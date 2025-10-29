október 29., szerda

Nárcisz névnap

November 1.

1 órája

Fények gyúlnak az emlékezésért – Baja is csatlakozik az országos kezdeményezéshez

Baja is csatlakozik az ötödik Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáshoz. A bokodi úti köztemetőben november elsején 16 órakor a szervezők felhívása szerint sok-sok gyertya fényéből együtt alkotják meg az emlékezést megszépítő mécses képeket.

Rab Rita

A rendezvényen a mécseseket a szervezők biztosítják. November 1-jén 16 óra 30 perctől az elhunytakra emlékeznek a bajai vallási felekezetek képviseletében Binszzki József plébános, Kovács László evangélikus lelkész és Koch Zsuzsanna beszédmondó közreműködésével. 

Fények az emlékezésért
Fények gyúlnak az emlékezésért
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Bajakert Bajai Kertészeti és Kegyeleti Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a mindenszenteki nyitvatartás és gépjárművel való behajtás 7.00-20.00-ig az alábbi napokon így történik:

  • 2025.10.29. Szerda: Gépjárművel való behajtás lehetséges.
  • 2025.10.30. Csütörtök: Gépjárművel való behajtás lehetséges.
  • 2025.10.31. Péntek: Gépjárművel való behajtás lehetséges.
  • 2025.11.01. Szombat: Gépjárművel való behajtás csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal lehetséges.
  • 2025.11.02. Vasárnap: Gépjárművel való behajtás lehetséges.

