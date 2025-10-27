Ismét versenyben a 4. számú választókerület legszebb őszi dekorációi – fotók

A kezdeményezést Lenkei Róbert, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő kabinetfőnöke indította útjára. Célja, hogy megmutassa, mennyi kreativitás, közösségi összefogás és helyi büszkeség rejlik a 4. számú választókerület településeiben. Az őszi dekorációs verseny lehetőséget ad arra, hogy mindenki megcsodálhassa, milyen egyedi ötletekkel és színes kompozíciókkal készülnek az őszi hónapokra a helyiek.

4. alkalommal rendezték meg a választókerületekben a legszebb őszi dekoráció versenyt

Fotó: Vajda Piroska

Őszi dekorációk versenyeznek

A települések három-három fényképpel nevezhetnek, amelyeken bemutatják az általuk készített dekorációkat – legyen szó szalmabálából épített kompozíciókról, őszi virágdíszekről, vagy tökfigurákkal feldobott közterekről.

A képeket a szervezők a közösségi oldalon tették közzé, ahol 2025. november 4-én este 18 óráig bárki szavazhat egy-egy „lájkkal” kedvenc településére. A legtöbb szavazatot gyűjtő település kétféle jutalomban részesül:

Egyrészt egy évig birtokolhatja a „Legszebb őszi dekoráció” vándorkupát,

Másrészt a dekorációk készítői külön ajándékban részesülnek munkájuk elismeréseként.

A megmérettetésben részt vevő települések: