó szalmabálából épített kompozíciókról, őszi virágdíszekről, vagy tökfigurákkal feldobott közterekről.

A képeket a szervezők a közösségi oldalon tették közzé, ahol 2025. november 4-én este 18 óráig bárki szavazhat egy-egy „lájkkal” kedvenc településére. A legtöbb szavazatot gyűjtő település kétféle jutalomban részesül:

Egyrészt egy évig birtokolhatja a „Legszebb őszi dekoráció” vándorkupát,

Másrészt a dekorációk készítői külön ajándékban részesülnek munkájuk elismeréseként.

A megmérettetésben részt vevő települések:

  • Bugac, 
  • Fülöpjakab, 
  • Fülöpszállás, 
  • Gátér, 
  • Izsák, 
  • Jakabszállás, 
  • Kiskunfélegyháza, 
  • Kiskunmajsa, 
  • Kömpöc, 
  • Kunszállás, 
  • Lakitelek, 
  • Móricgát, 
  • Nyárlőrinc, 
  • Pálmonostora, 
  • Petőfiszállás 
  • és Szank.

Az ősz legszebb dekorációi

Fotók: Vajda Piroska

A szervezők remélik, hogy a verseny nemcsak a közösségi médiában arat majd sikert, hanem arra is ösztönzi a helyieket, hogy sétáljanak egyet a településeiken, és személyesen is megcsodálják az őszi díszbe öltöztetett utcákat és tereket. Mert az ősz nemcsak a természet, hanem a közösségek színeit is előhozza.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu