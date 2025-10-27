1 órája
Ismét versenyben a 4. számú választókerület legszebb őszi dekorációi – fotók
Idén is igazi színkavalkádba öltöznek a 4. számú választókerület települései. Második alkalommal hirdették meg az Őszi színekben a településeink elnevezésű versenyt, amelyben a lakosok szavazataikkal dönthetik el, melyik falu vagy város díszítette fel legszebben köztereit az ősz jegyében. Az őszi dekorációkat galériánkban is láthatják.
A kezdeményezést Lenkei Róbert, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő kabinetfőnöke indította útjára. Célja, hogy megmutassa, mennyi kreativitás, közösségi összefogás és helyi büszkeség rejlik a 4. számú választókerület településeiben. Az őszi dekorációs verseny lehetőséget ad arra, hogy mindenki megcsodálhassa, milyen egyedi ötletekkel és színes kompozíciókkal készülnek az őszi hónapokra a helyiek.
Őszi dekorációk versenyeznek
A települések három-három fényképpel nevezhetnek, amelyeken bemutatják az általuk készített dekorációkat – legyen szó szalmabálából épített kompozíciókról, őszi virágdíszekről, vagy tökfigurákkal feldobott közterekről.
A képeket a szervezők a közösségi oldalon tették közzé, ahol 2025. november 4-én este 18 óráig bárki szavazhat egy-egy „lájkkal” kedvenc településére. A legtöbb szavazatot gyűjtő település kétféle jutalomban részesül:
Egyrészt egy évig birtokolhatja a „Legszebb őszi dekoráció” vándorkupát,
Másrészt a dekorációk készítői külön ajándékban részesülnek munkájuk elismeréseként.
A megmérettetésben részt vevő települések:
- Bugac,
- Fülöpjakab,
- Fülöpszállás,
- Gátér,
- Izsák,
- Jakabszállás,
- Kiskunfélegyháza,
- Kiskunmajsa,
- Kömpöc,
- Kunszállás,
- Lakitelek,
- Móricgát,
- Nyárlőrinc,
- Pálmonostora,
- Petőfiszállás
- és Szank.
Az ősz legszebb dekorációiFotók: Vajda Piroska
A szervezők remélik, hogy a verseny nemcsak a közösségi médiában arat majd sikert, hanem arra is ösztönzi a helyieket, hogy sétáljanak egyet a településeiken, és személyesen is megcsodálják az őszi díszbe öltöztetett utcákat és tereket. Mert az ősz nemcsak a természet, hanem a közösségek színeit is előhozza.
