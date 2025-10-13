október 13., hétfő

Országos Könyvtári Napok

20 perce

Közel 150 könyvet olvasott ki egy év alatt az Év Olvasója díj nyertese Kiskunfélegyházán – fotók

Címkék#könyvtár#Év olvasója díj#olvasás

Közel 150 könyvet olvasott ki Nagy Zoltán, aki ezzel elnyerte az Év olvasója díjat Kiskunfélegyházán. Az Év Ifjúsági Olvasója Díjat Rácz-Szabó Alexandra érdemelte ki, aki 111 könyvet kölcsönzött ki ebben az évben a félegyházi könyvtárból. Az Év olvasója díjak átadását szombaton az Országos Könyvtári Napok záróeseménye keretében tartották.

Vajda Piroska

Idén is csatlakozott a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár az idei Országos Könyvtári Napokhoz, amelyet október 6. és 12. között rendeztek meg országszerte. A programsorozatot 2006-ban hívta életre az Informatikai és Könyvtári Szövetség, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak sokszínű, közösségformáló szerepére. Az idei kampányhét mottója: „Álom és valóság – Lehetséges világok” volt, amelyhez országszerte 1172 intézmény 3537 eseménnyel csatlakozott.

Az Év olvasója díjakat adták át Kiskunfélegyházán az Országos Könyvtári Napok keretében
Az Év olvasója díjakat adták át Kiskunfélegyházán az Országos Könyvtári Napok keretében
Fotó: Vajda Piroska

Álmok, múltidézés és lelki utazások

A félegyházi könyvtár idén is változatos programokkal készült: kedden kibővített Betűbölcsi várta a legkisebbeket a védőnők és a Nagycsaládosok Egyesülete közreműködésével, délután pedig a Spiritualitás a hétköznapokban beszélgetőklub illeszkedett a témahéthez.

Csütörtökön az általános iskolások VR-szemüvegekkel utazhattak vissza az Árpád-korba, ahol megismerhették Pétermonostora életét, sőt, kipróbálhatták a tatárjárás kori fegyvereket és kézbe vehettek korabeli Biblia-másolatokat is. A programokon több mint 120 diák vett részt.

A napot Geszler Péter plébános „Álom a Bibliában” című előadása zárta. A hét során a könyvtár elengedte az olvasók késedelmi díját is, sokan éltek ezzel a lehetőséggel – ismertette a programokat Abonyi Szilvia, a könyvtár igazgatója. 

Hangsúlyozta, abban bíznak, hogy a hét mozgalmas eseményeivel, programjaival sikerült bemutatni intézményük értékeit, s azt, hogy könyvtár kikerülhetetlen kapcsolódási pont a természet, az emberek, közösségek, kultúrák és gondolatok között.

Az Év Olvasói díjak az Országos Könyvtári Napokon

A hét zárásaként átadták a könyvtár hagyományos elismeréseit, amelyekkel a legaktívabb, legelhivatottabb olvasókat és támogatókat díjazták.

  • Az Év Könyvtár-népszerűsítője: Csillagné Bencsik Emese, aki a pandémia óta vált rendszeres könyvtárhasználóvá. Sokféle műfajban olvas, olvasmányait közösségi oldalakon is ajánlja, ezzel inspirálva másokat is az olvasásra. Javaslataival és visszajelzéseivel a könyvtári munkát is segíti.
  • Az Év Könyvtári Segítője: Udvardi István, lelkes állatvédő és madármentő. A könyvtár zöld programjainak aktív támogatója, az ökotáborban madárodúkat készített a gyerekekkel, s a madárbarát klub újraindítását is tervezi.
  • Az Év Olvasócsaládja: a Tóth–Makány család. Az édesanya, Anita több mint 24 éve könyvtártag, gyermekei, Lili és Zsombor egészen kicsi koruktól szeretnek olvasni. A család számára az esti mesélés közös rituálé, a gyerekek kedvencei között szerepelnek a Bori, Berci és Mancs őrjárat történetek.
  • Az Év Betűbölcsise: Polyák Luca Zorka. A mosolygós, könyvszerető kislány édesanyjával, Enikővel rendszeres látogatója a Betűbölcsinek. Kedvencei a Bogyó és Babóca, Boribon és Pepe mesék. Édesanyja a „Tudatos olvasó” című Instagram-oldalon is ösztönzi az olvasást.
  • Az Év Gyermekolvasói: Tisóczki András és Bendegúz ikerpár. Ötéves koruk óta könyvtártagok, szívesen olvasnak együtt édesanyjukkal, kedvenceik között szerepel a Bartos Erika- és a Vadadi Adrienn-sorozat, valamint a Malac és Liba mesék.
  • Az Év Ifjúsági Olvasója: Rácz-Szabó Alexandra, a Közgazdasági Technikum tanulója. Négyéves kora óta könyvtártag, tudatosan választ olvasnivalót, gyakran javasol új beszerzéseket is. Az idei évben 111 dokumentumot kölcsönzött.
  • Az Év Olvasója: Nagy Zoltán, aki immár 24 éve a könyvtár rendszeres látogatója. Leginkább pszichológiai, filozófiai és önismereti műveket, valamint hangoskönyveket kölcsönöz. 2025-ben 148 dokumentummal ő volt a legaktívabb felnőtt olvasó.

Az Év olvasója díjak átadása Kiskunfélegyházán

Fotók: Vajda Piroska

„Ébren álmodók” – AI-alkotások versenye

A könyvtár a témahéthez kapcsolódva AI-alkotópályázatot is hirdetett „Ébren álmodók” címmel. A résztvevőknek mesterséges intelligencia segítségével kellett megjeleníteniük, milyen lenne a világ, ha minden álmuk valóra válhatna.

A pályázatra 12 alkotótól 21 mű érkezett, a legfiatalabb pályázó 7, a legidősebb 75 éves volt. A zsűri – Bánfi Attila, Kiskun Meridián Zrt. vezérigazgatója és Horváth-Szabó Ákos fotográfus – az ötletességet és az érzelmi üzenetet értékelte leginkább.

A verseny díjazottjai:

  1. Borsos Anna Mária (75 éves) – Lehetséges jövők spirálja
  2. Réczicza Elizabet (10 éves) – Rántotthús szavanna
  3. Szabó Dominik (8. osztályos) – Cím nélküli alkotás

