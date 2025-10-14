október 14., kedd

Magyar Vöröskereszt

57 perce

Országos véradást rendezett a katasztrófavédelem a vörösiszap-katasztrófa emlékére

Címkék#Magyar Vöröskereszt#vörösiszap katasztrófa#katasztrófavédelem#véradás

Vannak tömegbalesetek, természeti katasztrófák, melyeket elkerülni nem lehet. Azonban fel lehet készülni rájuk, ennek egyik eszköze az országos véradás, melyet a napokban tartott a katasztrófavédelem a Magyar Vöröskereszttel közösen.

Mócza Milán

A katasztrófavédelem a Magyar Vöröskereszt együttműködésével országos véradást tartott október 9-én – tette közzé a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Nem csupán a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából, a vörösiszap-katasztrófa emlékére is, hiszen másfél évtizede szintén október elején következett be Magyarország egyik legnagyobb ipari és természeti tragédiája.

Országos véradást tartott a katasztrófavédelem
A katasztrófavédelem a Magyar Vöröskereszt együttműködésével országos véradást tartott
Forrás: bacs.katasztrofavedelem.hu

Az országos véradás jelentősége

Idén 38 éve, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete létrehozta a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapját. Egy napot azok emlékére, akik a természeti katasztrófák áldozatául estek. 

Bács-Kiskun vármegye önkéntes véradóinak nemrég Kecskeméten, Kiskunhalason, Baján és Kiskunfélegyházán, volt lehetőségük véradásra ezen alkalomból. Bár az éghajlat és a földrajzi adottságok miatt Magyarországon ritkák ilyen események, a televízión és közösségi médián keresztül gyakran hallani tömegszerencsétlenségről, környezetszennyezésről és hasonló esetekről. 

Szinte napra pontosan 15 éve azonban itthon is bekövetkezett a baj.

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa

Aki 2010 októberében hallgatta a híreket, minden bizonnyal hallott az ajkai vörösiszap-katasztrófáról. A hazai szinten példátlan mértékű tragédia október 4-én következett be Devecser térségében, amikor az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tárolójának gátja átszakadt. 

Több mint egymillió köbméter sűrű, vöröses színű, erősen lúgos iszap ömlött ki majd árasztotta el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely településeket, valamint azok környékét. A katasztrófában 10 ember és egy egész ökoszisztéma veszett oda. Az életveszélyessé vált házakból 390 embert azonnal ki kellett menekíteni, további több mint százan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket.

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa
Tizenöt éve történt Magyarországon a vörösiszap-katasztrófa
Fotó: Napló-archívum

Mit tehet a katasztrófa ellen?

Bár a katasztrófákat megelőzni általában nem lehet, érdemes felkészülni az esetükre. A felkészültség ugyanis elengedhetetlen a gyors segítségnyújtáshoz. 

  • Legyen tisztában azokkal a veszélyforrásokkal, melyek a háztartásra, településre, vármegyére jellemzőek lehetnek!
  • Szerezzen ismereteteket gyakorlati módszerekről, megoldásokról!
  • Éljen-gondolkodjon felelősen!
  • Ne úgy kezelje ezeket az eseményeket, hogy „velünk ez úgysem történhet meg”!
  • Adjon vért, ha van rá lehetősége! Ha megfelelő mennyiségű vér áll rendelkezésre, emberéleteket menthet.

