Érettségi

1 órája

A halasi öregdiákok találkozóján a 94 éves tanárnőjük is örömmel nosztalgiázott

Címkék#öregdiák#Szilády Áron Gimnázium és Kollégium#osztálytalálkozó

Kiskunhalason, a Szilády Áron Gimnáziumban 1973-ban végzett 4./b osztály tartotta meg a napokban az érettségi találkozóját. 52 év távlatában nosztalgiázott az öregdiákok kemény magja, és természetesen a csínytevéseket sem hagyták ki.

Sebestyén Hajnalka

Két tanárukkal közösen elevenítették fel a régi szép iskolás éveket, megemlékeztek elhunyt társaikról, pedagógusokról. A 94 éves Margitka néni még verssel is meglepte az öregdiákokat.

Halasi öregdiákok találkoztak,
Halasi öregdiákok nosztalgiáztak együtt
Fotó: Beküldött fotó

Az öregdiákok emléklapot is kaptak

Váradi László számolt be hírportálunknak a hangulatos öregdiák-találkozóról. Elmondta: hosszú idő után ismét a Szilády Áron Gimnáziumban, az első osztálytermükben találkozhattak, sokak örömére. Egykoron 36-an végeztek, sajnos már hatan elhunytak, és 13-an nem tudtak részt venni a találkozón. Eleinte nagyobb létszámban jöttek össze nosztalgiázni, mára 17 fő maradt, a kemény mag, ahogyan fogalmazott Váradi László. Ha kevesebben is, de most is nagyon jó hangulatban idézték fel a múltat. Az utóbbi alkalmakat étteremben tartották meg, most újra visszatérhettek a régi iskolájukba, ahol Szabó Ferenc igazgató emléklappal is kedveskedett az öregdiákoknak. 

A 94 éves tanárnő is velük nosztalgiázott

Nagyon jó osztályközösségük volt, mindig segítették egymást a tanulásban is. Mindenki megállta a helyét az életben, ki vállalkozónként, ki más területen, a legtöbben pedagógusként dolgoztak. Az osztály országszerte szétszéledt, Szeged, Sopron, Győr, Budapest, Hort, Cegléd, sokan sokfelé találták meg a számításukat. 

Varga Sabjánné Szabó Sarolta osztályfőnöküknek az első osztálya voltak. Rajta kívül a 94 éves Magyar Lajosné Margitka néni tisztelte meg a találkozójukat. 

Most már gyakrabban találkoznak

Az első öt évtizedben ötévente volt találkozójuk, az 50 évesen döntöttek úgy, gyakrabban jönnek össze. Ennek jegyében szervezte meg az 52 éves évfordulóra a rendezvényt Váradi László, valamint Valenda Pálné Bauer Írma és Csendes Sándorné Kránicz Valéria. Legközelebb három év múlva, az 55 éves érettségi találkozón nosztalgiáznak majd a sziládys öregdiákok. 

