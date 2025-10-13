Közel 150 könyvet olvasott ki egy év alatt az Év Olvasója díj nyertese Kiskunfélegyházán – fotók

Idén is csatlakozott a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár az idei Országos Könyvtári Napokhoz, amelyet október 6. és 12. között rendeztek meg országszerte. A programsorozatot 2006-ban hívta életre az Informatikai és Könyvtári Szövetség, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak sokszínű, közösségformáló szerepére. Az idei kampányhét mottója: „Álom és valóság – Lehetséges világok” volt, amelyhez országszerte 1172 intézmény 3537 eseménnyel csatlakozott.

Az Év olvasója díjakat adták át Kiskunfélegyházán az Országos Könyvtári Napok keretében

Fotó: Vajda Piroska

Álmok, múltidézés és lelki utazások

A félegyházi könyvtár idén is változatos programokkal készült: kedden kibővített Betűbölcsi várta a legkisebbeket a védőnők és a Nagycsaládosok Egyesülete közreműködésével, délután pedig a Spiritualitás a hétköznapokban beszélgetőklub illeszkedett a témahéthez.

Csütörtökön az általános iskolások VR-szemüvegekkel utazhattak vissza az Árpád-korba, ahol megismerhették Pétermonostora életét, sőt, kipróbálhatták a tatárjárás kori fegyvereket és kézbe vehettek korabeli Biblia-másolatokat is. A programokon több mint 120 diák vett részt.

A napot Geszler Péter plébános „Álom a Bibliában” című előadása zárta. A hét során a könyvtár elengedte az olvasók késedelmi díját is, sokan éltek ezzel a lehetőséggel – ismertette a programokat Abonyi Szilvia, a könyvtár igazgatója.

Hangsúlyozta, abban bíznak, hogy a hét mozgalmas eseményeivel, programjaival sikerült bemutatni intézményük értékeit, s azt, hogy könyvtár kikerülhetetlen kapcsolódási pont a természet, az emberek, közösségek, kultúrák és gondolatok között.

Az Év Olvasói díjak az Országos Könyvtári Napokon

A hét zárásaként átadták a könyvtár hagyományos elismeréseit, amelyekkel a legaktívabb, legelhivatottabb olvasókat és támogatókat díjazták.