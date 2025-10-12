A 94 éves tornatanárnővel nosztalgiáztak a 65 éve érettségizett öregdiákok

Kecskeméten sokan jól ismerik Retkes Anna testnevelő tanárt, sokak Anci nénijét. Számos iskolában tanított az évtizedek alatt, és több munkahelyi közösséget mozgatott meg szabadidejükben. Anci néni boldogan fogadta el az öregdiákok meghívását, akikre ma is szívesen emlékszik vissza az ötvenes évek végéről.

A még élő öregdiákok közül sajnos már nem mindenki tudott ott lenni a találkozón. Középen, egykori tanárnőjük, Retkes Anna

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az öregdiákok az 56-os eseményeket iskolásként élték meg

Kecskeméten az ÁFEOSZ középiskola egykori jogelődjében, a Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozat Szövetkezeti Szakán 1956-ban kezdték meg tanulmányaikat a hölgyek. Helyileg a mai Zrínyi iskola épületének egy részében tanultak. A csupa lány osztályba 28-an végeztek, sajnos ma már csak 13-an élnek.

Nagyon jó közösséget építettek. Osztályfőnökük dr. Csapó László volt, akire sokan példaképként tekintettek. Alig néhányan voltak csak kecskemétiek, sokan az ország távolabbi pontjairól érkeztek az iskolába, kollégiumban laktak. A szülők között bőven akadtak TSZ-elnökök.

1956 szeptemberében még nem sejtették a lányok, hogy hamarosan nagyot változik a világ. 56 októberében sok nehéz napot éltek meg. A Kaszap utcában lévő kollégium lakóit Csapó László osztályfőnök kísért el a buszokhoz, hogy óvja a biztonságukat.

Anci néni ma is szívesen nosztalgiázik

Az 1960-ban végzett öregdiákok most már csak egyetlen tanárjukat tudták meghívni. Retkes Anna tornatanárnő örömmel fogadta el a meghívást. A 94 éves Anci néni remek formában van, boldogan nosztalgiázott egykori tanítványaival.

Elmondta: nagyon szerette a lányok osztályát. Szívesen tanított abban az iskolában is, majd később annak jogutódjában, 1991-től az ÁFEOSZ-ban. Közte számos intézményben megfordult, többek között a tanítóképző főiskolán is sokáig dolgozott. Munkahelyi tornaórákat is városszerte tartott, ennek köszönhetően sokan jól ismerik. Anci néni 94 éves, elégedett az életével. Kiváló tornász volt, sokat versenyzett, és szeretett tanítani is. Az pedig mindig boldogsággal tölti el, ha régi tanítványaival beszélgethet.