Közel 150 könyvet olvasott ki egy év alatt az Év Olvasója díj nyertese Kiskunfélegyházán – fotók
Közel 150 könyvet olvasott ki Nagy Zoltán, aki ezzel elnyerte az Év olvasója díjat Kiskunfélegyházán. Az Év Ifjúsági Olvasója Díjat Rácz-Szabó Alexandra érdemelte ki, aki 111 könyvet kölcsönzött ki ebben az évben a félegyházi könyvtárból. Az Év olvasója díjak átadását szombaton az Országos Könyvtári Napok záróeseménye keretében tartották.
Idén is csatlakozott a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár az idei Országos Könyvtári Napokhoz, amelyet október 6. és 12. között rendeztek meg országszerte. A programsorozatot 2006-ban hívta életre az Informatikai és Könyvtári Szövetség, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak sokszínű, közösségformáló szerepére. Az idei kampányhét mottója: „Álom és valóság – Lehetséges világok” volt, amelyhez országszerte 1172 intézmény 3537 eseménnyel csatlakozott.
Álmok, múltidézés és lelki utazások
A félegyházi könyvtár idén is változatos programokkal készült: kedden kibővített Betűbölcsi várta a legkisebbeket a védőnők és a Nagycsaládosok Egyesülete közreműködésével, délután pedig a Spiritualitás a hétköznapokban beszélgetőklub illeszkedett a témahéthez.
Csütörtökön az általános iskolások VR-szemüvegekkel utazhattak vissza az Árpád-korba, ahol megismerhették Pétermonostora életét, sőt, kipróbálhatták a tatárjárás kori fegyvereket és kézbe vehettek korabeli Biblia-másolatokat is. A programokon több mint 120 diák vett részt.
A napot Geszler Péter plébános „Álom a Bibliában” című előadása zárta. A hét során a könyvtár elengedte az olvasók késedelmi díját is, sokan éltek ezzel a lehetőséggel – ismertette a programokat Abonyi Szilvia, a könyvtár igazgatója.
Hangsúlyozta, abban bíznak, hogy a hét mozgalmas eseményeivel, programjaival sikerült bemutatni intézményük értékeit, s azt, hogy könyvtár kikerülhetetlen kapcsolódási pont a természet, az emberek, közösségek, kultúrák és gondolatok között.
Az Év Olvasói díjak az Országos Könyvtári Napokon
A hét zárásaként átadták a könyvtár hagyományos elismeréseit, amelyekkel a legaktívabb, legelhivatottabb olvasókat és támogatókat díjazták.
- Az Év Könyvtár-népszerűsítője: Csillagné Bencsik Emese, aki a pandémia óta vált rendszeres könyvtárhasználóvá. Sokféle műfajban olvas, olvasmányait közösségi oldalakon is ajánlja, ezzel inspirálva másokat is az olvasásra. Javaslataival és visszajelzéseivel a könyvtári munkát is segíti.
- Az Év Könyvtári Segítője: Udvardi István, lelkes állatvédő és madármentő. A könyvtár zöld programjainak aktív támogatója, az ökotáborban madárodúkat készített a gyerekekkel, s a madárbarát klub újraindítását is tervezi.
- Az Év Olvasócsaládja: a Tóth–Makány család. Az édesanya, Anita több mint 24 éve könyvtártag, gyermekei, Lili és Zsombor egészen kicsi koruktól szeretnek olvasni. A család számára az esti mesélés közös rituálé, a gyerekek kedvencei között szerepelnek a Bori, Berci és Mancs őrjárat történetek.
- Az Év Betűbölcsise: Polyák Luca Zorka. A mosolygós, könyvszerető kislány édesanyjával, Enikővel rendszeres látogatója a Betűbölcsinek. Kedvencei a Bogyó és Babóca, Boribon és Pepe mesék. Édesanyja a „Tudatos olvasó” című Instagram-oldalon is ösztönzi az olvasást.
- Az Év Gyermekolvasói: Tisóczki András és Bendegúz ikerpár. Ötéves koruk óta könyvtártagok, szívesen olvasnak együtt édesanyjukkal, kedvenceik között szerepel a Bartos Erika- és a Vadadi Adrienn-sorozat, valamint a Malac és Liba mesék.
- Az Év Ifjúsági Olvasója: Rácz-Szabó Alexandra, a Közgazdasági Technikum tanulója. Négyéves kora óta könyvtártag, tudatosan választ olvasnivalót, gyakran javasol új beszerzéseket is. Az idei évben 111 dokumentumot kölcsönzött.
- Az Év Olvasója: Nagy Zoltán, aki immár 24 éve a könyvtár rendszeres látogatója. Leginkább pszichológiai, filozófiai és önismereti műveket, valamint hangoskönyveket kölcsönöz. 2025-ben 148 dokumentummal ő volt a legaktívabb felnőtt olvasó.
Az Év olvasója díjak átadása KiskunfélegyházánFotók: Vajda Piroska
„Ébren álmodók” – AI-alkotások versenye
A könyvtár a témahéthez kapcsolódva AI-alkotópályázatot is hirdetett „Ébren álmodók” címmel. A résztvevőknek mesterséges intelligencia segítségével kellett megjeleníteniük, milyen lenne a világ, ha minden álmuk valóra válhatna.
A pályázatra 12 alkotótól 21 mű érkezett, a legfiatalabb pályázó 7, a legidősebb 75 éves volt. A zsűri – Bánfi Attila, Kiskun Meridián Zrt. vezérigazgatója és Horváth-Szabó Ákos fotográfus – az ötletességet és az érzelmi üzenetet értékelte leginkább.
A verseny díjazottjai:
- Borsos Anna Mária (75 éves) – Lehetséges jövők spirálja
- Réczicza Elizabet (10 éves) – Rántotthús szavanna
- Szabó Dominik (8. osztályos) – Cím nélküli alkotás
