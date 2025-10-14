Országos véradást rendezett a katasztrófavédelem a vörösiszap-katasztrófa emlékére

A katasztrófavédelem a Magyar Vöröskereszt együttműködésével országos véradást tartott október 9-én – tette közzé a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Nem csupán a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából, a vörösiszap-katasztrófa emlékére is, hiszen másfél évtizede szintén október elején következett be Magyarország egyik legnagyobb ipari és természeti tragédiája.

Az országos véradás jelentősége

Idén 38 éve, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete létrehozta a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapját. Egy napot azok emlékére, akik a természeti katasztrófák áldozatául estek.

Bács-Kiskun vármegye önkéntes véradóinak nemrég Kecskeméten, Kiskunhalason, Baján és Kiskunfélegyházán, volt lehetőségük véradásra ezen alkalomból. Bár az éghajlat és a földrajzi adottságok miatt Magyarországon ritkák ilyen események, a televízión és közösségi médián keresztül gyakran hallani tömegszerencsétlenségről, környezetszennyezésről és hasonló esetekről.

Szinte napra pontosan 15 éve azonban itthon is bekövetkezett a baj.

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa

Aki 2010 októberében hallgatta a híreket, minden bizonnyal hallott az ajkai vörösiszap-katasztrófáról. A hazai szinten példátlan mértékű tragédia október 4-én következett be Devecser térségében, amikor az Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tárolójának gátja átszakadt.

Több mint egymillió köbméter sűrű, vöröses színű, erősen lúgos iszap ömlött ki majd árasztotta el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely településeket, valamint azok környékét. A katasztrófában 10 ember és egy egész ökoszisztéma veszett oda. Az életveszélyessé vált házakból 390 embert azonnal ki kellett menekíteni, további több mint százan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket.

Mit tehet a katasztrófa ellen?

Bár a katasztrófákat megelőzni általában nem lehet, érdemes felkészülni az esetükre. A felkészültség ugyanis elengedhetetlen a gyors segítségnyújtáshoz.

Legyen tisztában azokkal a veszélyforrásokkal, melyek a háztartásra, településre, vármegyére jellemzőek lehetnek!

Szerezzen ismereteteket gyakorlati módszerekről, megoldásokról!

Éljen-gondolkodjon felelősen!

Ne úgy kezelje ezeket az eseményeket, hogy „velünk ez úgysem történhet meg”!

Adjon vért, ha van rá lehetősége! Ha megfelelő mennyiségű vér áll rendelkezésre, emberéleteket menthet.